Petra Rautiainen: Tuhkaan piirretty maa. Otava. 298 s. Saatavissa myös äänikirjana.

Kirjallisuuden sotakuvaukset ovat 2000-luvulla irronneet upeasti miehisestä statuksestaan. Sofi Oksasen Puhdistus särki sukupuolittuneen aihepiirin aidat, ja sen jälkeen Katja Kettu, Jenni Linturi, Heidi Köngäs, Sirpa Kähkönen ja monet muut ovat kirjoittaneet auki sotien dramaattista maailmaa.

Petra Rautiaisen Tuhkaan piirretty maa tuo jälleen uuden katseen Suomen sotien kartalle. Lapin sota on pysynyt ideologisesti hankalana tarinan alustana, mutta esimerkiksi Kettu (Kätilö, 2011) ja Köngäs (Dora Dora, 2012) ovat ansiokkaasti tarttuneet jopa vaiettuun aiheeseen.

Tuore esikoisromaani kuljettaa nyt saksalaisten ja suomalaisten aseveljesten näyttämölle saamelaisen kulttuurin ja kolonialismin teemat.

Romaanin jäntevin, levollisesti etenevä tarina syntyy Väinö Remeksen päiväkirjamerkinnöistä, jotka alkavat saksalaisten vankileiriltä Inarista 1944. Nuori kulttuuriantropologian opiskelija on ajan hengen tapaan imenyt itseensä saksalaismielisen ajattelun. Hän on kielitaitoinen, kasveista, eläimistä ja ihmisistä kiinnostunut tarkkailija, jonka tehtävänä on toimia leirin tulkkina ja raportoijana.

Tähän hahmoon Rautiainen on koonnut taitavasti koko ase­veli­sodan aatteellisen seka­sotkun. Väinö työskentelee ensi­sijaisesti Gestapolle, puhuu sujuvasti roduista ja niiden ominaisuuksista, osallistuu ihmisten mittauksiin.

Mutta hän myös rakastuu sairaanhoitajana toimivaan saamelaisnaiseen ja tutkii ihaillen ympäröivän alkuperäiskansan elämänmuotoja. Väinön havainnot leiristä, sen olosuhteista ja vangeista sulautuvat painajaismaisesti pohjoisen luonnonkauneuden ja ihmisten kuvauksiin.

Inkeri Lindqvist on romaanin toinen keskus. Hänen tarinansa kerrotaan sodan jälkeisen 1940-luvun lopun maisemassa. Viisikymppinen toimittaja-valokuvaaja saapuu Enontekiöön tekemään juttuja ”modernisoituvasta” Lapista. Samalla hän salaa etsii sodan loppuvaiheessa kadonnutta miestään.

Juonessa on hienosti kestävä, napakka trillerikuvio, joten hahmojen suhteista en lavertele enempää. Romaanin tärkein teema, kolonialismi, kehitellään esiin molemmissa tarinalinjoissa. Natsien silmin ”pohjoiset primitiiviset keräilijäkansat olivat ylijäämää”, mutta myös Suomen valtion toimet Lapin jälleenrakennuksen kuohuissa kerrotaan.

Lainsäädännöllä riistettiin saamelaisilta maaomistuksia ja oikeuksia, ja vahva suomalaistaminen vietiin läpi oppivelvollisuuden nimissä. Romaani kuvaa nuoren saamelaistytön hahmossa uskottavasti huojuvan identiteetin vaikeutta.

Inkeri on avioliittonsa alkuaikoina asunut myös Afrikassa, ja sieltä nousee tarinaan lisää kulttuurisen kolonialismin kuvastoa. Hän opetti kenialaisille lapsille englantia, ja nyt puolestaan saamelaislapsille ”taidetta”. Valistuksen hyvää tarkoittava projekti on pulassa kaikilla leveyspiireillä.

Afrikka-episodit tuntuvat romaanissa jo teeman alleviivauksilta, ja ylipäätään Inkerin motivoima tarinalinja on ilmaisultaan heikompi. Rautiainen tavoittelee kerrontaansa vanhemman puheenparren piirteitä, mutta aina ei tyylittely onnistu.

Välillä mennään kuin vanhassa suomileffassa penni ajatuksistasi -repliikein. Toisaalta kun harmaa joutsen on ”selkeästi viime kesän poikueesta”, ollaan rasittavassa nykypuheessa.

Kokonaisuutena Tuhkaan piirretty maa avaa 40-luvun Lapin ristiriitaisen maiseman kunnianhimoisesti ja kauniisti. Valintojen tekeminen on vaikeaa, säännöt yksinkertaistavat elämää.

Romaanin hahmoissa näkyy hyvin, miten sotaa käyvät kovin nuoret ihmiset. Heille sotavuosien jälkeinen rauhan ajan vapaus on ”pelkkää kaaosta”.

