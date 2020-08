Dokumentti

Hilma af Klint – Ilmeisen tuolla puolen. Ohjaus Halina Dyrschka. 93 min.

★★★★

Naistaiteilijoiden kohtalo on usein ollut unohdus. Paremmassa tapauksessa heidät on löydetty vuosikymmeniä kuoleman jälkeen, on koottu näyttelyitä ja intoiltu hetki. Sen jälkeen taas: unohdus. Menee pari vuosikymmentä, ja taiteilija löydetään ­uudelleen.

Hilma af Klint (1862–1944)

Naiset tulevat ja menevät mutta eivät tunnu millään löytävän pysyvää paikkaa taidehistorian kaanonissa.

Ruotsalainen Hilma af Klint (1862–1944) on kokenut tämän, ja nyt hän vihdoin tuntuu olevan niin tukevasti pinnalla, ettei häntä voida sieltä enää hivuttaa alas. Viime vuonna af Klintin näyttely oli esillä New Yorkin Guggenheimissä, ja viimeistään siitä lähtien hänen ihmeellisten, värikylläisten, suurten maalaustensa kansainvälinen vetovoima on ollut taattu.

Saksalaisohjaaja Halina Dyrschka näki Hilma af Klintin maalauksia Berliinissä vuonna 2013 ja alkoi hautoa ideaa dokumentista vakuuttuneena siitä, että taidehistoria on kirjoitettava uusiksi. Hän tajusi, että af Klint oli ehkä ensimmäinen taiteilija, joka alkoi maalata abstrakteja teoksia. Silti hänen nimeään ei mainita suurten edelläkävijöiden Wassily Kandinskyn, Kazimir Malevitsin ja Piet Mondrianin rinnalla.

Syyt vähättelyyn tuntuvat selviltä. Hän oli nainen. Hän ”hurahti” teosofiaan, ja kaivoi sisäiset kuvansa esiin omilla henkisillä metodeillaan. Tosin, kuten dokumentistakin ilmenee, af Klint oli myös itse varautunut oman taiteensa esittämisen suhteen. Hän tiesi, ettei maalauksia ymmärrettäisi.

Dyrschkan dokumentti lähtee liikkeelle vähän liiankin tarmokkaasti tästä uudelleenkirjoittamisen missiosta. Kuullaan kommentteja: ”Olen opiskellut taidehistoriaa, enkä ollut koskaan kuullut hänestä”. Mikä on varmasti totta.

Dyrschka haluaa olla mukana vain viimeisimmässä aallossa ja sysää taka-alalle sen, että kyllä Hilma af Klintin merkityksen on moni tiennyt jo aikaisemminkin, 1980-luvulta alkaen. Ja nimenomaan moni suomalainen, sillä kaikkien aikojen ensimmäinen Hilma af Klintin yksityisnäyttely nähtiin Suomenlinnassa 1988. Kiitos tästä kuuluu Maaretta Jaukkurille, joka olisi ehdottomasti kuulunut tämänkin dokumentin haastateltaviin.

Pieni Suomi-polku on näin jälkikäteen ajateltuna hyvin tyypillinen vaihe naistaiteilijan tarinassa. Ensimmäinen pieni yritys huutaa, että älkää unohtako Hilma af Klintiä.

Maalaukset ovat kuitenkin pääasia, ja Dyrschkan dokumentti nostaa ne esiin niin vaikuttavasti kuin vain nykyelokuva sen voi tehdä. Dokumentissa on kiehtova tunnelma ja rauhoittava rytmi, jotka luovat myös käsitystä Hilma af Klintistä persoonana.

Biografiset tiedot ovat lopulta aika niukkoja, joten af Klintin ympärillä leijuu paljon mysteerin henkeä. Ja saa leijuakin.

Monien haastateltavien puheista kuuluu hiljainen kunnioitus ja ihmetys taiteilijaa kohtaan, ja se on ehkä Hilma af Klintissä juuri olennaisinta, ihmettely. Enemmän kuin keskustelu siitä, oliko hän ensimmäinen abstrakti taiteilija tai näkikö Kandinsky hänen töitään.

Abstraktit kuvat olivat silloin ilmassa. Ne piti vain osata imaista sieltä.