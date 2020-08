Animaatio

Akira Ohjaaja: Katsuhiro Otomo. Pääosissa:Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama. 124 min. K12.

★★★★★

Elokuva, joka toi animen länsimaihin, on taas täällä.

Vuonna 1988 ilmestynyt Akira on animaation ja scifin klassikko. 30 vuotta sitten sen valkokankaan kokoiset yökaupunkimaisemat, vauhdikkaat takaa-ajot ja kyberpunk-visiot olivat jotain, mitä ei ollut koskaan nähty animaatioissa.

Eikä juuri missään muuallakaan.

Elokuva on edelleen täynnä hillitöntä energiaa. Nyt siitä on tehty restauroitu 4K-versio, jota esitetään viikon ajan. Mestari­teos kannattaa nähdä nimenomaan valkokankaalla.

Katsuhiro Otomo ohjasi ja käsikirjoitti elokuvan, jossa hän tiivistää reippaasti jättimäisen, suomeksikin ilmestyneen sarjakuvansa.

Tokio on tuhoutunut vuonna 1988. Elokuva tapahtuu 31 vuotta myöhemmin. Kaupunki on ­kaaoksessa, asukkaat osoittavat mieltään. Teinien moottori­pyöräjengi törmää telepaattisia voimia omaavaan lapseen, minkä seurauksena yksi jengiläinen saa omituisia voimia. Pian he ovat syvällä salaliitossa, jonka tarkoitus on hallita koko maailmankaikkeuden perusvoimaa, Akiraa.

Akiran tarina on lopulta yksinkertainen, mutta mitta­kaavaltaan valtava. Mittasuhteet olivat iso osa Akiran viehätystä ja ne ovat sitä edelleen, vaikka sen kokoluokkaa on toisteltu elokuvissa paljon sen jälkeen.

Elokuvan voi lukea kuvana ­Japanin ristiriitaisesta suhteesta ydinenergiaan, teknologian ­uutta luovaan ja tuhoavaan voimaan. Sen voi katsoa kuvana ihmisen tuskallisesta henkisestä kehityksestä. Sen voi nähdä metaforana Japanin noususta toisen maailmansodan jälkeen. Tai siitä voi nauttia vauhdikkaana kyberpunk-seikkailuna, jonka pääosassa on teini-ikäinen moottoripyöräjengi ja jossa on paljon siistejä räjähdyksiä.

Akira näyttää upealta. Se on ajalta, jolloin animaatiot tehtiin käsin, ei tietokoneilla.

Neo-Tokion öiset tiet, kiiltävät koneet ja rähjäiset kadut kaikki loistavat yksityiskohtaisina kirkkaissa väreissä. Restaurointi on tehty hienosti. Musiikki ja äänet soivat terävästi.

Totuus kuitenkin on, että ajokohtaukset eivät ole enää yhtä ihmeellisiä kuin ne olivat vuonna 1992, kun elokuva edellisen kerran esitettiin Suomessa valkokankaalla, Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla Helsingissä.

Se ei ole Akiran vika, päin­vastoin. Akira on vaikuttanut kokonaiseen sukupolveen elokuvia, tv-sarjoja ja pelejä Matrixista Stranger Thingsiin.

Akira-voima on ydinpommin metafora sekä ihmisen valaistumisen energia. Juuri ennen loppua maaninen tohtori julistaa sen olevan ratkaisu universumin salaisuuksiin.

Tohtori, armeija, korruptoituneet poliitikot, mielenosoittajat, Akiraa palvova uskonnollinen liike, moottoripyöräjengit sekä telepaattiset lapset, kaikki yrittävät hallita voimaa. Tarinan tiivistämisen vuoksi juoni välillä vähän poukkoilee. Mutta ­outouskin sulaa osaksi elokuvan omaa viehätystä.

Miten voisi olla ihastelematta elokuvaa, joka alkaa moottoripyörätakaa-ajosta ja päättyy metafyysiseen visioon tuhosta, uudesta alusta sekä voimasta, joka niitä yhdistää?