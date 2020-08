Romaani

Kjell Westö: Tritonus (Tritonus). Suom. Laura Beck. s. 447. Saatavana myös äänikirjana.

Tritonus on paholaisen inter­valli. Ylinouseva kvartti. Kolme ­kokosävelaskelta, perussävelestä sekä ylös että alas. ”Kielletty keski­ajalta aina valistuksen aikaan. Se kuulostaa samalta kuin Linda Blairin hämähäkkikävely rappusia alas ’Manaajassa’”.

Ei Kjell Westön, 59, kirjaa ilman musiikkia. Tällä kertaa liikutaan Mahlerin, Sibeliuksen ja Mozartin maailmoissa. Teos saa pohjavireensä kuitenkin tri­tonuksen äkkivääryydestä. Se tiivistää sisäänsä maailman painajaiset.

Romaanin juoni kerrottiin melko kattavasti jo Westön edellisessä romaanissa Rikinkeltainen taivas (2017). Siinä päähenkilö kirjoitti teosta, joka menee lähes yksi yhteen Tritonuksen kanssa. Kyseessä ei ole edes ainoa risteämä teosten välillä, vaan romaanissa tavataan myös yksi vanha henkilöhahmo. Se on silmänisku lukijoille sekä osoitus Westön taipumuksesta eeppisten kirja­universumien rakenteluun.

Enää ei olla kuitenkaan syleilemässä Helsingin maisemia. Tarina lähtee pääkaupunkiseudulta kohti aivan uutta miljöötä. Kuuluisa kapellimestari Thomas Brander matkaa syrjäiseen (ja fiktiiviseen) saaristokuntaan Ravaisiin.

Hän rakentaa sinne hulppeaa huvilaa, jonka nimeää Casa Tritonukseksi. Naapurissa asuu paljon vaatimattomammin Reidar Lindell, paikallinen koulukuraattori ja amatöörimuusikko. Molemmat miehet ovat yksinäisiä mutta hieman eri syistä. Vähitellen he tutustuvat toisiinsa – ja vastoin molempien oletuksia – ystävystyvät.

Kylän tiivis ja matalapalkkaisiin töihin tottunut yhteisö kyräilee Lexuksella ajelevaa maailmanmies Branderia. Hänen materialistisen hybriksensä kruunu on Casa Tritonukseen rakennettu hissi, jota hän ei edes uskalla käyttää mahdollisten sähkö­katkojen takia.

Törsäämällä Brander yrittää peittää muilta, mutta ennen kaikkea itseltään sen tosiasian, että hän on jo laskeva tähti. Hänen tilansa ovat vallanneet nuoret ja viriilit, rock-tähtiä muistuttavat kapellimestarit.

Reidar Lindell puolestaan on yksinkertaisista iloista nauttiva mies. Hän huolehtii ystävistään, käy verkoilla ja nautiskelee ­hitaista ja varhaisista aamuista terassilla kahvikupposen kera. Hänen elämäänsä varjostaa kuitenkin syvä suru, rakkaan vaimon Madeleinen kuolema.

Westö kirjoittaa tuttua varma­otteista ja suoraa proosaa. Hän osaa annostellen paljastaa henkilöhahmoja riivaavia kipukohtia ja salaisuuksia, joista lukija saa ensin pelkän vainun.

Hahmojen murheet ovat esillä koko skaalalla. Ne ovat keskiluokkaisen ihmisen kokoisia, arkisia ärsytyksen aiheita nopeuskameran välähdyksestä huonoon vedenpaineeseen suihkussa.

Oikeat traumat koostuvat sekä maailman murroksista että yksilön huonoista valinnoista. Teokseen on ympätty runsaasti ajankohtaisia sivuteemoja. On #metoo, pakolaisia ja uusnatseja, terrori-isku. Jopa koronavirus­pandemia on ehtinyt mukaan.

Harmillisesti tärkeät aiheet jäävät välillä kiusallisen asetelmallisiksi, lavastuksen rekvisiitaksi. Brander ja Lindell yrittävät esimerkiksi auttaa paikallista nuorta rasistia, joka oireilee yksinäisyytensä vuoksi. Onneksi ilmeisen korni lopputulos väistetään.

Nykyilmiöiden analyysit jäävät melko pinnallisiksi. Cancel-kulttuurista puhuttaessa muistetaan mainita hiilihangot ja soihdut.

Westö taitaa suuret kaaret. ­Mitä lähemmäs katse tarkentuu, sitä ongelmallisemmaksi menee. Tämän romaani toisaalta myös kauniisti myöntää. Ihminen voi yrittää järjestää maailmaa, jonka ydin on entropiaa, kaaosta. Toisaalta joskus taide, esimerkiksi klassinen musiikki, voi tavoittaa jotain universaalia ja pysyvää:

”Hän tiesi että seuraavat neljäsataa sekuntia, ehkä vähän vähemmän tai enemmän, ei missään tapauksessa kuitenkaan paljon, maailma olisi yksin­kertainen ja kaunis, ja lisäksi myös ehjä ja ymmärrettävä.”