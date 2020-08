Yhdysvaltalainen latinolaulaja Trini Lopez kuoli sairaalassa Palm Springsissa 11. elokuuta. Hän oli kuollessaan 83-vuotias, syntynyt Dallasissa 15. toukokuuta 1937.

Yhteistyökumppani Joe Chavira kertoi kaksikon juuri saaneen valmiiksi laulun If By Now, jolla oli tarkoitus kerätä ruoka-apua koronapandemian uhreille. Ironisesti Lopez kuoli juuri koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin.

Trinidad López III:n vanhemmat olivat avioitumisensa jälkeen Teksasiin muuttaneita meksikolaisia. 15-vuotiaana aloitettu laulajan ura eteni ratkaisevasti Lopezin saatua kiinnityksen losangelesilaiseen yökerhoon. Frank Sinatra huomioi viihdyttäjän ja kiinnitti tämän omalle uudelle Reprise-merkilleen.

Ensimmäinen albumi, sovittaja ja tuottaja Don Costan avulla valmistunut Trini Lopez at PJ’s (1963) äänitettiin nimenomaan yökerhokeikalla ja muodostui valtavaksi menestykseksi.

Lopezin ja levyn ohjelmisto yhdisti amerikkalaisia musiikkikulttuureja: latinosävelmiä ja jazzklassikoita, rhythm & blues -hittejä ja folkstandardeja, ja vielä italoiskelmää.

If I Had a Hammer oli ollut folktrio Peter, Paul and Maryn top ten -hitti edellisenä vuonna, mutta Lopezin versio nousi vielä suurempaan suosioon. Yhdysvalloissa se myi yli miljoona kappaletta ja sai kultalevyn; singlelistojen ykköseksi esitys nousi peräti 36:ssa eri maassa.

Lopezin toinen albumi äänitettiin samassa yökerhossa, ja laulajasta kehkeytyi yksi 60-luvun suosituimmista lava-artisteista Las Vegasissa. Tavallaan laulajan viihteellinen latinofolk ja tyylien moninaisuus edusti oman aikansa eklektistä maailmanmusiikkia.

Varsinainen menestyslevyjen hittiputki kesti vuoteen 1968, mutta se turvasi Lopezin myöhemmänkin uran. Lukuisiin hyväntekeväisyysprojekteihin osallistunut laulaja jatkoi esiintymisiä ja hänen viimeiseksi jäänyt albuminsa ilmestyi vuonna 2011.

Näyttelijänä Lopez esiintyi sekä televisiossa että valkokankailla. Rooleista tunnetuin oli miehisessä sotaspektaakkelissa Likainen tusina, jonka kuvaukset hän kuitenkin jätti kesken.

Lopez jätti nimensä myös kitarahistoriaan. Aiemmin vain ansioituneille jazzkitaristeille nimikkomalleja suonut Gibsonin kitaratehdas keksi vuonna 1964 pyytää Lopezia mannekiinikseen. Sähkökitaralla akustisen tavoin sointuja soittanut Lopez osallistui kahden erikoismallin suunnitteluun omine visuaalisine toiveineen. Instrumentit, joita valmistui yhteensä vajaa 2 300 kappaletta, ovat nousseet halutuiksi keräilykappaleiksi, joiden käyttäjiin kuuluvat mm. Dave Grohl ja Noel Gallagher.

Lopez ei koskaan avioitunut tai saanut lapsia.