”Tuhat uutta työpaikkaa, tuhat uutta hymyä”, julistaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iwan Bewan (Mark Lewis Jones).

Yleisö hurraa, väkijoukko on riehakkaissa karnevaalitunnelmissa. Jopa puheenjohtaja itse on pukeutunut jättibanaaniksi. Glyngolaun pikkukaupunki on vihdoin kääntämässä uuden sivun elämässään: paikkakunnalle ollaan avaamassa uutta tehdasta, jonka on määrä tuoda onnea ja vaurautta asukkaille.

Uusi sivu kyllä kääntyy, mutta ei sellainen, jota kaupunkilaiset toivovat. Kesken juhlinnan tehdastyömaalla tapahtuu valtava räjähdys. Romahtaneen rakennuksen raunioista kaivetaan esiin joukko alueelle salaa pujahtaneita teinejä. Ainoa eloonjäänyt, Bewanin tytär Leona (Jade Croot), halvaantuu.

Neliosainen brittidraama Onnettomuus (The Accident, 2019) kuvaa tiiviin yhteisön reaktioita lähes kaikkia koskettavan tragedian osuessa kohdalle. Surun ja vihan ristiaallokossa ollaan yhtä valmiita tukeutumaan toisiin kuin etsimään syyllisiä. Sarjan käsikirjoittaneen Jack Thornen aiemmista töistä muistetaan Ylelläkin esitetyt, niin ikään neliosaiset Koomikon kuolema ja Kiri.

Onnettomuus on edellä mainittujen tavoin latautunutta draamaa alusta loppuun. Kes­kiöön nousee erityisesti Bewanin kampaajana työskentelevä vaimo Polly, jota näyttelee muun muassa Happy Valleystä ja Kiristä tuttu Sarah Lancashire. Vahva ja sympaattinen nainen on kestänyt elämässään kaikenlaista, mutta nyt hänenkin voimansa tuntuvat ehtyvän.

Thorne ei jätä tarinaansa pelkkään selviytymistaisteluun. Räjähdys tehtaalla räjäyttää koko yhteisön. Savun ja pölyn ­seasta alkaa nousta esiin epäilyjä, motiiveja, salaisuuksiakin.

Toimitusjohtaja Harriet Paulsen (Sidse Babett Knudsen) joutuu nopeasti kaupunkilaisten syntipukiksi.

Jo avausjaksossa annetaan ymmärtää, että onnettomuus ei ollut ehkä täysin viaton tapaturma, ja että tehdashankkeen kaikki yksityiskohdat eivät välttämättä kestä päivänvaloa.

Tehtaan rakennuttaneen yh­tiön toimitusjohtaja Harriet Paulsen (kansainvälisen uran tehnyt tanskalainen Sidse Babett Knudsen) joutuu nopeasti kaupunkilaisten syntipukiksi.

Syyllisten löytämisestä muodostuu kaupunkilaisille lopulta ainoa tie ulos.

Tiivistunnelmaisen draaman henkeen kuuluu, että katsoja palkitaan lopussa kaiken selittävällä tiedolla.

Syyllisyyskysymystä enemmän katsojaa viehättävät sarjan hahmot, jotka hitaasti paikkaavat haavojaan ja yhdistävät voimansa. Räjähdys heittää heidät kuin kaltevalle pinnalle.

Aika kuluu, mutta elämä kulkee nyt eri suuntaan. Tapahtunutta ei voi perua.

