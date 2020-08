Suuren budjetin toiminta­komedia Hudson Hawk (1991) sai aikoinaan osakseen aivan erityisen murskaavia murska­kritiikkejä. Sittemmin monet ovat alkaneet pohtia, tuomittiinko elokuva liian jyrkästi.

Bruce Willis (tuohon aikaan todella suuri elokuvatähti) esittää vankilasta vapautuvaa murtovarasta Hudson Hawkia.

Mestarivarkaan taidoille olisi heti kysyntää. Käynnistyy monimutkainen juonikuvio erikoislaatuisine roistoineen.

On helppo arvata, miksi elokuvasta ei pidetty. Siinä näytellään överisti. Monet vitseistä ­eivät ole kovin hauskoja, ei aina myöskään väkivaltainen slap­stick-komedia. Elokuva ei ota omia juonenkäänteitään vakavasti. Räjähdyksiä on liikaa. Hudson Hawk on toistuvasti rasittavaa katsottavaa.

Toisaalta sen maanisessa kekseliäisyydessä on oma viehätyksensä, varsinkin jos ei ajattele katsovansa toimintaelokuvaa eikä toimintakomediaa, eikä ehkä edes toimintaelokuvan absurdia parodiaa, vaan ihan omaa erityistä sekoiluelokuvaansa.

Esimerkiksi The New Yorkerin elokuvakriitikko Richard Brody puolusti elokuvaa muutama vuosi sitten sanomalla että sillä on ”kyky hämmästyttää” ja että siinä on käytetty tuhlailevasti mielikuvitusta – paljon enemmän kuin monissa saman ajan oikeissa toiminta­elokuvissa.

Ja kieltämättä osa elokuvan ideoista on aidosti hyviä, kuten lauleskelu murtojen aikana.

Bruce Willis, joka oli mukana tekemässä omintakeista käsikirjoitusta, puolustaa elokuvaa edelleen ja katsoo sen olleen edellä aikaansa.

Kenties Hudson Hawk toimii parhaiten nimenomaan kotisohvalla, jolloin siihen ei tule keskityttyä liian intensiivisesti. Nykykatsojat osaavat myös alentaa odotuksiaan 1990-luvun katsojiin verrattuna.

