Sukupuolten väliset erot taitavat olla pienempiä kuin yksilöiden. Autobiografia-lyhytelokuvan (En Autobiografi, Suomi 2016) päähenkilö Anja olisi yhtä uskottava, vaikka nimen vaihtaisi Antiksi ja mainion näyttelijän Cris af Enehielmin mieheen.

Anja on työskennellyt autokorjaamossa 45 vuotta ja kuulee viat moottorin äänestä. Hän on äijämäisempi kuin korjaamon kundit. Mutta on tullut aika jäädä eläkkeelle.

Komediassa eläköitymisen trauma vertautuu kuolemaan. Ylösnousemus koittaa, kun Anja hyväksyy muutoksen.

Lyhäri on napsinut palkintoja maailman festivaaleilla. Sen ohjaaja Mari Mantela on tehnyt lyhytelokuvia ja satoja mainoksia. Hän kuului myös työryhmään, joka kirjoitti kirjan #Metoo-vallankumous – Miten hiljaisuus rikottiin (2018).

