Tyttö ja hattu ★

(Suomi 1961) Aarne Tarkaksen musiikkielokuvassa isoäidin vanha hattu tuo lauleskelevalle naiselle (Pirkko Mannola) onnea.

TV1 klo 13.05

Autobiografia ★★★★

(Suomi 2016) Nainen (Cris af Enehielm) ei malttaisi millään jäädä eläkkeelle autonasentajan työstään. Mari Mantelan ruotsinkielisen lyhytkomedian vahva naispäähenkilö pelaa miesten maailmassa itse laatimillaan säännöillä.

Teema & Fem klo 14.25

JFK – Avoin tapaus ★★★★

(USA 1991) Oliver Stone yrittää poliittisessa jännärissään vakuuttajaa katsojan siitä, että JFK:n murha oli salaliitto. Kevin Costner nähdään pääosassa kuolemaa tutkivana New Orleansin piirisyyttäjänä Jim Garrisonina, jonka teokseen kolmetuntinen elokuvanjärkäle perustuu. Teoria on osoittautunut huteraksi, mutta leffa on silti jännittävää katsottavaa. Teos kertoo myös sateenkaarihistoriaa: osa epäillyistä oli homoja, mm. lentäjä David Ferrie (Joe Pesci). (K12)

Teema & Fem klo 21.00

Bridget Jones – Elämäni sinkkuna ★★★★

(Britannia 2001) Sinkkunainen Bridget (Renée Zellweger) arpoo kahden miehen välillä. Sharon Maguiren ohjaama romanttisten komedioiden trilogian avaus naurattaa yhtä paljon kuin Helen Fieldingin chick lit -romaani, johon se perustuu. (K12)

TV5 klo 21.00

Daredevil ★★★

(USA 2003) Sokeasta asianajajasta (Ben Affleck) sukeutuu öisin supersankari Daredevil eli Hurjapää. Mark Steven Johnsonin Marvel-sarjakuvafilmatisointi ei ole hullumpi. (K16)

Sub klo 21.00

Toinen jalka haudasta ★★★

(Suomi 2009) Toimittaja (luonteva Helena Vierikko) tekee juttusarjaa kuolemansairaaksi luulemansa miehen (Tobias Zilliacus) viimeisistä toiveista. Johanna Vuoksenmaan romanttinen komedia rikkoo lajityypin kaavoja.

TV2 klo 21.50

Todistettavasti elossa ★★

(USA 2000) Russell Crowe sankaroi panttivankineuvottelijana, joka hoitaa Latinalaisessa Amerikassa kidnapatun insinöörin (David Morse) tapausta. Toimintaelokuva oli pelkkä huti ohjaaja Taylor Hackfordilta. (K16)

MTV3 klo 22.45

21 Jump Street ★★

(USA 2012) Kyttäduo (Jonah Hill ja Channing Tatum) soluttautuu high schooliin käräyttämään huumediilereitä. Homofobinen huumori pilaa Phil Lordin ja Christopher Millerin toimintakomedian. (K16)

Nelonen klo 23.05