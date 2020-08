Teattereiden syyskausi käynnistyy tänä vuonna hieman vaisummin kuin aiempina vuosina, sillä koronavirusepidemian vuoksi esityskalenterit menivät uusiksi. Osa kevään esityksistä peruttiin kokonaan, mutta osa niistä saa ensi-iltansa nyt syksyllä. HS kokosi yhteen 10 kiinnostavaa syksyn esitystä.

Helsingin kaupunginteatteri Punaorvot kertoo Suomen sisällissodan jälkeen orvoiksi jääneistä punaisten lapsista ja heidän kohtaloistaan. Kuvan lapset eivät ole mukana esityksessä.

Punaorvot

Vuonna 2018 Kom-teatterissa nähtiin ohjaaja Lauri Maijalan kauniisti ja riipaisevasti järkyttävistä tapahtumista kertova Veriruusut. Anneli Kannon romaaniin perustuva näytelmä kuvasi sisällissodan nuoria punaisia naissotilaita. Nyt Maijala tarttuu jälleen Kannon tekstiin ja Suomen historian traumaattisiin vaiheisiin. Helsingin kaupunginteatterissa esitettävä Punaorvot nostaa keskiöön orpolapset, joita sisällissota jätti jälkeensä lähes 25 000. Valtioeliitin johdolla syntyi ajatus siirtää punaisten lapsia ideologisesti parempiin kasvuoloihin Pohjanmaalle pois kaupungeista ja huonojen työläisäitien luota. Osa heistä joutui oikeuteen ja vankileirille. Luvassa on koskettava kuvaus äidinrakkaudesta, toivosta ja anteeksiannosta.

Punaorvot, Helsingin kaupunginteatteri, ensi-ilta 2.9.

Saska Pulkkinen ja Inke Koskinen näyttelevät rockmusikaali Hamletissa.

Hamlet

Tampereen Työväen Teatterin johtajasta Otso Kautosta ei tule ensimmäisenä mieleen musikaalit, mutta sellaisen hän ohjaa tänä syksynä teatterinsa päänäyttämölle. Luvassa on Shakespearen Hamlet rockmusikaaliversiona. Katsojille luvataan visuaalisesti komeaa menoa ja laadukasta musiikkia. Musiikista vastaavat Eeva Kontu, Varre Vartiainen ja Jarmo Saari.

Koreografia on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin tanssitaiteilijoihin lukeutuvan Tero Saarisen käsialaa. Pääroolin tekee Saska Pulkkinen.

Hamlet, Tampereen Työväen Teatteri, kaksoisensi-ilta 3.9. ja 5.9.

Connie (Matleena Kuusniemi) ja Mellors (Jari Virman) ajautuvat suhteeseen Lady Chatterleyn rakastajassa.

Lady Chatterleyn rakastaja

Eroottisen kirjallisuuden tunnetuimpiin teoksiin lukeutuva Lady Chatterleyn rakastaja aiheutti ilmestyessään 1928 kovasti kohua, oikeudenkäyntejä ja sensuuritoimenpiteitä. Sittemmin siitä on tehty lukuisia elokuva- ja tv-versioita. Ja nyt kiihkeä tarina ylhäisörouvan ja riistanvartijan luokkarajat ylittävästä rakkaussuhteesta nähdään myös näyttämöllä Teatteri Jurkassa. Connie Chatterleyn tarinan sanotaan olevan eroottisen heräämisen kuvauksena vertaansa vailla. Päärooleihin astelevat Matleena Kuusniemi ja Jari Virman. Tekstin suomennoksesta, sovituksesta ja ohjauksesta vastaa Pasi Lampela.

Lady Chatterleyn rakastaja, Teatteri Jurkka, 4.9.

Annika Poijärvi (vas.) ja Katariina Kaitue nähdään Kansallisteatterin esityksessä Kaikki äidistäni, joka perustuu Pedro Almodóvarin palkittuun elokuvaan.

Kaikki äidistäni

Erilaisten tunnetilojen mestarillisen vyöryttäjän, espanjalaisen Pedro Almodóvarin palkittu elokuva Kaikki äidistäni vei katsojan pakahduttavalle matkalle Madridista Barcelonaan. Tarinassa äiti lähtee toteuttamaan poikansa viimeistä toivetta, joka on löytää hänen isänsä.

Kaikki äidistäni kertoo haavoittuneesta äitiydestä: kuolemattomasta rakkaudesta, suurista suruista ja uutta toivoa antavista iloista. Kertomus tuodaan nyt ensimmäistä kertaa näyttämölle Suomessa. Näyttämösovitus on Samuel Adamsonin ja ohjauksesta vastaa Anne Rautiainen, joka tunnetaan vahvan visuaalista ja fyysistä ilmaisua painottavasta näyttämökielestään. Pääosissa nähdään muun muassa Katariina Kaitue ja Annika Poijärvi.

Kaikki äidistäni, Kansallisteatteri, 16.9.

Tomi Alatalo seikkailee Juha Hurmeen Harhamassa.

Harhama

Syksyn odotetuimpiin esityksiin kuuluu Juha Hurmeen Harhama. On vaikea ennustaa, millaista menoa Espoon kaupunginteatterin näyttämöllä tullaan näkemään, mutta todennäköisesti jotain hyvin erikoista ja hulvatonta. Harhama pohjautuu Irmari Rantamalan esikoisteokseen, josta Hurme on HS:n haastattelussa kertonut, että Harhama on niin hullu kirja, että hänellä nousi hiukset pystyyn sitä lukiessa. Silti, lukeminen oli hänelle ”rakkautta ensi puurtamisella”. Harhamaa kuvaillaan tolkuttomaksi omaelämänkerralliseksi 1 100-sivuiseksi kertomukseksi miehestä, joka etsii elämän tarkoitusta 1900-luvun alun aatteiden ja maailmanhistorian käänteiden melskeessä. Esityksestä on tulossa kansannäyttämöperinteestä ammentava show, jossa Harhaman traaginen elämänkohtalo värittyy aikakauden aatteilla.

Harhama, Espoon kaupunginteatteri 16.9.

Maija Poppasen roolin esittää Josefin Silén.

Maija Poppanen

Abba-musikaalien luottoesittäjäksi Suomessa vakiintunut Svenska Teatern luottaa tänä syksynä Disney-musikaalin voimaan. Se tuo päänäyttämölle kaikkien tunteman supernannyn eli Maija Poppasen. Se on musikaalin ensimmäinen ruotsinkielinen esitys Suomessa ja yksi Svenskanin suurimmista musikaalituotannosta. Kyseessä on brittiläisen Cameron Mackintoshin tuottama musikaali, joka perustuu Disneyn vuonna 1964 ilmestyneeseen elokuvaan. Ohjaaja Markku Nenonen on saanut vapauden luoda alkuperäistuotannosta täysin oman versionsa.

Nimiroolin valittiin yli 600 hakijan joukosta Josefin Silén, jota on viimeksi voinut nähdä Tampereen Teatterin musikaalissa Notre Damen kellonsoittaja.

Mary Poppins, Svenska Teatern 3.10.

Tuukka Leppänen ja Emma Klingenberg esittävät muusikoita, joiden tiet risteävät Irlannissa.

Once

Useita kehuttuja musikaaliohjauksia ja koreografioita tehnyt Lilla Teaternin uusi taiteellinen johtaja Jakob Höglund aloittaa kautensa pohjoismaisella kantaesityksellä. Once perustuu vuonna 2007 ilmestyneeseen irlantilaiseen musiikkielokuvaan, joka sykähdytti etenkin herkällä ja kauniilla musiikillaan. Vähäeleinen tarina istunee hyvin Lilla Teaternin intiimiin tilaan. Laulujen sanoituksista ja sävellyksistä vastanneet Glen Hansard ja Markéta Irglová myös näyttelivät elokuvassa toisiinsa rakastuvia muusikoita – ja niin heille tapahtui myös tosielämässä.

Dubliniin sijoittuva Once kertoo irlantilaisen katumuusikon ja tšekkiläisen maahaanmuuttajan kohtaamisesta. Lillanissa heitä esittävät Emma Klingenberg ja Tuukka Leppänen.

Once, Lilla Teatern, 28.10.

Turun kaupunginteatterissa käydään läpi Nokian nousu ja alamäki.

Nokia

Turun Kaupunginteatteri taluttaa suurelle näyttämölleen suomalaisen jättiläisen ja takavuosien isoimman ylpeyden aiheemme, suuryritys Nokian. Sen 155-vuotisen taipaleen aikana yhtiö sai kaiken ja menetti melkein kaiken.

Maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi takavuosina kohonneen Nokian monivaiheisen tarinan on kirjoittanut näytelmäksi kokenut Sami Keski-Vähälä.

Nokia-näytelmän päärooleissa nähdään Turun kaupunginteatterin Viimeinen laiva -musikaalista tutut Taneli Mäkelä ja Olli Rahkonen. Näytelmän keskiössä ovat Nokian entiset johtajat Jorma Ollila ja Risto Siilasmaa. Ollilaa näyttelee Taneli Mäkelä ja Siilasmaan roolin tekee Rahkonen. Ohjauksesta vastaa Mikko Kouki.

Nokia, Turun kaupunginteatteri 25.11.

Antti Timonen (vas.) ja Paavo Kääriäinen ovat syksyllä Helsingin kaupunginteatterissa Tatu ja Patu.

Tatu ja Patu

Miltähän kuulostaisi Tatu ja Patu puhumassa stadin slangia? Pian se kuullaan, kun Suomen lastenkirjallisuuden todennäköisesti tunnetuimmat veljekset saapuvat häröilemaan Helsingin kaupunginteatterin suurelle näyttämölle.

Lapsille suunnattu musiikkinäytelmä Tatu ja Patu Helsingissä on yksi niistä näytelmistä, jonka ensi-iltaa koronavirusepidemia siirsi eteenpäin. Näytelmässä Tatu ja Patu, eli näyttelijät Antti Timonen ja Paavo Kääriäinen, saapuvat Helsinkiin vierailemaan menestyneen serkkunsa Jorin luona. Helsinki onkin täynnä monenlaisia ihmeitä, kuten feissareita ja liikennevaloja.

Ohjaaja Sami Rannila on kokenut Tatu ja Patu -tekijä, sillä hän ohjannut aiemmin useita veljeksistä kertovia näytelmiä Turkuun. Tämän näytelmän käsikirjoitus on syntynyt yhdessä hahmot luoneiden kirjailijoiden Aino Havukaisen ja Sami Toivosen sekä dramaturgi Henna Piirron kanssa.

Tatu ja Patu Helsingissä, Kaupunginteatteri, 26.11.

The Betty Show on Kansallisteatterin ja Delta Venus -ryhmän yhteistyöesitys. Sen näyttelijät ovat Rosanna Kemppi (vas.), Kreeta Salminen, Annika Poijärvi, Sara Melleri ja Asta Honkamaa.

The Betty Show

Tämän esityksen ensi-illan piti olla jo keväällä. Kiva, että se saa nyt uuden mahdollisuuden. Delta Venus -ryhmän luoman The Betty Show’n päähenkilön Bettyn kuvaillaan olevan narkokapitalistisen ajan kabareetähti ja kotiäiti, jolla on niin kova krapula, että hänelle täytyy määrätä iso purkki rauhoittavia. Esityksen kerrotaan saaneen alkunsa ryhmän jäsenten Whatsapp-viestikeskustelun toistuvista teemoista ja sitä suositellaan yli 16-vuotiaille.

Delta Venus ammentaa muun muassa liioittelusta, luksuksesta, huonosta mausta ja trashista. The Betty Show’n on ohjannut siinä itsekin esiintyvä Sara Melleri.

The Betty Show, Kansallisteatteri, ensi-illan ajankohta on vielä auki.