Kirjallisuus

Onko Mary Ann Evansin vuosina 1871–1872 julkaisema klassikkoteos Middlemarch tuttu? Entä George Eliotin?

Tunnettujen naiskirjailijoiden teoksia on nyt julkaistu tekijöiden oikeilla nimillä. Alun perin kirjailijat kuten Evans olivat käyttäneet miespuolisia salanimiä, jotta heidän teoksensa on voitu julkaista tai jotta niihin suhtauduttaisiin vakavasti.

25 kirjan kokoelma on julkaistu juhlistamaan 25-vuotista The Women’s Prize for Fiction -kirjallisuuspalkintoa, joka myönnetään vuosittain pitkälle fiktiiviselle naisen kirjoittamalle teokselle.

Palkinnon perustajiin kuuluva Kate Mossen mukaan tarkoituksena on jatkaa naisten voimaannuttamisprosessia, herättää keskustelua ja varmistaa, että naiskirjailijat saavat ansaitsemansa tunnustuksen työstään.

Englanninkieliset teokset ovat luettavissa ja ladattavissa ilmaiseksi verkkosivuilla, joissa ne on julkaistu kirjailijoiden oikeilla nimillä salanimien sijaan.

25 kirjan kokoelmasta löytyy muun muassa parhaaksi brittiläiseksi romaaniksi äänestetty Middlemarch. Evansin kirjoja julkaistiin Eliotin nimellä, jotta hänet otettaisiin tosissaan.

Evans sanoi aikoinaan huomanneensa, että salanimen avulla hän pystyi saamaan kaikki edut ilman epämieluisaa mainetta. Pseudonyymillä kirjoittamisen taustalla oli myös se, että kirjat arvioitaisiin teoksina, ei naisten kirjoitelmina.

Kokoelmasta löytyy sekä kuuluisien että vähemmän tunnettujen kirjailijoiden teoksia. Yksi kirjoista on Arnold Petrinä tunnetun Ann Petryn Marie of the cabin club (1939). Ann Petryn tytär Liz Petry kommentoi BBC:lle, että hän arvostaa kokoelmaa.

”Olen todella ylpeä äitini teoksista ja on hienoa, että hänen kirjoituksiaan esitellään uudelle yleisölle.”

Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, The Guardian ja The Independent.