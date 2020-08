Komediasarjan Tuho-osasto (2001–2010) pääroolista tunnettu näyttelijä Zach Braff onnistuu elokuvaohjaajana parhaiten, kun hän kertoo omasta elämästään ponnistavia valkokangastarinoita – ja näyttelee itse pääosan.

Braffin kolmesta ohjauksesta ensimmäinen oli sydäntä lämmittävä Garden State (2004), jossa mielialalääkkeiden turruttama näyttelijänalku saapuu ­äitinsä hautajaisiin ja tapaa persoonallisen nuoren naisen (Natalie Portman).

Wish I Was Here (2014) kehitti vähän väkinäisemmin draamakomediaa näyttelijäisästä, joka rahapulassa alkaa opettaa lap­siaan kotona.

Tyylikäs lähtö sen sijaan on huomattavasti kulmikkaampi kokemus.

Alussa esiin nousee lupaavasti vanhuusiän köyhyys, joka Suomessakin on todellinen ongelma. Perusvähävaraisuus ei kuitenkaan riitä, vaan Joe, Willie ja Albert (Michael Caine, Morgan Freeman ja Alan Arkin) kuulevat lisäksi, että heidän entisen työnantajansa eläkerahasto aiotaan tyhjentää muihin tarkoituksiin.

Joe, joka sattuu olemaan pankissa, kun se ryöstetään, saa idean: ryöstetään pankki.

Braff ja hänen käsikirjoittajansa Theodore Melfi eivät ole ­oikein osanneet päättää, tehdäkö ovelahko ryöstöelokuva vai sellainen, jossa voidaan pysähtyä kehittelemään komediaa ja ”hyvää fiilistä”, vaikka kiinnijäämisen riski näin selvästi nousisikin.

Kokeneet ikämiesnäyttelijät vetävät roolinsa rutiinilla, eikä kaveruus kunnolla lämpene.

Albertin naisystävänä nähdään plastiikkakirurgian raskauttama, mutta muuten pirteä Ann-Margret.

Tyylikäs lähtö ★★ Sub klo 21 (K12)