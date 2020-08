– Kuvataiteilijan työ on yksinäistä puurtamista, eikä kukaan toinen ihminen pysty sitä ikinä täysin ymmärtämään.

Totta vai tarua?

Eeva-Leena Eklundia, Rauha Mäkilää ja Anna Tuoria naurattaa heidän ammattiinsa liitetty kliseinen kuva, vaikka puolet siitä onkin täysin totta.

”Yksinhän sitä maalatessa on”, Eklund sanoo.

”Ei tätä työtä oikein muuten voi tehdä. Jaoin aiemmin työhuoneen viiden muun ihmisen kanssa, muttei se minun kohdallani toiminut”, Mäkilä jatkaa.

Tuorin mukaan maalausprosessi vaatii yksinäisyyden, jotta maalari voi kommunikoida välineensä kanssa.

”Maalatessa omaa mieltään ja teosta ei voi erottaa täysin. Tehdessä pitää olla teoksen kanssa yhtä. Toinen katse tuntuu silloin aggressiiviselta tuijottelulta”, hän kuvailee.

Anna Tuorin työhuone Kaapelitehtaalla on täynnä värikkäitä maalauksia, jotka nojailevat seiniin. Maalituubit ja siveltimet peittävät kaikki tasot ja ison osan lattiasta.

Kun kolmea taiteilijaa sommitellaan samaan kuvaan, he muistelevat monia pitkään venyneitä avajaisbileitä. Joskus niissä on tanssittu pöydillä – ja pisimpään jaksavat aina Eklund ja Tuori.

Tänä syksynä juhlia on luvassa kolmet lisää, sillä sukupolvensa eturivin taiteilijoihin kuuluvien ystävien näyttelyt avautuvat sattumalta aivan peräkkäin.

Rauha Mäkilän näyttely Dear on auki elokuun loppuun Helsinki Contemporaryssa. Anna Tuorin työt valtaavat ­Galerie Anhavan syyskuussa ja lokakuussa Espoon modernin taiteen museossa Emmassa nähdään Eeva-Leena Eklundin Saastamoisen säätiölle tekemä tilaustyö, laaja maalausinstallaatio, joka koostuu yli 70 teoksesta.

Vaikka taiteilija maalaa työnsä yksin, tätä kolmikkoa kuunnellessa käy selväksi, että muuten yhteyttä pidetään tiiviisti ja kollegan tuki on kaikille tärkeää. Tänä syksynä näyttelyissä nähtäviä uusia töitä ei olisi olemassa ilman sitä – ei ainakaan täysin samanlaisina.

Eeva-Leena Eklund (vas.), Anna Tuori ja Rauha Mäkilä keskustelevat usein maalaamisesta keskenään.

Emman hallitukseen kuuluva Tuori esimerkiksi kuratoi Eklundin museonäyttelyn. Se tarkoittaa, että hän toimii museon ja taiteilijan välisenä tulkkina ja muun muassa kirjoittaa esseen Eklundin näyttelykatalogiin.

Eeva-Leena Eklund.

”Anna saa puhua puolestani kaikissa museon kokouksissa”, Eklund sanoo.

”Oikeasti kyse on siitä, että mietimme näyttelyn kokonaisuutta yhdessä ja keskustelemme siitä, mitä Eeva-Leena haluaa. Se on helppoa, koska hän tietää sen tarkkaan”, Tuori jatkaa.

Tuori ja Mäkilä taas ovat yhdessä ripustaneet Mäkilän maalaukset Helsinki Contemporaryn seinille. Se kävi sujuvasti, sillä Tuori tuntee Mäkilän uudet työt hyvin.

”Olen näyttänyt kaikki teokseni etukäteen tai keskeneräisenä Annalle”, Mäkilä kertoo.

Ystävysten puhelimet ovatkin viimeisen puolentoista vuoden aikana piipanneet tiuhaan saapuneen kuvaviestin merkiksi.

”Siinä sitä sitten sporapysäkillä yrittää laskea kassinsa jonnekin, jotta pääsee tihrustamaan puhelimesta kuvaa ja kertomaan toiselle mielipiteensä siitä toimiiko ruskea juuri sen sävyisenä ja siinä kohtaa työssä”, Tuori kertoo.

Eklundin ehdotuksesta Tuori teki teoksestaan toisen eri värisen version. Ja kun Tuori kerran kysyi Mäkilältä pitääkö tämä hänen työtään liian realistisena, Mäkilä vitsaili, että katkennut jalka ja kädestä kasvava penis ovat kyllä hänen mielestään kaukana realismista.

Myös läheiset ovat huomanneet, miten paljon aikaa Mäkilä ja Tuori viettävät puhelimessa. Tuori sai puolisoltaan Jyrki Lehtolalta lahjaksi langattomat kuulokkeet, jotta pystyy pohjustamaan samalla, kun puhuu ystävänsä kanssa. Eklundilla ja Tuorilla taas on molemmilla työhuone Kaapelitehtaalla, joten he tapaavat melkein päivittäin alakerran Hima&Sali-kahvilassa.

Anna Tuori.

”Riippuu tietenkin paljon työvaiheesta, että miten pitkiä puheluista tulee. Mutta esimerkiksi pohjustamisen ja vaikkapa reunojen viimeistelyn aikana ehtii hyvin vaihtaa kuulumisia. Ja kahvilaan on oikeastaan pakkokin mennä, koska sinä aikana työhuoneista voi tuulettaa pahimmat myrkyt ulos.”

Kollegasta on apua, kun oma työ ei etene tai siinä tökkii jokin. Häneltä voi kysyä onko työ liian suora, meneekö se överiksi, nouseeko jokin väri liikaa tai dominoiko tuo asia tuossa.

”Maalauksessa on niin monenlaisia eri tekijöitä ja ne vaikuttavat aina toisiinsa. Aika ammattikielellä voimme myös analysoida vaikkapa siitä, miten katse seilaa maalauksessa”, Tuori sanoo. ”Puhumme niistä asioista, jotka liittyvät maalauksen ilmaisukieleen.”

Kukaan heistä ei pelkää toisen arviota tai loukkaannu siitä. Päinvastoin.

”Kyse on juuri siitä, että uskaltaa sanoa ja luottaa siihen, että toinen myös puhuu suoraan. Eihän se muuten vie mihinkään eikä auta mitään. Siinä kohtaahan on itse jo aika sokeutunut työlleen, kun tarvitsee toisen mielipiteen”, Mäkilä sanoo.

”Ei siinä hetkessä hae mitään yleistä hyväksyntää. Mutta on tärkeää, että tuntee toisen niin hyvin, että näkee, mitä hän hakee. Maalauksessahan on tosi monta suuntaa, mihin sen voi viedä, ja ne ovat eri tavalla hyviä”, Tuori jatkaa.

Maalaaminen on myös niin yksityistä ja herkkää, ettei sitä halua jakaa kuin pienen joukon kesken.

”Minulla ei todellakaan ole montaa ihmistä, joiden kanssa voisin käydä tällaisia keskusteluja. Sitten kun valmiin työnsä joutuu lopulta jakamaan paljon isomman porukan kanssa, tietää, että se on valmis ja voin seistä sen takana”, Mäkilä kertoo.

Eklundin, Mäkilän ja Tuorin mielestä Suomesta puuttuu todellinen taidepuhe – eikä moni osaa kuvista puhuakaan, koska elämme niin tarinoiden ja kirjoitetun kielen dominoimassa maailmassa.

Eeva Leena Eklund (vas.), Anna Tuori ja Rauha Mäkilä ovat samaa mieltä siitä, että heidän ammatissaan parasta ja pahinta on vapaus.

Median taidejournalismissakin painottuvat uutiset, koska yleisölle halutaan kertoa tunnistettavista aiheista.

”Se on helpompaa ja nopeampaa ja kätevää, jos joku lausuu, että tämä käsittelee tätä. Mutta me olemme kiinnostuneita juuri siitä taiteen alueesta ja muodosta, mikä on vain tosi heikosti sanaan palautettavissa olevaa. Nimenomaan haemme niitä välitiloja, missä joku ennemminkin pakenee sitä”, Tuori sanoo.

He toivoisivatkin, että Suomessa tunnistettaisiin myös sellaisen taiteen merkitystä, joka ei ole suora kannanotto. Että aina työssä ei tarvitsisi olla viittausta Beirutiin tai rasismiin tai ilmastonmuutokseen, jotta sitä pidettäisiin ajankohtaisena tai tärkeänä.

”Tuntuu uustekopyhältä alleviivata tiettyjä asioita. Vaikka on varmasti myös ihmisiä, jotka kaipaavat sitä, että ollaan samaa ja oikeaa mieltä asioista, mutta meistä se tuntuu opettavaiselta”, sanoo Tuori.

Eklund, Mäkilä ja Tuori opiskelivat vuosituhannen vaihteessa Kuvataide­akatemiassa ja muistavat toisensa ­oikeastaan lähinnä koulun näyttelyistä.

Tuorille on jäänyt mieleen, miten Eklund oli ripustanut lopputyönäyttelynsä työt tiivisti lattiasta kattoon eikä välittänyt vaikka rehtori huusi, ettei töitä voi laittaa esille niin.

”Eeva-Leena vain ihan super coolisti vastasi rehtorille, että kyllä voi”, Tuori kertoo.

Ihminen töiden takana tuli tutuksi vasta koulun jälkeen taidemessu- tai näyttelymatkoilla. Tuori ja Eklund ystävystyivät Lontoossa, kun muu seurue lähti hotellille nukkumaan, mutta he eivät halunneet lopettaa ravintolailtaa kesken.

Mäkilä ja Tuori taas tutustuivat New Yorkissa vuonna 2011. Tuori oli Galerie Anhavan kautta Armory-messuilla, Mäkilä taas Munch Galleryn mukana Fountain Art Fair -tapahtumassa. Mäkilä oli varannut huoneen New Yorkin halvimmasta hotellista ja hänen huoneestaan puuttui katto, minkä takia hän joutui pakenemaan Tuorin luo kaupungin kolmanneksi halvimpaan hotelliin.

Rauha Mäkilä.

Sen jälkeen parivaljakko on reissannut yhdessä ympäri maailmaa, hukannut vuoronperään luottokorttinsa ja passinsa, meinannut myöhästyä lennoiltaan ja joutunut melkein pidätetyksi New Yorkin Harlemissa, kun aukoivat päätään poliisille kadotettuaan metrolippunsa.

”Meidän on helppoa matkustaa yhdessä, koska molemmilla tilanne hajoaa käsiin. Vähemmän kaoottisen matkaseuralaisen kanssa on ahdistavaa, koska eihän hän pysty käsittämään, etten pysty koko ajan pitämään kassistani kiinni”, Tuori sanoo.

”Minusta tuntuu, että aina kun lähden matkalle ja kaikki lapset jäävät kotiin, minulta häviää saman tien ote ja kadotan elämänhallinnan”, Mäkilä jatkaa.

Taiteilijat uskovat astuneensa esiin aikana, jolloin naismaalareita pidettiin kiinnostavina, koska he tekivät jotain, mitä ei oltu aiemmin tehty. He saattoivat ammentaa töihinsä omasta arjestaan ja itselleen läheisistä aiheista.

Niinpä Mäkilä tunnetaan pastelli­sävyisistä nuoria aikuisia ja lapsia kuvaavista töistään, Eklund on maalannut bambeja ja lintuja ja Tuori tuli tunnetuksi maisemista, joiden näennäisen iloisen pinnan alta nousi häiritseviä elementtejä.

”Jos naistaiteilijoille oli aiemmin tärkeää maalata paremmin kuin miehet, niin yhtäkkiä maalaaminen ei nojannutkaan enää ollenkaan maskuliiniseen traditioon”, Tuori kuvailee.

Silti he kaikki ovat kohdanneet myös sukupuoleen liittyvää syrjintää tai arvottamista. Eikä se ole ollut kiinni katsojan sukupuolesta.

Kentän sisällä on ollut yhtä lailla miehiä, jotka ovat kannustaneet ja tunnistaneet kuin sovinistisia naisia, jotka ovat dissanneet tietyntyyppistä aihemaailmaa tai värimaailmaa.

Tuorilla sumeni silmissä, kun vielä kymmenen vuotta sitten heitä saatettiin kutsua tyttömaalareiksi.

”Siis yli 30-vuotiaina! Se oli juuri sitä, että miehet käsittelevät aina ihmisyyttä, mutta jos työssä vaan on joku feminiiniseksi tunnistettava asia, niin aikuisesta naisestakin sanotaan, että hän käsittelee tyttöyttä ja tekee tyttömäisiä havaintoja.”

Mäkilä ei voi unohtaa, miten miesprofessori kouluaikana totesi hänelle, että kun naiset maalaavat, niin sehän on vähän sama kuin että he meikkaisivat.

Rakenteellinen eriarvoisuus ei ole parinkymmenen vuoden aikana kadonnut alalta mihinkään. Taidemaailmassa miehet jyräävät edelleen: heidän töitään on kokoelmissa enemmän ja ne myös maksavat enemmän. Taija Roihan, Pauli Rautiaisen ja Kaija Rensujeffin viisi vuotta sitten julkaistusta tutkimuksesta selviää, että taiteenalasta riippumatta naistaiteilijoiden tulotaso on pysynyt miehiä alhaisempana.

Näin siitäkin huolimatta, että naisten osuus taiteilijakunnassa on koko ajan kasvanut. Tutkijoiden mukaan naisten määrän lisääntyminen on ehkä jopa saattanut synnyttää illuusion tasa-arvosta.

Kilpailu apurahoista, näyttelyistä ja gallerioista on kovaa, mutta Eklundin, Tuorin ja Mäkilän mukaan eri ikäiset taiteilijat kuitenkin tukevat toisiaan ja iloitsevat toistensa onnistumisista.

Eri taiteenlajit ja -välineet sen sijaan on usein asetettu toisiaan vastaan, mikä harmittaa heitä. Maalaus on koettu uhkana uudemmille medioille, koska se on aina ollut tunnustettu laji. Sitä alettiin kutsua kaupalliseksi taiteeksi, koska maalaus on objekti ja siten myytävissä.

”Mutta eihän Suomessa ole varsinaisia taidemarkkinoita, jos vertaa vaikkapa Lontooseen tai New Yorkiin. Maalaus on hidasta käsityötä ja hyvin harvalle taloudellisesti kannattavaa”, he sanovat. ”Myös se ajatus, että taiteilija ei saisi ansaita mitään teoksellaan on mielenkiintoinen”, Tuori sanoo.

Toimeentuloaan he kuvailevat sotkuiseksi palapeliksi. Vuosiapuraha, noin 2 000 euroa kuukaudessa, muodostaa sen pohjan, mutta jokainen heistä on maalaamisen ohella tehnyt muita hommia, kuten esimerkiksi opettanut.

Rahaa kuluu muun muassa työhuoneen vuokraan, sillä maalari tarvitsee paljon tilaa. Mäkilä kertoo ottaneensa kahdesti lainaa kattaakseen näyttely­kulujaan. Nyt avautuvan näyttelyn materiaaleihin ja kuluihin hän arvioi käyttäneensä noin 10 000 euroa.

”Tai en minä ole vielä uskaltanut tarkkaa summaa laskea. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että se raha tulee näyttelystä takaisin, jonka olet sinne pistänyt . Kun taiteilija-apurahaa oli jäljellä vielä vuosi, koin, että nyt on se hetki, kun voin vielä maalata isoja teoksia, joiden tekeminen on kalliimpaa ja jotka todennäköisesti myös palautuvat työhuoneelleni”, hän kertoo.

”Mutta ei rahaa saa kelata, kun ostaa maalia. Se kuuluu tähän ammattiin, että ikinä ei tiedä jääkö plussan puolelle. Ei tätä työtä voi tehdä, jos alkaa laskea tuntipalkkaa”, Tuori jatkaa.

Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta kukaan ei vaihtaisi ammattiaan mihinkään muuhun. Kun heiltä kysyy, mikä työssä on parasta, kuin yhdestä suusta tulee vastaus: vapaus.

Entä vaikeinta?

”Vapaus.”

”Meillä ei ole mitään oppikirjaa, johon voisimme nojata miettiessämme onko joku asia hyvä. Kaikki nojaa aina itseen”, Tuori sanoo.

Koronavirus ei ole maalareiden työhön juuri vaikuttanut, koska töitä tehdään joka tapauksessa yksin. Ensimmäiset korona-ajan avajaiset sen sijaan ovat juuri takana. Mäkilän näyttelyä juhlittiin galleriassa seitsemän tunnin ajan, jotta vieraat varmasti mahtuivat paikalle väljästi ja turvallisesti.

Virallisen osuuden jälkeen Mäkilä ja Tuori ystävineen jatkoivat iltaa muutamassakin ravintolassa. Se tuntui tärkeältä, koska arkena he ehtivät nähdä vain harvoin ja korona-aika on vähentänyt tapaamisia entisestään.

Eklund ei uskaltanut lähteä avajaisiin, koska hänen läheisensä oli flunssassa, joten hän oli hengessä mukana etänä ja selaili koko illan avajaisista Instagramiin jaettuja kuvia.

”Istuimme Jackie-baarissa niin pitkään, kun se oli auki”, Tuori kertoo.

”Taisin olla kotona kolmen aikaan aamuyöllä. Ja se on minulta aika hyvin”, Mäkilä kertoo.