Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n johtaja Matti Apunen ilmoitti joulukuussa 2018 eroavansa tehtävästään.

Aiemmin kymmenen vuotta Aamulehden vastaavana päätoimittajana toiminut Apunen oli ollut Evassa jo kahdeksan vuotta, mutta silti eroilmoitus yllätti. Apusesta oli kasvanut merkittävä oikeistolainen mielipidevaikuttaja, eikä hänellä ollut tietoa tulevasta työpaikasta.

Hän vihjaili oman yrityksen perustamisesta, mutta päätyi viiden vuoden pestiin Tampereen yliopiston työelämäprofessoriksi.

Moni odotti Apusen siirtyvän politiikkaan, ja siksi siirtyminen professorin virkaan tuntui laimealta.

Matti Apunen oli ollut palavasieluinen elokuvahullu ja kulttuuritoimittaja joka nousi Aamulehden kautta Evan johtajaksi ja suomalaisen talouselämän eliitin lemmikiksi.

Hän on myös hyvä seuramies ja mielipidevaikuttaja, joka antaa kovia iskuja ja kestää niitä itsekin. Sellaista henkilöä liberaali oikeisto saattaisi Suomessa tarvita.

Siitä jäi ajatus, että Apusella olisi voinut olla virtaa enempäänkin.

Apunen myöntää miettineensä Eva-eron jälkeen vakavasti sitä, että lähtisi politiikkaan.

Mutta minkään puolueen toiminta ei täysin vastannut Apusen arvomaailmaa, eikä – jos kansanedustajaksi sattuisi pääsemään – ajatus eduskunnan takarivissä istumisesta, ja vielä oppositiossa olemisesta jaksanut kiinnostaa, Apunen kertoo.

”Minut tuntevat tietävät, että sellainen koettelisi kärsivällisyyttäni niin, että minusta tulisi ihmishirviö.”

Apusen nuoruusvuosia leimaa elokuvainnostus.

Hän kertoo lukiolaispoikana Tampereella ajautuneensa paikallisen Solaris-leffakerhoon, ja mainitsee erikseen sieltä nimeltä Alasen veljekset, Askon ja Antin, ja Aki Kaurismäen, joka ”omalla impulsiivis-kaoottisella tyylillään” osallistui Solariksen muita tamperelaisia elokuvakerhoja haastavaan ”kiivailevaan” tyyliin.

”Sille tielle jäin. Siitä tuli yli kymmeneksi vuodeksi ammatti ja elämäntapa.”

Käänne uraan löytyi, kun Aamulehden kulttuuritoimituksen päällikkö Erkka Lehtola oli käytävällä vastaan kävellessä kysynyt Apuselta lakoniseen tyyliinsä, kiinnostaisivatko häntä kulttuuritoimittajan työt.

”No hieman kiinnosti.”

Apunen oli Lehtolan suosikki. Tämä lähetti häntä erilaisiin kulttuuripoliittisiin tilaisuuksiin, muun muassa vuonna 1984 Puolaan. Matkasta tuli yksi Apusen elämän avainkokemuksia.

Gdanskissa esitettiin maailman ensi-iltana tuolloin monelle tuntemattoman ohjaajan Krzysztof Kieślowskin Puolassa tuolloin kielletty elokuva Ei loppua.

”Se oli äärimmäisen vaikuttava kokemus. Elokuva kertoi ihmisistä, jotka yrittivät säilyttää arvokkuutensa totalitaarisen vallan keskellä. Kaikki epäonnistuvat omalla tavallaan. Tämä kysymys arvokkuuden säilyttämisestä puhutteli minua. Siitä tuli harrastus, tai joku voisi jopa sanoa pakkomielle.”

”Se muokkasi aika lailla antitotalitaarista ja liberaalia maailmankuvaani.”

Apunen kertoo tavanneensa Kieślowskin muutamaan otteeseen ja olleensa otettu: ”Hän oli sellainen hahmo, että jos hän olisi sanonut, että myy kaikki ja lähde seuraamaan minua, niin olisi saattanut lähteäkin.”

Apunen kertoo tajunneensa 1990-luvun puolivälissä, ettei hän voi istua kinoteatterin pimeässä koko ikäänsä. Pian hän pääsi kehittämään Aamulehden toimitusjärjestelmää. ”Musta tuli ensin konesalimies, sitten päällikkö.”

Vuosina 1997–1998 Apunen piipahti päätoimittajana elämäntapa- ja kulttuuurilehti Imagessa, ”esittämässä tamperelaista pukeutumistyyliä”, niin kuin vierailuaan Helsingin trendipiireissä kuvaa.

”Sanoivat, että tulen tekemään Imake-lehtiä, k-kirjaimella.”

Sitten Aamulehden päätoimittaja Hannu Olkinuora soitti ja tarjosi Apuselle Aamulehden muutosprojektia ja varapäätoimittajan titteliä.

Vastaava päätoimittaja Apusesta tuli kaksi vuotta myöhemmin, kun Olkinuora lähti Ruotsiin töihin. Silloin puhelimessa tarjouksen antoi Alma Median toimitusjohtaja Matti Packalén.

”Hän antoi minulle suuren mahdollisuuden, jota muistan lämmöllä.”

Vastaavana päätoimittajana Apusen aika kului erilaisten lehtiuudistusten parissa.

”Ne olivat viimeiset lehdistön mainstream-vuodet. Levikit olivat isoja ja kaikki oli mahdollista. Vasta myöhemmin tajuttiin, kuinka yltäkylläisessä maailmassa silloin elimme.”

Kymmenen vuotta kului. Sitten soitti EVA:n hallituksen silloinen puheenjohtaja Jorma Ollila ja tarjosi Apuselle Evan johtajan paikkaa.

”Se oli helppo päätös, kun kymmenen vuotta oli tehnyt samaa. Olin kulkenut sen ravintoketjun tikkaat päästä päähän. Been there, done that. Ja kun olin 50-vuotta, ajattelin että ei tässä enää ole montaa hyvää tilaisuutta.”

Apunen selitti Ollilalle olevansa pro market -mies, eli uskovansa markkinatalouteen, jossa yritykset ja ideat kilpailevat vapaasti ja reilusti. Sen vastakohtana pidetään pro business -ajattelua, jossa ajetaan vanhojen yritysten ja niiden osakkeenomistajien etuja.

Apusen arvomaailmaa leimasi myös hänen toinen avainkokemuksensa, taloustieteen Nobel-palkitun James M. Buchananin luento, jonka hän kuuli professori Aulis Aarnion perustamalla Tampere-klubilla.

Klassisen liberalisti Buchanan tunnetaan niin sanotun julkisen valinnan teoriastaan. Hänen näkemyksensä mukaan virkamiehiä ja poliitikkoja ajaa kaikessa toiminnassa oman edun tavoittelu niin kuin taloudellista etua tavoittelevilla ihmisillä yleensäkin, ja siksi julkisen sektorin koko oli syytä pitää pienenä.

Apuselle Buchananin viesti aukesi laajemminkin.

”Meidän on uskottava yksilön mahdollisuuksiin silloinkin, kun se näyttää hyvin vaikealta tai mahdottomalta”, Apunen tiivistää Buchananin keskeisen sanoman.

”Kysymys on valinnan mahdollisuuksista. Kun puhutaan yhteiskuntapolitiikasta tai yrittämisestä, pitää luottaa siihen että ihmiset osaavat tehdä valintoja eikä ajatella, että suomalaiset ovat omituisia lampaita, jotka joutuvat saalistajien armoille. Vahva kansalaisuus on vastuuta omasta elämästä ja valinnoista eikä vastuun siirtämistä muille.”

Jorma Ollillalle Apusen maailmankuva kelpasi.

Apunen kertoo, että häntä kiehtoi työssä sekin, että Eva oli think tank eli ajatushautomo eikä elinkeinoelämän suora edunvalvontajärjestö niin kuin lukuisat muut järjestöt.

Lisäiloa hän kertoo saaneensa siitä, että lähin esimies oli Sixten Korkman, ja talossa oli töissä monia älyllisesti haastavia eturivin ekonomisteja.

Eva-uransa alkuaikoina Apunen kirjoitti Helsingin Sanomiin kärkeviä kolumneja hyvinvointivaltion ylilyönneistä.

Hän puolusti sote-yksityistämisiä vetoamalla ihmisten kykyyn päättää itse valinnoistaan.

Yhdessä kohua herättäneessä kolumnissaan hän moitti kovin sanoin lohjalaisia vanhempia siitä, että osa heistä piti lapsensa Apusen Turun Sanomista saamien tietojen mukaan ympäri vuoden päiväkodissa samalla kun vanhemmat lomailivat.

”Minun on mahdoton uskoa, että vanhempien työt vaatisivat lapsen viemistä päiväkotiin läpi vuoden. Kyse täytyy olla mukavuudenhalusta. Etelänmatkan allasbileissä ei ole tilaa lasten tarpeille”, Apunen kirjoitti.

Lohjan viranomaiset vastasivat, että heidän tietojensa mukaan yksikään päivähoitolapsi ei ollut olut koko vuotta päiväkodissa ilman lomia, mutta Apunen ei perääntynyt.

Pikku hiljaa kohut kolumneista vähenivät.

”Jouduin vähän panemaan sordiinoa, kun huomasin mikä megafoniefekti niistä tulee”, Apunen kertoo.

Apuselle onkin ollut tyypillistä kulkea tietyissä asioissa enemmistön mielipidettä vastaan.

Kun mediat julkaisivat veropäivänä kateuslistoja hyvin ansainneista, Apunen käänsi EVAssa näkökulman toisinpäin ja suositteli Suomen parhaiden veronmaksajien listaamista. Moni media otti neuvosta vaarin.

Tai kun valtaosa toimittajista oli Barack Obaman lumoissa Yhdysvaltain presidenttivaaleissa 2008, Apunen kertoi kannattavansa republikaanien vastaehdokas John McCainia.

”Se oli vähän kiusantekoa”, hän sanoo nyt.

Apusen hyvinvointivaltion kritiikki ilahdutti samanmielisiä.

Siihen asti esimerkiksi yh-äitien sosiaaliturvan tasosta, rahoituksesta ja kannustinloukuista puhuminen oli jäänyt elinkeinoelämässä pitkälti vuorineuvos Björn Wahlroosin heittojen tasolle, mutta moni kaipasi aroista aiheista keskustelua.

Talouseliitin saavutettuihin etuihin Apunen ei kirjoituksissaan puuttunut.

”Olisin kiitollisempi jos minut muistettaisiin taisteluista, joita olen käynyt, kuin taisteluista, joita en ole käynyt”, hän kuittaa kritiikin.

Apuselle tarjottiin Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan paikkaa 2010, mutta hän kieltäytyi kunniasta, niin kuin Sanomien historiikeista on saatu lukea. Tehtävään valittiin helmikuussa 2010 silloinen HS:n kustantaja Mikael Pentikäinen.

Hän kertoo kieltäytyneensä, koska oli kymmenen päätoimittajavuotensa nähnyt kartanohotellien strategiapalaverien hyvät ja huonot puolet. Tuhat kampaviineriä oli jo syöty, ja vaikka Helsingin Sanomat on vaikutusvaltainen media, vastaavan päätoimittajan valta ei ole niin yksinvaltaista ja loistokasta kuin miltä se ulospäin näyttää, Apunen kertoo.

”Halusin jotain uutta. Ihmiset kuvittelevat, että valta on ainoa joka motivoi, mutta ei se ole niin. Kaverit ei kyllä uskoneet, kun selitin.”

Pentikäisen saatua potkut seuraajaksi valittiin HS:n nykyinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi. Siinäkin hakuprosessissa Apuselta kysyttiin, oliko hän edelleen samalla kannalla kuin viimeksi kieltäytyessään, Apunen kertoo.

”Sain kursorisen puhelun jossa kysyttiin olenko yhä samalla kannalla ja kun sanoi olevani, asia jäi siihen.”

Apunen kertoo eronsa Evasta johtuneen siitä, että pro business -ajattelu alkoi suomalaisessa elinkeinoelämässä voimistua. Eva enää tuntunut siltä firmalta, johon Apunen meni töihin. ”En oikein voinut muuta kuin ottaa lopputilin.”

Carl ”Calle” Haglund oli tuolloin ollut puolitoista vuotta Evan hallituksen puheenjohtajana. ”Calle oli aika intensiivinen”, Apunen sanoo, mutta ei halua kommentoida eroa tarkemmin.

Haastattelun lopuksi Apunen kertoo uusista suunnitelmistaan.

Hän on perustanut Neljä jalkaa -nimisen viestinnän ja liikkeenjohdon konsultointia antavan toiminimen, joka voi myöhemmin muuttua osakeyhtiöksi. Nimi tulee tarinasta, jonka mukaan Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln olisi kysynyt yleisöltään, montako jalkaa koiralla on, jos sovitaan, että häntäkin on jalka.

Kompakysymyksen oikea vastaus on neljä, koska häntä ei ole jalka, vaikka niin sovittaisiin, Apunen selittää.

”Nykyään on entistä helpompi väittää, että jalkoja on viisi tai kolme tai että jalkojen lukumäärä on valinnanvarainen.”

Apunen kertoo ystävänsä, taloustieteilijä Mika Malirannan kanssa lisätä eri keinoin ymmärrystä siitä, kuinka heimoutuminen tai kuplautuminen voi epävarmuuden aikana rajoittaa ihmisten alttiutta ymmärtää eri argumentteja.

Kaverusten yhtenä tarkoituksena on eri keinoin tehdä näkyväksi eri mielipiteiden epävarmuus.

”Suomalaisessa keskustelussa niille, jotka yrittävät kurottaa linjojen yli, ei hyvin käy”, Apunen harmittelee.

Matti Apunen istuu Tampereella Pyynikintorin Liha ja Kahvi -kahvilan terassilla.