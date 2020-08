Frendeistä tuttu David Schwimmer näyttelee NSA:n agenttia Jerry Bernsteinia, joka saapuu ”auttamaan” brittejä Cheltenhamin tiedustelupäämajaan. Frendit on nykykatsannossa huomattu asenteelliseksi, mutta Bernstein on kyllä huomattavasti asenteellisempi.

Vuorosanan ”We were on a break!” eli ”Olimme tauolla!” tunnistaminen kuuluu nykyisin populaarikulttuurin yleissivistykseen. Sanat lausui David Schwimmerin näyttelemä Ross sarjassa Frendit (1994–2004) selitellessään yhden yön juttua, joka hänellä oli ollut tyttöystävä Rachelin (Jennifer Aniston) ehdotettua seurustelutaukoa.

Vuorosana, joka nykyisin leviää meemeinä ja toistuu Frendien jaksojen uusinnoissa, kertoo osaltaan, kuinka laaja kulttuuri-ilmiö Frendeistä tuli. Sadat miljoonat ihmiset ympäri maailman tietävät, miten Schwimmer näytteli Rossia: monipuolisesti, niin ilmeillään kuin eleillään, vaikka toki kymmenen vuoden aikana maneerejakin alkoi näkyä.

Schwimmer on sittemmin nähty kevyehköjen elokuvaroolien ja sarjapiipahdusten ohella laadukkaissa draamasarjoissa Taistelutoverit (2001) ja The People v. O. J. Simpson (2016).

Komediasarjan päähenkilöksi Schwimmer palaa ensimmäistä kertaa brittituotannossa Intelligence. Sen nimi nojaa ensinnäkin kaksoismerkitykseen: intelligence tarkoittaa sekä älykkyyttä että tiedustelutietoa. Toiseksi tavoitellaan humoristista ristiriitaa, kun tollot aloittavat hölmöilynsä.

Tapahtumat sijoittuvat GCHQ:hun, Cheltenhamissa sijaitsevaan Britannian signaalitiedustelun päämajaan. Sinne saapuu yhdyshenkilöksi USA:n turvallisuuspalvelun NSA:n agentti Jerry Bernstein (Schwimmer).

Ainakin kolmen ensimmäisen jakson aikana Bernstein on ujohkon, tunteellisen ja nörttimäisen paleontologin Rossin vastakohta. Bernstein pilkkaa työtoverinsa Josephin lyhyyttä ja olettaa, että tiedustelupäämajan turvatarkastus on järjestetty vain siksi, että Josephin ihonväri on perusbrittejä tummempi.

Josephina nähtävä Nick Mohammed on myös sarjan ainoa käsikirjoittaja. Mohammed on reippain ottein kirjoittanut näyttelemästään pöljäkehahmosta pilkan kohteen, mutta päätynyt useassa kohtaa korvaan särähtävään asenteellisuuteen.

Tavallisen tuntuista GCHQ:n tutkijaryhmää johtaa tomera Christine (Sylvestra Le Touzel). Keskeisiä hahmoja ovat myös harmaahiuksinen Mary (Jane Stanness) ja taitava Tuva (Gana Bayarsaikhan).

Niukkaulotteinen Bernstein-hahmo ei ainakaan sarjan alkupuolella päästä Schwimmeriä käyttämään monipuolisuuttaan, mutta välillä äärimmilleen viritetty amerikkalainen kapeakatseisuus nousee hauskastikin esiin. Esimerkiksi kohdassa, jossa Bernstein ylpeänä esittelee hankkimaansa tiedustelutietoa ja yllättyy, kun se tunnistetaan Wikipedia-sivuksi: ”Ai onko teillä täälläkin se?”

Päätellen siitä, että sarjasta on jo tilattu toinenkin kuuden jakson tuotantokausi, Schwimmerin vetovoimaan joka tapauksessa luotetaan.

Intelligence, C More. Frendit, Sub, Ava ja Netflix.