Satiirisessa kyttäkamukomediassa War on Everyone (2016) tyyli ja arvomaailma muuttuvat, kun juoni mutkittelee viistoja käänteitään. USA:n New Mexicossa kuvattu elokuva on amerikkalaisen oloinen, mutta (ohjelmatietojen virheellisestä tiedosta huolimatta) täysin englantilainen. Amerikkalaisen poliisielokuvan käänteitä kierrätetään absurdillakin ironialla.

Meksikolaistaustainen Michael Peña ja ruotsalainen Alexander Skarsgård esittävät kuin telepaattisen yhtenäisesti toimivia poliiseja. Korruptoitunut kaksikko hakkaa konnia, lavastaa syyllisiä, vetää huumeita ilmiantajien kanssa, eikä edes teeskentele kuuntelevansa esimiehen varoituksia.

Parodia räiskyy roisina, ja Quentin Tarantinon jälkeisessä ajassa kun eletään, suhtaudutaan populaarikulttuuriin ihmisyyttä vakavammin. Palvontaa saa osakseen Glen Campbellin musiikki, mutta kirjoittajaohjaaja John Michael McDonagh leikittelee myös muilla kulttuurisilla lainoilla aina Simone de Beauvoir -vedonlyönneistä Liisa ihmemaassa -sitaatteihin.

Ja kyllä, tekijä on kirjoittajaohjaaja Martin McDonaghin (mm. Kukkoilijat) veli. Myös John Michael harrastaa sukunsa irlantilaiseen sukutaustaan pohjautuvaa itseironiaa.

Tarinan edetessä War on Everyone vakavoituu teemoissaan, mutta esimerkiksi sivuuttaa uhrin paljastaman pedofilian lopulta kovin steriilisti. Se, ja pikemminkin kliseinen kuin parodinen väkivallan kuvaus syövät genretuuletuksen raikkautta.

War on Everyone ★★★ (K16), TV2 klo 21.00 ja Areena