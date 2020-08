Kansallisteatterin suurella näyttämöllä tehdään sunnuntaina historiaa. Kekäläinen & Companyn ilmastokatastrofista kertova If I Would Lose My Voice on ensimmäinen vapaan kentän tanssiteos, joka nähdään Kansallisteatterin päänäyttämöllä.

Kekäläinen & Companyn taiteellinen johtaja ja koreografi Sanna Kekäläinen kertoo, että aiheen valinta Kansallisteatterin päänäyttämölle oli itsestäänselvyys.

”Kun teatterinjohtaja Mika Myllyaho ehdotti syksyllä 2017, että tekisin tanssiteoksen Kansallisteatterin suurelle näyttämölle, ei mikään muu aihe tullut kysymykseen.”

Vuonna 1996 nimeään kantavan Kekäläinen & Companyn perustanut tanssija-koreografi on luonut jo yli seitsemänkymmentä teosta koti- ja ulkomaille vuodesta 1982. Hänen filosofisia teemojaan perkaavat teoksensa ovat käsitelleet erityisesti naisen kehoa ja sukupuolen politiikkaa.

Kekäläinen kertoo pohtineensa ilmastokriisin käsittelemistä esittävän taiteen keinoin jo vuosia, ja ilmastopolitiikka on ollut läsnä hänen teoksissaan aiemminkin. Esimerkiksi Whorescope-teoksessa (2017), joka käsitteli myös katoavia luonnonvaroja.

Nyt aihetta lähestytään kuitenkin eri tulokulmasta kuin Kekäläisen aiemmin hyvin autofiktiivisissä teoksissa.

”Ilmastokatastrofi on niin valtava asia, ettei sitä voi minusta lähteä käsittelemään tällaisella foorumilla yhdestä henkilöstä käsin. On henkilökohtaisuus toki teoksessa läsnä, koska aihehan koskettaa ihan jokaista ihmistä maapallolla”, Kekäläinen sanoo.

”Emme syyllistä tai luennoi. Haemme yhteistä kokemusta ja kysymme, miksi ihminen kuvitteli olevansa maailmankaikkeuden kuningas ja onko jotain, mitä voisimme tehdä”, kertoo Kekäläinen & Companyn taiteellinen johtaja Sanna Kekäläinen.

Hänestä näkökulman kääntäminen on ollut mielenkiintoista.

”Aiemmin olen käyttänyt teoksissa paljon sekä omia että tanssijoiden henkilökohtaisia mate­riaaleja, kuten muistoja, tapahtumia, tarinoita ja tavaroita. Tässä ei ole mitään sellaista.”

Koreografi vie teoksessa äärimmilleen markkinaspektaakkelia kritisoivan privaatin näyttämön käsitteensä. Markkina­spektaakkelilla Kekäläinen tarkoittaa ”alati suurempaa, hienompaa ja taloudellisesti tuottavampaa tapaa tehdä taidetta, johon liittyy esittävän taiteen kentän vallannut jättimäinen kilpailu.”

”Kaikki edellä mainittu on suorassa suhteessa ilmasto­katastrofiin”, Kekäläinen sanoo.

Kekäläisen mielestä ilmasto­katastrofia ei voi esittää.

”Kutsun teosta tapahtumaksi, josta kaikki esittäminen on poistettu. Kyseessä on täysin kokemuksellinen teos, jossa eletään läpi ilmastokatastrofia. Privaatissa näyttämössä kyse on siitä, että koko esittämisen konsepti pitää miettiä uudestaan. Siitä, miten ihmiset asettuvat toisten katseen kohteeksi ja miten peilataan yhteistä totuutta”, hän sanoo.

If I Would Lose My Voice -teoksen piti saada ensi-iltansa jo keväällä, mutta koronavirus siirsi sitä syksyyn. Pieni työryhmä jatkoi harjoituksia keväällä tyhjässä Kansallisteatterissa, mutta koronaepidemia muutti vaivihkaa myös teoksen liikekieltä.

”Teoksessa oli aiemmin ollut paljon kosketukseen ja nostamiseen pohjautuvaa liikettä. Harjoituksissa huomasimmekin etenevämme sisäsyntyisesti eri tavalla. Kehittyi aivan uudenlainen tapa käsitellä materiaalia ja liikkua”, kertoo Kekäläinen.

If I Would Lose My Voice jakautuu kahteen toisiaan kommentoivaan osaan. Ensimmäisessä osassa esiintyjät elävät fiktiivisen tilanteen ennen katastrofia. Toisessa osassa nähdään tilanne sen jälkeen, kun ihmisen tekojen seurauksena allamme on alkanut elää toinen maaperä, joka on alkanut reagoida ja liikkua, täristä ja kuplia.

”Ensimmäisen osan nimi Voice viittaa siihen, että tällainen kokemus [ilmastokatastrofi] on sanojen tuolla puolen. Toisen osan nimi My Friend Ed, viittaa jokamieheen”, Kekäläinen kuvailee.

Teoksessa esiintyvät Andrius Katinas, Sanna Kekäläinen ja Janne Marja-aho.

Kaikki esityksessä käytetyt materiaalit ovat öljypohjaista ja kierrätettyä. Suuren näyttämön lavasteena nähdään ainoastaan 350 neliömetriä pressua.

If I Would Lose My Voice Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä 16.–17.8.