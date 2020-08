Snowden ★★★

(USA 2016) Oliver Stonen draama kertoo tietovuotaja Edward Snowdenin (s. 1983) (Joseph Gordon-Levitt) kiehtovan tarinan. (K12)

Morgan – Toivoton tapaus ★★★★

(Britannia 1966) Psyykkisesti sairas ex-aviomies Morgan (David Warner) yrittää saada vaimonsa (Vanessa Redgrave) takaisin keinolla millä hyvänsä. Karel Reizin musta komedia kuvaa hyvin 1960-luvun kulttuurista ja yhteiskunnallista vallankumousta. (K7)

Max ★

(USA 2015) Sotakoira Max kasvattaa teinistä (Josh Wiggins) miestä. Patrioottinen paatos ei sovi perhe-elokuvaan. (K12)

Lähimmäisenrakkaus ★★★

(Suomi 2016) Asianajajan (Meri Nenonen) uranousu tyssää, kun hän ajaa kolarin, jossa kuolee kehitysvammaisen miehen (Auvo Vihro) äiti. Rakkaus ja laki -trilogian päättävä draama on sarjan onnistunein työ, vaikka sekin tasapainoilee välillä epäuskottavuuden rajalla. Ohjaaja on Matti Ijäs. (K12)

Miss Kovis ★★

(USA 2000) FBI:n agentti (Sandra Bullock) joutuu osallistumaan peitetehtäväkseen missikisaan. Donald Petrien komedia on armottoman vanhentunut. Nykyisin tuskin kukaan ajattelee, että poliisinainen ei voi olla kaunis. (K12)

War on Everyone ★★

(Britannia 2016) Pahat poliisit (Alexander Skarsgård ja Michael Peña) pääsevät ryöstäjien jäljille. John Michael McDonaghin rikoskomedia apinoi surutta Tarantinon leffoja, Peñan rooli tosin on kuin suoraan End of Watch -elokuvasta. Huumoria revitään siitä, että alamaailmassa ymmärretään korkeakulttuurin päälle. Ohjaajasta ei ole käsittelemään vakavia teemojaan, kuten pedofiliaa. Soundtrackin koostamiseen on sentään käytetty mielikuvitusta. (K16)

Bridget Jones’s Baby ★★★

(USA 2016) Bridget (Renée Zellweger) odottaa lasta ja isäehdokkaita on kaksi. Sharon Maguiren ohjaamassa trilogian päätösosassa nähdään genrelle epätyypillisen pehmeää maskuliinisuutta. (K7)

Troija ★★

(USA 2004) Akhilleus (Brad Pitt) taistelee Troijan sodassa. Wolfgang Petersenin spektaakkelielokuva perustuu löyhästi Homeroksen eeppiseen runoelmaan Ilias. Pitt näyttelee puupökkelön luontevuudella. (K16)

