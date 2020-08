Sain ystävältäni melko täsmälliset koordinaatit: seuraa radanvartta, ja jossain vaiheessa se on oikealla pusikon takana.

Kivikasa, nimittäin.

Kävelin kapeaa polkua radan vieressä kohti Turun linnaa. Ennen pitkää oikealla näkyi pieni sorakenttä teollisuusalueen vieressä. Maassa oli isoja kuoppia kuin pommituksen jäljiltä. Ei tarvinnut kummoista päättelykykyä todetakseen, että kuopissa oli ollut aiemmin suurehkoja kiviä.

Muutaman kymmenen metrin päästä se löytyi. Tiheän pusikon ja puiden lomassa oli reilu viisi metriä leveä alue, jolle oli kasattu tarkoin harkittu kivirakennelma. Korkeutta sillä oli vajaat kolme metriä. Kulmissa oli pieniä saarekkeita, ja maatasoon oli ikään kuin kivistä tehty patio. Joku oli nähnyt suuren vaivan: rakennelmassa täytyi olla tuhansia kiviä.

Kivet oli koottu muodostelmaan tarkasti ja ihailtavan tasaisesti luonnonmate­riaalin viimeistelemättömyyteen nähden. Tutkailin rakennelmaa aikani. Siinä se möllötti ehdottomana. Ilman typerryttävän alleviivaavia museoiden esittelytekstejä ja vastaamatta kysymyksiin: kuka, miten ja miksi.

Mahtavaa!

Tekijä ei mitä ilmeisimmin ainakaan ollut toivonut teoksesta yleisömagneettia, sillä paikkaan ei kukaan vahingossa eksy. Toimin kuin kuka tahansa järjestystä elämäänsä hakeva ihminen ja etsin selityksiä: Oliko teos nykykansantaidetta eli Ite-taidetta vai kenties jonkun ammattilaisen projekti, joka tunnustetaan omaksi myöhemmin.

Tämä tapahtui elokuussa 2019. Vastauksia sain vasta vähän myöhemmin.

ITE on lyhennetty sanoista itse tehty elämä. Vähän hoopoltahan se kuulostaa, mutta hoopoahan se on aina, kun luovuutta selitetään ja keksitään sille nimi. Ite- ja outsider-taiteella viitataan taideinstituutioiden ulkopuolella tehtävään taiteeseen. Toisin sanoen tekijät eivät ole ammattitaiteilijoita. Ite-taide syntyy usein hyvin intuitiivisesti. Yksi tunnetuimpia suomalaisia Ite-projekteja on Parikkalan patsaspuisto. Se on Veijo Rönkkösen elämäntyö, noin 560 patsasta.

Ite-taiteelle on tyypillistä, että teokset ovat olemassa vain tekijänsä iloksi. Ne pysyvät pitkään tekijän omassa tiedossa, ja jotain kautta leviävät kenties pienelle joukolle, ja mahdollisesti suuremmallekin. Samaan tapaan kuin katutaiteesta, tietysti myös Ite- ja outsider-taiteesta on tullut museokelpoista. Tälläkin hetkellä Oulun taidemuseossa on Ite-taiteen näyttely.

Kävin aina silloin tällöin syksyllä 2019 katsomassa, mitä teokselle kuuluu. Yleensä se oli muuttanut muotoa aina vähän. Patio oli hävinnyt, jokin kulma oli muuttunut, keskelle oli tullut korkeampi torni.

Olin kuullut huhua, että teoksen tekijä käy usein paikalla, mutta koskaan hän ei sattunut olemaan paikalla, kun kävin muodostelmaa katsomassa.

Talvella en käynyt ollenkaan. Kevään tullessa koko maailma oli sekaisin, ja pusikossa kivirakennelma oli taas muuttanut muotoaan. Sen eri tasot olivat hävinneet täysin ja kivikasa oli madaltunut vain reilun metrin korkuiseksi, pyöreäksi ja tasaiseksi muodostelmaksi.

Ite-taidetta tutkinut tuttavani sanoi kerran minulle osuvasti: ”Monen Ite-projektin keskiössä on maailmaa havainnoiva, yksin ajatteleva ja puhuva mies.”

Yhtenä toukokuisena iltana rakennelman lähistöllä oli joku äijä polttamassa tupakkaa. Hän pälyili uteliaasti suuntaani. Taiteilija itse.

Mies esittäytyi Kaitsuksi. Hän kertoi tehneensä vastaavanlaisen rakennelman muutama vuosi sitten Turun Varissuolle. Teos sai olla pari vuotta paikallaan, kunnes se hajotettiin. Tämän teoksen paikka valikoitui kahden kriteerin mukaan. Kaitsu sattui asumaan ihan lähellä, ja maastossa oli paljon kiviä.

Sittemmin olen tavannut Kaitsun monta kertaa. Viimeksi 5. elokuuta, kun juttelimme iltahämärässä pidempään. Silloin pusikossa lepäsi teoksen viides versio.

”No sano nyt mielipitees”, Kaitsu tivasi, ja jatkoi omallaan: ”Tää on musta hienoin tähän mennessä.”

Kaitsu oli lisännyt tasaisesti kapenevan tornin ja leventänyt teosta entisestään. Joku hääpari oli käynyt kuvauttamassa itsensä rakennelman päällä, mistä Kaitsu oli mielissään. ”Kyllä tämä on hieno, mutta ensimmäinen on aina ensimmäinen. Siinä oli joka nurkka erilainen.”

Syy teoksen jatkuvalle muuttumiselle on valitettavan käytännöllinen: aina tasaisin väliajoin joku on hajottanut rakennelman, ja teos on ollut pakko koota uuteen muotoon. ”Välillä se on ihan hujan hajan, mutta aina teen uusiks vaan.” Vaikka julkisuus voi tuoda omat riskinsä, niin Kaitsua ei haittaa, että teoksesta kirjoitetaan.

Kun instituutio ei käytä valtaa teoksen suojelemiseen, ihminen voi käyttää omaa valtaansa rikkoakseen. Astumalla museon seinien sisälle yleisö allekirjoittaa sanattoman sopimuksen siitä, ettei koske teoksiin, ellei toisin ole mainittu.

Täysin sattumanvaraiseen paikkaan luotu Ite-taide luottaa ihmisten arvostelukykyyn, usein turhaan. Huhtikuussa pääsiäispyhien aikaan joku oli tärvellyt Parikkalan patsaspuiston teoksia.

Teknisesti teos liikkunee harmaalla ­alueella. Se on Turun kaupungin mailla ja se on pienen mökin kokoinen. ”Emmä oo kysyny lupaa, että saako tämmöstä tehdä.”

Teoksen syntyä Kaitsu ei sen tarkemmin osannut selittää. ”Se lähti yhdestä kivestä. Laitoin ensimmäisen, ja sitten toisen.” Kaitsu sanoi pelkäävänsä, että teos puretaan. Vieressä on rakennustyömaa, ja uusia kerrostaloja on rakenteilla. ”Helvetin rumia taloja”, Kaitsu tähdensi.

Kaitsu sanoi olevansa työtön, mutta tehneensä aiemmin hanttihommia. Kaikenlaista nikkarointia myös siinä ohessa, kuten grillin, jakkaroita, henkareita, pyöreän pöydän. Kivet hän on kantanut rakennelmaansa käsivoimin lähiympäristöstä.

Mietin, miksi Kaitsun teos sykähdytti niin paljon. Siinä oli jotain mystistä, sala­peräistä, vaivatonta, vilpitöntä. Kivi on luonteeltaan järkähtämätön, mutta teos muuttuu ja on jatkuvassa liikkeessä. Instituution ulkopuolella teoksen kokemisessa ei ollut mitään keinotekoista asetelmaa tai kontekstia.

Teosta on saanut tutkia rauhassa.

Edelliset käynnit Amos ­Rexissä ja Kiasmassa ovat olleet kuin pujotteluratoja, kun yrittää väistellä muiden ihmisten kameroita. Jos täytyy valita vaihtoehtojen ”tule osaksi teosta” tai ”katso kun muut menevät osaksi teosta” väliltä, niin menen mieluiten pelaamaan vaikka hohtominigolfia.

Edellisen kerran kävin museossa viime syksynä Madridissa Museo del Pradossa, kun tuijotin Hieronymus Boschin Maallisten ilojen puutarhaa tunnin. Tuntui, ettei mikään voi ylittää enää sitä museo­kokemusta.

Tänä vuonna taidekokemukseksi on riittänyt loistavasti se, että käy pusikossa katsomassa kiviä.

Kaitsun mielestä teos on nyt valmis. ”Nyt mä vaan kattelen sitä ja istuskelen ja polttelen sätkiä.”