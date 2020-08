Säveltäjä Outi Tarkiainen (s. 1985) on ehdokkaana Monacon prinssin nimissä jaettavan suuren nykymusiikkipalkinnon saajaksi. Vuodesta 1960 joka kolmas vuosi jaetun sävellyspalkinnon summa on 75 000 euroa. Rovaniemellä syntynyt Tar­kiainen on nimetty ehdolle sävellyksestään Midnight Sun Varia­tions (2019).

Ehdokkaina on kansainvälisesti tunnettuja nimiä, kuten Steve Reich, Thomas Adès ja Jean-Luc Hervé. Yhdysvaltalainen nykysäveltäjä Reich on ehdolla sävellyksestään Music for Ensemble and Orchestra (2017), englantilainen Adès pianokonsertostaan (2018) ja ranskalainen Hervé teoksesta (Re)transmission (2018). Ehdokkaita vuoden 2021 palkinnon saajaksi on yhteensä yhdeksäntoista.

Edellisen, vuonna 2018 jaetun nykymusiikin sävellys­palkinnon voittajaksi nousi itävaltalainen säveltäjä ja pianisti Thomas Larcher.

Fondation Prince Pierre de Monaco nimeää palkintoehdokkaat omatoimisesti. Puheenjohtajana toimi Betsy Jolas.

Säätiö jakaa myös kirjallisuus- ja nykytaidepalkintoa.