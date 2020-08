Arkkitehti Pekka Heikkinen asuu rintamamiestalossa Pohjois-Helsingissä. Koronakeväänä talo on saanut uutta maalia pintaansa.

Arkkitehti Pekka Heikkinen päätti opintojen loppuvaiheessa, että keskittyy puurakentamiseen. Tuolloin, 1990 -luvun alussa, päätös ei ollut tavanomainen. Puusta tehtiin lähinnä pientaloja.

Tosin olivat modernistitkin käyttäneet puuta sisustuksissa, mutta pientaloa suuremman rakennuksen tekeminen puusta ei käynyt.

”Puu on vetävä materiaali. Tein kaverilleni remonttisuunnitelmaa ja silloinen professori Bengt Lundsten käski tutkia puutalon kunnon ennen töiden aloittamista. Puukko kädessä taloa kolutessa alkoi tuntua, että tätä materiaalia voisi oppia ymmärtämään”, hän muistelee.

”Päätin, että opiskelen puun käyttömahdollisuudet juuriaan myöten.”

Niinpä Heikkisen ura on kulkenut suunnittelusta Puu-lehden päätoimittajaksi ja Aalto-yliopiston puuarkkitehtuurin professoriksi, sittemmin arkkitehtuurin laitoksen johtajaksi.

Puu on työllistänyt Heikkistä jo 30 vuotta. Heikkinen jatkaa puun tutkimista ja opiskelemista nyt, kun laitoksen johtajuus ei enää vie kaikkea aikaa.

Heikkinen on vetänyt kymmeniä puutyöprojekteja opiskelijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Suuri osa oppimisesta tulee omin käsin tekemisestä ja ryhmätyöstä. Oppimisen tuloksia on nähtävillä Helsingin Annantalon pihalla, Arkkitehtuuri- ja Designmuseoiden välisellä aukiolla sekä Aalto-yliopiston kampuksella.

Jan Söderlund perusti 1994 TKK:n puustudion: Eero Paloheimon vetämä puuopetus oli yhteistä arkkitehdeille ja rakennusinsinööreille.

Heikkinen tuli ensin assistentiksi ja vuonna 2000 häntä pyydettiin kokoamaan puurakentamisen ohjelma – Wood Program. Koulutusohjelmassa käydään lävitse puun ominaisuuksia ja kemiallista rakennetta sekä harjoitellaan omin käsin puun käyttöä. Lopuksi suunnitellaan ja rakennetaan puinen koerakennelma.

”Puusta ei kannata tehdä samanlaista kuin betonista. Puu­rakennuksen etuja ovat hyvä äänieristys ja sisäilma, puhdistettavuus ja terveellisyys. Lisäksi sprinklauksen ansiosta nykyiset puurakennukset ovat peruskerrostaloja paloturvallisempia.”

Kansainvälisessä ekologisessa ajattelussa korostetaan myös, että rakennusmateriaalit saadaan läheltä. Suomessa puurakentamisella on pitkä traditio, ja nyttemmin taito rakentaa puusta jopa kerrostaloja on lisääntynyt. Siinä arkkitehdin rooli korostuu.

”Hyvän ja kestävän puutalon takana on aina hyvä suunnittelu”, Heikkinen painottaa.

Heikkisen professuuri ja arkkitehtuurin laitoksen johtajuus ovat osuneet Aalto-yliopiston alkuvaiheisiin. Hän on joutunut pohtimaan uuden yliopiston opetuksen kehittämistä.

Mitä on muuttunut Heikkisen omista opiskeluajoista?

”Opiskelijoiden mielenkiinnon kohteet ovat nykyään moninaisempia. Kaikki eivät välttämättä tähtää rakennussuunnitteluun, vaan haluavat vaikuttaa monipuolisemmin. Myös valmiudet ryhmätyöhön ovat paremmat, ja sitä pyritään kyllä kehittämäänkin opiskelussa. Lisäksi nuori arkkitehtikunta osaa viestinnän paremmin kuin me. Meitä koulutettiin toimimaan yksin, eikä paljon puhumaan.”

Puun käyttö on yleistynyt, mutta suurten puurunkoisten talojen rakentaminen on vähäisempää. Heikkinen on ilahtunut, että Tuusulassa riittää tahtoa suuren hirsirakenteisen koulun toteuttamiseksi.

Heikkinen kiittää myös Pudasjärveä siitä, että siellä on ”itsepäisesti” edetty puun käytössä julkisessa rakentamisessa.

Ilmiö ei ole vain suomalainen, esimerkiksi Ranskassa on tehty paljon puukouluja ja siellä edellytetään kaikessa julkisessa rakentamisessa puun käytön mahdollisuuden tutkimista. Keski-Euroopassa esimerkiksi Sveitsissä, Itävallassa ja Saksassa on Heikkisen mielestä hienoa puu­osaamista.

Heikkinen asuu rintamamiestalossa tiiviisti rakennetulla omakotialueella Pohjois-Helsingissä. Samalla alueella hän kävi myös koulunsa.

Opettajaäidin jalanjäljissä hän oli ensiksi epäpätevänä sijaisopettajana muutaman vuoden, mutta pääsi sitten määrätietoisen harjoittelun jälkeen opiskelemaan arkkitehdiksi.

”Lama pelasti minut siitä, etten ruvennut toimistojyräksi. Sellainenkin muutos on tapahtunut, ettei yliopisto enää oikein voi olla sivutyö, vaan mahdollisuus tehdä asioita, joita ei voi tehdä missään muualla”, hän kertoo valinnoistaan.