Kuvataide.

Patricia Piccinini: Valon ja varjon välissä 15.8.–25.10. Helsingin Taidehallissa (Nervanderinkatu 3). Ti, to, pe 11–18, ke 11–20, la–su 11–17.

Tekisi mieli halata, mutta inhottaa. Kaksi etanan näköistä olentoa nojaa toisiinsa poski poskea varten. Toinen nukkuu sikeästi, toinen tuijottaa anovasti ylös pienillä nappisilmillään. Heillä on vauvan kasvot ja läskimakkaroiden rypyttämä iho. Niin hellyttävää, niin ällöttävää.

Australialaisen Patricia Piccininin (s. 1965) teokset antavat ällösöpöydelle uuden merkityksen. Hän on noussut maailmanmaineeseen hypperrealistisilla silikoniveistoksillaan, joissa ihmiset, eläimet ja esineet risteytyvät groteskeiksi, mutta samalla sympatiaa herättäviksi sekasikiöiksi, jotka ihmeellisellä tavalla onnistuvat vetoamaan yhtä aikaa hoivaviettiin ja inhoreaktioon.

Mies kohtaa rumuudestaan tunnetun "läskikalan" teoksessa Ylistys (2011).

Piccinini lukeutuu Australian kansainvälisesti tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin. Vuonna 2016 The Art Newspaper -lehti nimesi hänet kävijämäärissä laskien maailman suosituimmaksi taiteilijaksi: hänen Rio de Janeiron näyttelyssään kävi parissa kuukaudessa liki 450 000 katsojaa.

Taidehallin näyttely Valon ja varjon välissä on hyvä johdatus Piccininin taiteen keskeisiin teemoihin. Se on dystooppinen tulevaisuudenvisio maailmasta, jossa bioteknologian villiinnyttämä evoluutio on synnyttänyt ihmisen rinnalle outoja hybridiolentoja. Näyttely pohtii orgaanisen elämän luonnetta, tieteen etiikkaa ja lajienvälisen empatian mahdollisuutta.

Mutatoitunut huonekalu on osa installaatiota Yksin jumalten kanssa (2016).

Näyttelyä hallitsee Piccininin ja hänen puolisonsa Peter Hennesseyn yhteisteos Yksin jumalten kanssa (2016). Taidehallin veistossaliin on rakentunut salaperäisen kultin päämaja, jonka mutatoituneet eliöt ovat ottaneet valtaansa. Huonekaluissa kasvaa kristalleja ja lihaisia onteloita, eikä ihmisiä näy missään. Televisiossa viimeinen eloonjäänyt jäsen kertoo, mihin kultin jäsenet ovat kadonneet.

Piccininin veistoksista tulee mieleen toinen australialainen kuvanveistäjä Ron Mueck, jonka silikoniveistoksia esiteltiin Sara Hildénin taidemuseossa vuonna 2016. Mueckin tavoin Piccininin teokset näyttävät häkellyttävästi oikealta lihalta ja iholta, ja olioiden voisi kuvitella lähtevän liikkeeseen hetkenä minä hyvänsä.

Toisin kuin Mueckin suhteellisen vaarattomien ihmishahmojen kohdalla, Piccininin teoksissa on korostuneesti läsnä kehon raadollinen todellisuus elimineen, eritteineen ja karvoineen. Tuoreessa videoteoksessa Herääminen (2020) näytetään monta metriä korkeaa lähikuvaa ihmismäisen olion ruumiinaukosta, joka pusertaa ulos jonkinlaisia munasoluja.

Lenkkarista kasvaa polyyppi teoksessa Kenkämalli (2019).

Hyperrealismin ohella Piccininin teoksia voi luonnehtia scifi-taiteesta tutuksi teknofuturismiksi, jossa visioidaan hallitsemattoman tieteellisen kehityksen seurauksia ja niihin liittyvää vastuuta.

Piccininin teoksia onkin verrattu usein Mary Shelleyn Frankensteiniin (1818) ja H. G. Wellsin kirjaan Tohtori Moreaun saari (1896). Niiden tavoin Piccininin teoksissa ei ole selvää, onko todellinen hirviö lopulta ihminen vai hänen luomansa olennot.

Puhdistaja (2019) on kilpikonnan ja auton risteytys.

Taidehistoriallisesti Piccininin teokset asettuvat jatkumoon metamorfooseja kuvaavan taiteen kanssa, jonka suosikkiaiheita ovat antiikin myyttiset olennot ja Ovidiuksen Muodonmuutoksia-teoksen tarinat.

Esimerkiksi Taidehallissa ensi kertaa esillä olevassa veistoksessa Taimi (2020) voi nähdä sukulaisuutta Gian Lorenzo Berninin kuuluisaan veistokseen, jossa Apollon ahdistelema Dafne-nymfi muuttuu laakeripuuksi. Piccininin teoksessa miehen ja kasvimaisen olennon välillä on kuitenkin ystävällisemmät välit.

Piccininin taiteen juju on siinä, että teosten tarkoitus ei ole yksinomaan šokeerata. Päinvastoin niissä on läsnä vahva empaattisuus ja vaatimus kyseenalaistaa omat ennakkoluulot. Piccinini asettaa katsojan tilanteeseen, jossa aluksi luotaantyöntävältä vaikuttava olento kysyy myös hellyyttä ja hyväksyntää. Mitä kaikkea voi oppia rakastamaan?

Piccininin taiteen taustalla olevaa ajatusta rakkauden universaaliudesta on joskus kritisoitu sentimentaalisesta haihattelusta. Taidehallin näyttelyssä tällaista vaikutelmaa ei synny. Näyttelyn yleisvire on sangen synkkä ja pessimistinen, ja pienet hellyyden hetken tuovat moniulotteisuutta Piccininin posthumanistiseen tulevaisuudenvisioon.