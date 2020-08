Uusi Iloinen Teatteri (UIT) välttyy konkurssilta. Se on saanut maksettua velkansa Työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.

Teatterinjohtaja Timo Kärkkäinen vahvistaa Helsingin Sanomille, että UIT on maksanut Varmalle noin 43 000 euron saatavat, Varma on perunut UIT:tä koskevan konkurssihakemuksen ja käräjäoikeus on jättänyt asian sikseen.

Tapahtumaketju lähti liikkeelle inhimillisestä, työeläkemaksuihin liittyvästä virheestä, Kärkkäinen kertoi heinäkuun alussa HS:lle.

UIT:lla on ollut aiemminkin talousvaikeuksia. Vuonna 2010 se hakeutui konkurssiin, mutta onnistui jatkamaan toimintaansa.

UIT on esiintynyt eri paikoissa Helsingissä. 2010-luvun alussa sen esityksiä nähtiin Hakaniemessä mutta viime vuosina se on palannut Peacockiin.

Uusi Iloinen Teatteri on ammatillinen revyyteatteri, joka on perustettu vuonna 1978.