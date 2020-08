Kirjallisuus

”Tarina on hyvä pultata kiinni itselle tuttuihin asioihin, jotta se ei lähde karkuun”, näyttelijänä tunnettu esikoiskirjailija Emmi Pesonen sanoo.

Amanda tapaa nuorena opiskelijana valokuvaajana työskentelevän Onnin, jolla on kaksi tytärtä ja kaksi poikaa.

Helsinkiläisen näyttelijän Emmi Pesosen esikoisromaani Maailman kaunein sana käsittelee hänelle itselleen tuttua aihetta: uusperhettä. Pesonen tapasi 27-vuotiaana ohjaaja Paavo Westerbergin, jolla oli neljä lasta.

”Mä haluan, että meistä tulee perhe. Oikea perhe.”

Painoin etusormen Onnin huulille ja ajattelin, että ehkä se oli niin, perheen voisi rakentaa päättämällä. Että se voisi olla projekti, niin kuin talon rakentaminen.

Teoksen tapahtumat sijoittuvat Käpylään, jossa Pesonen ja Westerberg nykyään asuvat. Pesosen mukaan kyse ei kuitenkaan ole suositusta autofiktiosta.

”Minäkertoja on aika kaukana minusta.”

Amanda ei esimerkiksi haaveile perheestä, ja ajatus äitiydestä tuntuu ennemmin painajaiselta kuin haaveiden täyttymykseltä. Pesonen sen sijaan on aina unelmoinut äitiydestä ja halunnut lapsia.

Amandan tarinan sijoittaminen uusperhemiljööseen tuntui luontevalta, sillä se tarjosi runsaasti havaintoja ja tilanteita, joihin Pesosella oli kosketuspintaa.

”Tarina on hyvä pultata kiinni itselle tuttuihin asioihin, jotta se ei lähde karkuun.”

Pesonen painottaa, että henkilöt ja tarina ovat silti fiktiivisiä.

Esikoiskirjan teeman valintaan vaikuttivat myös yhteiskunnalliset syyt. Äitipuolen rooli on monimutkainen. Toisaalta odotetaan, että äitipuoli osallistuu lasten vanhempainiltoihin, vastaa Wilma-viesteihin, pesee pyykkiä sekä hoitaa ja rakastaa lapsia kuin omiaan. Vastuuta on runsaasti, mutta oikeuksia ei juurikaan.

”Vaikka olisi hoitanut lapsia 15 vuotta ja olisi tosi läheinen heidän kanssaan ja ollut mukana kaikessa, ei ole mitään oikeuksia, jos tulee ero.”

Pesonen toteaa, että vanhempien välit vaikuttavat siihen, voiko alaikäinen lapsi olla tekemisissä äiti- tai isäpuolensa kanssa eron jälkeen.

”Mielestäni sitä ei tajuta, kuinka haavoittuvaisessa asemassa äitipuoli on.”

”Sulla ei ole virallista huoltajuutta. Sä olet tehnyt tämän kaiken vapaasta tahdosta.”

Oli vaikea hyväksyä Essin [Amandan ystävä] sanoja. Minut oli houkuteltu mukaan, mutta lopulta kaikki olikin pelkkää huijausta.

Esikoiskirjailija Emmi Pesonen muistuttaa, että romaani on fiktiota, vaikka teoksen lähtötilanteesta löytyykin yhtymäkohtia kirjailijan omaan elämään.

Pesosen mukaan vanhemmuutta tuetaan yhteiskunnallisesti suhteellisen hyvin – oli kyseessä sitten biologinen vanhemmuus, adoptio tai sijaisvanhemmuus. Uusperheen äitejä ja isiä sen sijaan ei yhteiskunnallisesti välttämättä pidetä vanhempina, vaikka he pyörittäisivät perhearkea tasavertaisesti muiden aikuisten kanssa. Se voi hankaloittaa arjen tilanteita.

Konkreettinen esimerkki monimutkaisesta roolista löytyy suoraan Pesosen omasta elämästä. Yksittäinen tapahtuma päätyi myös teokseen.

Romaanissa Onnin lapsi hukkaa bussikorttinsa ja Amanda lähtee HKL:n palvelupisteelle pyytämään uutta korttia kadonneen tilalle. Virkailija ei suostu antamaan sitä, sillä Amanda ei ole lasten virallinen huoltaja. Edes lapsen Kela-kortti ei riitä todisteeksi siitä, että lasten kanssa saman katon alla asuva Amanda voisi hoitaa äitipuolena 9-vuotiaan poikansa asioita. Siihen tarvittaisiin jommankumman virallisen huoltajan allekirjoitus.

Äitipuolen status voi paitsi hankaloittaa käytännön tilanteita myös loukata.

”Kokemus voi olla se, että vuosikaudet on hoitanut ja rakastanut lapsia ja tuntenut vanhemmuutta. Voi olla todella loukkaavaa, kun sanotaan, ettei ole lapsen äiti.”

Teoksessa lapset keskustelevat siitä, että ajatus äitipuolesta tai puoliukista tuntuu kummalliselta.

”Mä olen miettinyt sitä, että miten kokonainen ihminen voi olla puolikas? Että kyllähän sekin on ihan oikea”, Eelis sanoi.

”Tietenkin kaikki on oikeita”, Lili sanoi.

”Jotenkin se on outoa, että puolikas on puolet kokonaisesta ja silti se voi itsekin olla ihan kokonainen. Jopa enemmän kuin kokonainen”, Eelis sanoi.

Kaksikielinen Pesonen on pohtinut suomen- ja ruotsinkielisten sanojen eroa. Suomessa puhutaan äitipuolesta, kun taas ruotsin kielessä bonusmamma viittaa siihen, että lapsi saa yhden vanhemman lisää.

”Mikä ihmeen puolikas? Eikö ole hyvä lapselle mitä enemmän on ihmisiä, jotka välittävät hänestä.”

Pesosen mielestä bonusvanhemmat ovat rikkaus ja vain plussaa lapselle. Hän toivoisikin, että bonusäiti vakiintuisi sanana suomen kieleen äitipuolen sijaan. Satujen pahan äitipuolen hahmo kummittelee takaraivoissamme, eikä sanaan juuri liity myönteisiä mielikuvia.

Näyttelijä Emmi Pesonen hurahti kirjoittamiseen. Toisen romaanin idea on jo valmiina.

Pesonen haluaa romaanillaan nostaa uusperheen vanhempien roolin keskusteluun. Uusperheiden määrä on kasvanut hitaasti 1990-luvulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 lopussa niitä oli noin 50600. Uusperheiden lapsilla ei välttämättä ole vain yhtä kotia, minkä vuoksi kysymys äiti- ja isäpuolen vastuista ja oikeuksista ei ole yksinkertainen.

Mitä tilanteelle sitten pitäisi tehdä?

Pesonen sanoo, ettei hän ota kantaa siihen, millaisilla toimenpiteillä äiti- ja isäpuolien asemaa pitäisi parantaa. Kirjailijan mukaan se on asia, jonka ratkaiseminen kuuluu poliitikoille ja virkamiehille.

”Voin kertoa tarinan, ja sitä kautta herättää keskustelua.”

Hän myöntää, että tilanne on hankala. On vaikea määritellä, missä kohtaa vanhemmuus syventyy siten, että bonusäidin vastuiden tulisi alkaa näkyä myös tämän oikeuksissa lapsiin. Vastuu on myös aika liukuva käsite ja hankalasti hahmotettavissa, eikä selkeitä askelmerkkejä ole helppo antaa.

Pesonen on tullut tutuksi yleisölle näyttelijänä. Kirjoittaminen on tullut mukaan viime vuosina.

Tie prosaistiksi on tapahtunut harppaus kerrallaan lyhyessä ajassa. Vuonna 2015 Pesonen käänsi ja dramatisoi Ann Heberleinin kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevän teoksen Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (2008). Siitä syntyi Kansallisteatteriin Toinen minussa -monologi, joka sai ensi-iltansa vuonna 2016. Heberleinin teos käsittelee hänen omakohtaisia kokemuksiaan sairaudestaan. Pesonen näytteli monologissa Heberleiniä.

Samoihin aikoihin monologin kanssa Pesonen työsti Viulistin käsikirjoitusta. Pitkä elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2018. Viulisti oli hyppy tuntemattomaan, sillä Pesosella ei ollut aiempaa kokemusta elokuvien käsikirjoittamisesta esimerkiksi lyhytelokuvien kautta.

Sen jälkeen oli vihdoin aika toteuttaa unelma, joka oli jo kytenyt pitkään. Romaanin tarina oli Pesosen päässä valmiina, mutta se piti vain saada sopivassa muodossa paperille.

Parin päivän päästä julkaistava Maailman kaunein sana sisältää paljon dialogia. Pesonen toteaa, että keskustelujen kirjoittaminen tuntui luontevalta, sillä näyttelijänä hän on kahlannut useita käsikirjoituksia läpi ja tietää, miten hahmojen ja tilanteiden kautta rakennetaan jännitteitä tarinaan.

Romaanin toinen teema valikoituikin osittain juuri sen tarjoamien jännitteiden vuoksi. Teoksessa paljastuu yllättäen, että yhdellä hahmoista on vakavia mielenterveysongelmia. Hahmo on tietoisesti jättänyt asian kertomatta toiselle henkilöhahmolle, jolle sairaus paljastuu ikävällä tavalla. Sairaus kytkeytyy merkittävällä tavalla teoksen juonenkuljetukseen sekä vaikuttaa käänteentekevästi henkilöhahmojen välisiin suhteisiin. Juonipaljastusten vuoksi asiaa ei voida käsitellä tässä jutussa yksityiskohtaisemmin.

Toinen syy, jonka vuoksi mielenterveysongelmien käsittely päätyi osaksi teosta, löytyy äitipuolen roolin pohtimisen tavoin yhteiskunnallisesta kantaaottavuudesta.

Nykymaailmassa on paljon henkistä pahoinvointia, Pesonen sanoo. Hädän hetkellä apua tulisi saada nopeasti, mutta silti keskusteluapua ei välttämättä ole tarjolla heti.

”Helsingissä joutuu odottamaan todella kauan, että saa tavata jonkun. Keskusteluavun saamisen nopeasti pitäisi olla itsestäänselvyys.”

”Minua koskettaa tosi paljon se, että me luulemme olevamme niin vahvoja, että voimme selvitä yksin. Loppujen lopuksi mieli on todella haavoittuvainen ja jokainen meistä voi särkyä.”

Pesosella itsellään on myös kokemusta siitä, miten haavoittuvainen ja herkkä ihminen voi olla. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että hän halusi ottaa teeman osaksi teostaan.

Vaikka romaani käsittelee raskaita aiheita ja ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, on se Pesosen mukaan ennen kaikkea rakkaustarina – ei ainoastaan Amandan ja Onnin vaan myös bonusäidin ja lasten.

Kirjailija on tietoisesti pyrkinyt kirjoittamaan hankalistakin asioista ”valoisasti”.

”Halusin kirjoittaa rakkaudesta, joka kestää mitä vain. Mahdollisuus rakastaa on kaikkein arvokkain asia elämässä.”