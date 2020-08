Todella hyvässä lastenkirjassa on yleensä jokin kohta, johon palataan uudestaan ja uudestaan. Se voi olla pelottava tai vaikka huvittava, kuten vessanpöntössä loriseva vesi Topin nokinenäpäivässä (2014, WSOY).

Topin seikkailut ovatkin täydellistä luettavaa ainakin omalle reilun vuoden ikäiselle. Kotiaan vierailukuntoon laittavasta kissasta kertova tarina on kahden kuvittajan, Réka Királyn ja Marika Maijalan, taidonnäyte. Kirja sinkoaa lukijansa Topin iloisen anarkistiseen mielenmaisemaan, jossa nokisista tassuista jää niin hienoja jälkiä lattiaan, ettei niitä tarvitse edes putsata pois.

Topin asenne opettaa myös armollisuutta itselle: jos keksit kärtsähtävät uunissa, voi vetäytyä ystäviensä kanssa katolle lauleskelemaan tummuvaan kesäyöhön.

Barbakikan paluu

Vuonna 1970 päivänvalon nähnyt Barbapapa löytyy animaatiosarjana esimerkiksi Netflixistä. Sen sijaan suosittelen tarttumaan ainakin kirjastoista löytyviin kirjoihin (2011, Otava), jotka Jukka Kemppinen on suomentanut kiitettävän selkeästi.

Valtavalta pinkiltä keilalta näyttävä Barbapapa pystyy muuttamaan muotoaan miksi tahansa. Ensimmäisessä kirjassa lempeä olento syntyy lapsiperheen pihamullasta. Jatko-osissa Barbapapa muun muassa saa perheen ja selvittelee jälkikasvunsa riitelyä. Jo ”barbapienien” nimet (Barbalala!) naurattavat.

Sienisyksy tutuksi

Marjo Nygård on tuottelias lastenkirjojen kuvittaja, jonka lennokkaasti kuvittama Poks, sanoi pikku panda ja törmäsi (2018, Lasten Keskus) on luettu meillä kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Nygård on myös piirtänyt Johanna Hulkon kirjoittamaa kirjasarjaa omintakeisesta Maija-tytöstä, jonka uusi osa Pieni Maija (2020, Karisto) sopii täydellisesti syksyyn. Siinä Maija tutustuu bestiksensä Samuliinan kanssa hernekuukuseen ja muihin Suomen sienilajeihin, ja totuttautuu ajatukseen pikkusisaresta.

Viikolla 32 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Leena Lehtolainen: Jälkikaiku

2) Kreetta Onkeli: Meiltähän tämä käy

3) Suvi Vaarla: Westend

4) Camilla Grebe: Varjokuvat

5) Aino Havukainen & Sami Toivonen : Tatu ja Patu: kovaa menoa kiskoilla

6) Jorge Luis Borges: Seitsemän iltaa

Tietokirjat

1) Anu Tevanlinna: Hyvin­vointia mielelläsi

2) Eeva Kolu: Korkeintaan ­vähän väsynyt

3) Marie Kondo: Työnilon­ ­löytämisen taika

4) Karen Elene Thorsen: Ruokaa pienellä budjetilla

5) Juhani Knuuti: Kauppatavarana terveys