Romaani

Tomas Gads: Luopiot. Bazar. 316 s.

Tomas Gadsin nimen taakse kätkeytyy kaksi sosiaalipsykologin koulutuksen saanutta naista, Satu Roos ja Kaisa Nummela. Heidän dekkaridebyyttinsä oli Ryhmä Halme -sarjan ensimmäinen kirja Pirulainen (2019). Luopiot jatkaa Turussa toimivan poliisin tutkintaryhmän tarinaa.

Talvisena päivänä rikosylikonstaapeli Ann-Mari Fors­manin mökin portailta Kakskerrasta löytyy kuoliaaksi puukotettu mies. Forsman ei tunne miestä, eikä tajua tapahtuneesta mitään.

Tutkintaan hän ei kuitenkaan voi osallistua, joten sen ottavat hoitoonsa Ryhmä Halmeen muut jäsenet, joista Sergei Petrovilla näyttää olevan rikokseen henkilökohtainen kytkös.

Kun Petrov häipyy Petroskoihin ja Forsman on ulkona tutkinnasta, rikoskomisario Halme joutuu vajaalla miehityksellä selvittämään rikosta. Lukijalle kerrotaan, että se jotenkin liittyy orvoksi jääneisiin petroskoilaisiin veljeksiin, jotka pieninä poikina erotti toisistaan adoptio. Ylipäätään on kyse ihmisistä, joille jo lapsuudessa jaettiin huonot elämän pelimerkit.

Luopiot-kirjasta tulee mieleen ruotsalaisen Arne Dahlin A-ryhmä -dekkarit sekä Venäjä- ja Petroskoi-kytkentöjen vuoksi hieman myös Matti Röngän Viktor Kärppä -sarja.

Gads kirjoittaa taloudellisesti ja sujuvasti, annostellen juonen väliin sopivia katkelmia poliisiryhmäläisten yksityiselämästä. Itse juoni on uskottava sekoitus ankeita ihmiskohtaloita, huumekauppaa ja talvisia tunnelmia. Halme itse on edelleen henkilögalleriasta salaperäisin; emme vieläkään saa tietää hänen etunimeään.

Luopioissa ei ole mitään vikaa, paitsi että se on hieman geneerinen ja yllätyksetön. Tällaisia dekkareita on nykyään niin paljon, että massasta on vaikea erottua. Ellei sitten vetäisi reilusti yli uskottavuuden ja todennäköisyyden tuolle puolen, mitä Gads ei sentään onneksi tee.