Taidemaalari Luchita Hurtado kuoli kotonaan Santa Monicassa Kaliforniassa 13. elokuuta 2020. Hän oli syntynyt Maiquietíassa Venezuelassa 28. marraskuuta 1920 ja oli kuollessaan 99-vuotias.

Hurtado muutti Yhdysvaltoihin äitinsä kanssa ollessaan kahdeksanvuotias. Hän opiskeli taidetta New Yorkissa ja elätti itseään kuvittajana ja somistajana. Myöhemmin hän osallistui taide-elämään New Yorkissa, New Mexicossa ja Los Angelesissa, jonne hän asettui 1951. Hänen puolisonsa oli taiteilija Bill Mullican ja hänen ystäviinsä kuuluivat muun muassa Frida Kahlo, Isamu Noguchi, Agnes Martin ja Rufino Tamayo.

Hurtado oli yksi monista naistaiteilijoista, jotka ovat tulleet tunnetuiksi vasta myöhäisellä iällä. Vaikka hän maalasi ja piirsi koko ikänsä, hän esitti teoksiaan vasta 1970-luvulla ja silloinkin harvoin ja lähinnä Los Angelesin alueen ryhmänäyttelyissä.

Hurtadon taiteen todellinen määrä paljastui vasta noin viisi vuotta sitten, kun hänen edesmenneen puolisonsa ateljee inventoitiin. Yllättävää löytöä seurasi ylistävän vastaanoton saanut gallerianäyttely Los Angelesissa 2016 ja 96-vuotiaan taiteilijan nousu taidemaailman huomion kohteeksi. New Yorkin yksityisnäyttelyä 2019 seurasivat retrospektiiviset näyttelyt Lontoossa 2019 ja Los Angelesissa 2020. Laaja katselmus Mexico Cityssä peruuntui pandemian vuoksi.

Hurtadon maalauksista, piirustuksista ja valokuvista koostuva taide on sekoitus surrealismia, feminismiä ja latinalaisamerikkalaista kansantaidetta yhdistyneenä 1900-luvun abstraktin taiteen ismeihin. Sen läpäisee voimakas mystinen lataus, tunne kaiken maailmassa olevan yhteenkuuluvuudesta ja keskinäisestä riippuvuudesta.

”Hänen näkemyksensä, jonka mukaan ihmisen keho on osa maailmaa, ei jokin luonnosta erillinen asia, on tänään tärkeämpi kuin koskaan”, Lontoon näyttelyn kuraattori Hans Ulrich Obrist sanoo. Obristin mukaan Hurtadon mestarillinen tuotanto avaa ainutlaatuisia näkökulmia kehomme rajoihin ja kieleen, jonka avulla me kykenemme ylittämään itsemme ja maailman välisen kuilun.