Nykytanssi

Actions x Figures, Zodiak Stage. Koreografia Mikko Makkonen ja työryhmä, tanssi Geoffrey Erista, Simeoni Juoperi, Pie Kär, Iiro Näkki, Oskari Turpeinen, dramaturgia Eira Virekoski, skenografia Kristian Palmu ja äänisuunnittelu Viljami Lehtonen. 15. elokuuta 2020.

Koronakeväältä elokuuhun siirtynyt Zodiakin uutuus, Mikko Makkosen koreografia Ac­tions x Figures on ryhmäteos viiden miestanssijan kollektiiville. Ennakkotietojen mukaan se pyrkii purkamaan hypermaskuliinisuuden aggressiivisuutta ja tunneköyhyyttä.

Sukupuoli ja sukupuoliroolit ovat olleet nykytanssin keskeisiä aiheita jo useamman vuosikymmenen. Sen ymmärtää, sillä kehollisena taidemuotona tanssi on omiaan aiheen käsittelyyn.

Keskeisenä lähtökohtana monille teoksille ovat olleet feministiset teoriat, joita useat teokset ovat havainnollistaneet. Rooleja on irvailtu ja niitä on käännelty päälaelleen. Niiden kanssa on myös kipuiltu.

Makkonen ei kipuile maskuliinisuuden kanssa, vaan lähtee alusta alkaen tarjoamaan sille monipuolisempaa olomuotoa synnyttämällä uudenlaisen miehen.

Teos alkaa ihmisen – tässä tapauksessa uuden miehen – luomisesta. Kosmisen kohinan keskellä miesryhmä ilmestyy yksitellen näyttämön vastavaloon huojumaan.

Välillä teos kiihtyy kovaan vauhtiin.

Vähitellen mies saa puheenlahjan ja alkaa tapailla raajojensa ja kehonosiensa nimiä. Syntyy liike, mikä on tervetullutta. Teoksessa on turhankin paljon seisoskelua ja yläviistoon tuijottelua, mikä yleensä tuntuu esiintyjistä syvällisemmältä kuin miltä se näyttää katsojalle.

Uusi mies joutuu toiminnan ja stressin paineisiin. Teos kiihtyy kovaan vauhtiin paljastaen tanssijoiden erilaiset keholliset tekniikat. Joukossa on nykytanssiin, akrobatiaan ja katutanssiin erikoistuneita tekijöitä. Ehkä sitä olisi voinut hyödyntää enemmänkin korostamaan voimakkaammin yksilöiden erilaisuutta.

Nyt teos keskittyy miehiin lähinnä kollektiivina, joka tuntuu löytävän kommunikaation ja toveruuden. Teos loppuu yhtä kosmisissa merkeissä kuin alkaakin. Etäisen huminan sekä lintujen ja sirkkojen vienossa sirityksessä koko porukka hiipuu hämäryyteen.

Toivon, että loppu viittaisi vain yhden sukupolven väistymiseen eikä koko uuden lajin tuhoon. Esityksestä jäi mukava olo. Sitä varmaan korosti vielä se, että se oli ensimmäinen näkemäni elävä esitys sitten maaliskuun.

Zodiakin sopuisan kokoisessa katsomossa eivät turvavälit eivätkä muut hyvin ohjeistetut varotoimet tuottaneet katsojalle minkäänlaista stressiä.