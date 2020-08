Pop/Jazz

Emma Salokoski & Kalevi Louhivuori’s Free Fall Astoria-salissa 15.8.

Jazz-muusikko Kalevi Louhivuori on pyörittänyt jo jokusen vuoden eri paikoissa free fall -konsertteja, joissa solistit esittävät omaan musiikkiinsa vaikuttaneita kappaleita. Astoria-salin avajaisillassa esikuviaan esitteli Emma Salokoski.

Kalevi Louhivuoren soolo.

Ajatus on mainio, mutta vaatinee bändiltä sekä taitoa että joustavuutta, koska vakio-ohjelmistoa ei ole. Illan suorituksesta sitä ei olisi arvannut. Viisihenkinen yhtye soitti kaiken hienosti ja vaivattomasti.

Salokoskella on monipuolinen tausta popissa ja jazzissa. Hän on ollut alusta asti mukana nu-soul -yhtye Quintessencessa ja tehnyt soolouraa Emma Salokoskin Ensemblen kanssa. Astoriassa lähdettiin liikkeelle keveästi parilla Tom Jobimin bossa nova -kappaleella.

Astoria-sali rakennettiin vuonna 1919 Iso Roobertin­kadulle elokuvateatteriksi. Nyt sali aloittelee uutta elämää konserttipaikkana. Upeaa, että keskellä koronakoettelemuksia tulee uusi elävän musiikin areena.

Paikka on pantu siistiin kuntoon ja näyttää niin klassiselta kuin satavuotiaalle sopii. Lavan edessä musiikki soi oikein hyvin, mutta taaempana kumiseva kaiku oli iso ongelma. Se oli tiedossa ja seinille on luvassa akustiikkaa parantavia kankaita.

Vuonna 1919 elokuvateatteriksi rakennettu Astoria-sali aloittelee uutta elämää konserttipaikkana.

Avajaisillan ensimmäinen puolisko jatkui kevyen tyylikkäästi muun muassa myöskin Quintessencessa mukana olevan Tuomo Prättälän Emma Salokoskelle tekemällä Kesän kaikuja -kappaleella ja hienolla tulkinnalla Lauryn Hillin Ex-Factorista.

Musiikin ohella kiinnostavia olivat Salokosken taustoitukset kappalevalinnoista – jopa niin, että niitä olisi voinut kuulla vähän laveamminkin. Tosin ei toki voi valittaa, että puheen sijaan saatiin musiikkia.

Myös toinen puolisko alkoi viileän raukeasti ja tyylikkään viihteellisesti, mutta aika pian Salokoski vaihtoi aaltopituutta. Emma Salokoski Ensemblen nimellä Näkymätön levyttämä versio Beckin Nobody’s Fault But My Own -biisistä sai syvyyttä jopa alkuperäistä enemmän.

Koko illan isoin yllätys ja ehdoton huippu oli tulkinta Radioheadin Creep-klassikosta. Kitaristi Tuomas Wäinölä sai koko illan eniten tilaa – ja ansaittua huomiota – sooloilleen. Tässä hän eläytyi biisiin erityisen komeasti.

Radioheadillakin Creep kulkee kuitenkin ennen kaikkea Thom Yorken herkkyyttä ja voimaa laskostavan laulun varassa. Aluksi Salokoski pärjäsi hyvin, mutta huippukohdassa saattoi jopa ylittää alkuperäisen intensiteetin.

Sen jälkeen viimeisenä kuultu Soundgardenin sinänsä kiihkeä Black Hole Sun kuulosti pehmeältä laskulta. Ylimääräisenä saatiin vielä Salokosken herkistys Veden alla, joka johdatti yleisön sopivasti elokuiseen samettiyöhön.