Apple ja Google poistivat Fortnite-pelin sovelluskaupoistaan. Miksi pelistä on tullut lasten ja nuorten suosikki, jonka pelimaailma leviää koulujen pihoille?

Huippusuositulla Fortnitella on yli 350 miljoonaa pelaajaa. Viime viikolla teknologiajätit Apple ja Googlen emoyhtiö Alphabet tekivät radikaalin ratkaisun: yhtiöt poistivat pelin sovelluskaupoistaan.

Fortnite on moninpeli, joka on ladattavissa ilmaiseksi. Pelin taloudelliset voitot perustuvat pelissä tapahtuvaan sisällön myyntiin, kuten keinoihin edistyä nopeammin, pelihahmojen asuihin tai tanssiliikkeisiin.

Poiston syynä on Fortnite-pelin kehittäjän Epic Gamesin pyrkimys protestina kiertää sovelluskauppojen käytöstä perittäviä maksuja. Peliyhtiö esitteli torstaina uuden maksutavan Fortnitessa, jossa ostot tapahtuvat suoraan pelin sisällä.

Sovelluskaupan kautta tapahtuvasta myynnistä Google ja Apple ovat Epic Gamesin mukaan perineet 30 prosentin osuuden, jota yhtiö on kuvannut kohtuuttomaksi.

Teknologiajättien mukaan peliyhtiön kehittämä uusi maksutapa rikkoi sovelluskauppojen sopimusehtoja ja johti siksi pelin poistamiseen. Peliyhtiö Epic Games puolestaan on haastanut Applen ja Googlen oikeuteen.

Poistopäätös Applen ja Googlen sovelluskaupoista on herättänyt haloon, koska Fortnite on poikkeuksellisen suosittu tietokone- ja kännykkäpeli. Pelin ympärille on muodostunut kulttuuri, jossa pelivideoita seurataan tuntitolkulla, ja pelissä olevat tanssiliikkeet ovat levittäytyneet pelimaailmasta todellisuuteen.

”Monelle tämän päivän lapselle ja nuorelle Fortnite on keskeinen osa lapsuutta”, sanoo pelikasvatukseen perehtynyt Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Meriläinen.

Koronaviruksen aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi peli on ollut nuorille tärkeä paikka sosiaaliselle kanssakäymiselle, kun kavereiden tapaaminen on voinut olla mahdotonta ja aikaa on pitänyt viettää enemmän kotona.

Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Meriläinen toteaa, että tällä hetkellä päätös tarkoittaa vielä vain sitä, ettei peliä voi hankkia uutena tai ladata siihen uusia päivityksiä. Vasta myöhemmin, kun pelaajat eivät enää pääse käsiksi tuoreimpiin versioihin, päätös alkaa näkyä pelattavuudessa.

Meriläisen mukaan on vaikea arvioida kattavasti, millaiset vaikutukset teknologiajättien päätöksellä on. Pelikasvatukseen keskittynyt tutkija sanoo, että kyseessä on kuitenkin iso asia monelle pelaajalle.

”Tämä herättää tyrmistystä pelaajissa, eikä kokonaisuutta ole ihan simppeliä selittää ainakaan perheen nuorimmille pelaajille”, Meriläinen sanoo.

Fortnite-pelin ympärille on rakentunut paljon erilaisia oheisilmiöitä, jotka ruokkivat pelin suosiota entisestään. Erityisen suosittua ajanvietettä pelaajien keskuudessa on pelivideoiden ja suoratoistettujen pelisessioiden seuraaminen. Esimerkiksi vuonna 2018 suosittu Fortnite-julkkispelaaja Ninja kertoi CNBC:lle tienaavansa lähes puoli miljoonaa euroa kuukaudessa suoratoistamalla omia pelejään.

Perheen nuorimpia pelaajia Fortnite on innoittanut leikkeihin, joita käydään koulujen välitunneillakin. Jos viime vuosina olet kummastellut useiden nuorten osaamia outoja tanssiliikkeitä, niiden alkuperä on todennäköisesti ollut Fortnitessä.

Fortnite-peli on erityisen suosittu lasten ja nuorten keskuudessa. Kuvassa Snelmannin ala-asteen neljäsluokkalaiset (vasemmalta lukien) Dafni Meschini, 9, Brigitta Rebane, 11, Armi Ristinen, 11, Harpo Halmkrona, 10, Otso Niiranen, 11, ja Endri Hamiti, 10, pelaavat kännyköillä.

Pelimaailman leviäminen pihamaille on pelitutkija Meriläisen mukaan osa kulttuurista jatkumoa. Hänen mukaansa on tyypillistä, että lapset ja nuoret ammentavat aineksia pihaleikkeihinsä kulttuurista, jota he kuluttavat. Oli kyseessä sitten Pokémon, Harry Potter tai hänen nuoruusvuosiensa Turtles eli Teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat.

”Monelle tämän päivän lapselle ja nuorelle Fortnite on keskeinen osa lapsuutta. Ei ainoastaan pelinä, vaan myös leikkeinä, pelistä ammentavina tansseina, pelivideoina, vaatteina, leluina ja muina oheistuotteina.”

Perusperiaatteiltaan Fortnite on hyvin yksinkertainen peli. Aluksi hahmot tiputetaan pelin areenana olevalle saarelle. Saarella pelaajat taistelevat toisiaan vastaan yksin, pareittain tai joukkueina. Pelin edetessä alue pienenee, mikä pakottaa pelaajat lähemmäs toisiaan.

Toiminta jatkuu, kunnes voittaja on selvillä. Konsepti on tuttu muun muassa Nälkäpeli-sarjasta ja Battle Royale -elokuvasta.

Fortnitessä moni asia on osunut kohdilleen, pelkkä suosio jo kertoo sen. Meriläinen luettelee erilaisia pelin suosiolle kokonaisen listan syitä: Kaverien kanssa pelaaminen, kilpaileminen, kehittyminen, pelin jännittävyys ja nopeasti mukaansa tempaava pelisykli.

Sarjakuvamaisen ulkoasun ansiosta pelin ikärajakin on matalampi kuin muilla idealtaan vastaavilla peleillä. Vanhemmatkin suhtautuvat peliin suopeammin, koska veri ei lennä räiskinnästä huolimatta.

Fanit seuraavat vuoden 2019 Fortnite-pelin MM-kisoja.

Pelin alkeet on myös helppo oppia. On nähtävä vaivaa, jos haluaa kehittyä pelissä todella hyväksi. Peli on lisäksi aloittajalle ilmainen, joten kynnys kokeilemiselle on matala.

”Kaiken kaikkiaan Fortniten suosiota ei kuitenkaan pysty purkamaan atomeiksi. Se sattui olemaan oikea peli oikeassa paikassa oikeaan aikaan”, Meriläinen tiivistää.

Myös omakohtaiset kokemukset tukevat tutkijatohtorin arviota, sillä Meriläinen toteaa kokeilleensa peliä muutaman kerran itsekin.

”Onhan se huikean hauskaa, vaikka olen siinä todella kehno! Siitä huolimatta peliä tekisi mieli pelata lisää, se on yksi hyvän pelin merkki.”