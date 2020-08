Valokuvaus

Markku Puustinen kiittää lasinegatiivien päätymisestä käsiinsä suurta omatekoista kameraansa.

Vuonna 2016 Puu-Vallilassa Markku Puustinen koki onnekkaan kohtaamisen. Omatekoisella kameralla kuvannutta Puustista lähestyi nainen, joka tyhjensi lähitalon ullakkoa.

”Hän päätteli erikoisesta kamerastani, että olen valokuvaaja ja kertoi, että löysi ullakolta outoja rasioita, joissa oli lasipalasia, jossa oli jotain söherrystä. Kysyin, saisinko käydä kurkkaamassa.”

Rasioiden sisältö oli päätymässä jätelavalle.

Ullakolta löytyneiden mystisten rasioiden sisältö paljastui todelliseksi palaseksi menneisyyttä, kun taiteilija digitoi lasinegatiiveista noin 800 vanhaa valokuvaa.

”Nainen totesi, että ihan kiva, jos tarvitset näitä, hän olisi tehnyt tyhjistä rasioista tarot-kortteja, mutta ei tarvinnut laseja.”

Puustinen otti lasinpalat rasioineen mukaansa ja lupasi tulla hakemaan loput myöhemmin.

Lasipalat ”söherryksineen” olivat noin 1 200 lasinegatiivia. Puustinen nouti loputkin, noin neljäkymmentä rasiaa kotiinsa ja rakensi negatiivien puhdistamista ja kuvien digitointia varten oman työpisteen valopöytineen ja kameratelineineen.

”Tein sitä melkein yötä päivää, se oli niin mielenkiintoinen matka vanhaan maailmaan”, Puustinen kertoo.

Markku Puustinen digitoi satoja lasinegatiiveja, jotka löytyivät helsinkiläistalon ullakolta.

Helsingin kaupunginmuseon tutkijan Satu Savian mukaan negatiivit ovat hieno löytö. Museolle tarjotaan vastaavia harrastajakuvaajien negatiivikokoelmia vuosittain, muttalahjoituserissä on pääsääntöisesti ollut alle tuhat negatiivia.

”Näin isot lasinegatiivilöydöt ovat melko harvinaisia ja harvinaistuvat. Lasinegatiivit rikkoutuvat helposti ja vievät tilaa – siksi niitä saattaa joutua roskiin”, Savia toteaa.

Löydöstä innostunut Puustinen kertoo uppoutuneensa negatiivien digitoimiseen niin syvästi, että unohti jopa ruokailun. Hän koosti työskentelystään myös Youtube-videon.

Yhdessä kuvassa näytetään olevan ruokatauolla.

Elokuussa Puustinen on julkaissut 15 digitoitua kuvaa yli 35 000 jäsenen Helsinki vanhoissa kuvissa -Facebook-ryhmässä. Siellä kuvat keräävät paljon reaktioita, ja ryhmäläiset muun muassa arvailevat niissä nähtävien ihmisten ja esineiden taustoja.

Kuvaajasta tai kuvien alkuperästä ei ole tietoa. Facebookin jaetut kuvat kaupunginmuseon tutkija Savia ajoittaa 1920-luvulle, mutta niiden perusteella ei voi määrittää koko kokoelman aikakautta. Kuvaussijainteja ei myöskään pysty helposti arvioimaan.

Helsinki vanhoissa kuvissa -Facebook-ryhmässä on koetettu tunnistaa esimerkiksi kuvien tapetteja ja kalusteita.

”Katunäkymän sisältävistä kuvista voisi selvitä paikoista ja ajoituksista lisää”, Savia sanoo.

Puustinen on myös arvellut monia kuvia 1920-luvulla otetuiksi. Lähes tuhannen kuvan otoksen hän pohtii lasinegatiivien iän sekä kuvissa näkyvien rakennusten ja pukujen perusteella ulottuvan 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkupuolelle.

”Uusimmat voisivat olla 1940-luvulta”, Puustinen arvelee.

Puustinen on kuvannut ”fotonisiepparillaan” esimerkiksi Mannerheimintien.

Kuvissa ilahdutti Puustista etenkin se, että niissä ei ollut pelkkää jäykkää poseeraamista studiossa. Monissa on toki asetuttu riviin kuvia varten, mutta useimmiten ilmeikkäästi.

”Se teki kuvien digitoinnista mielenkiintoisen matkan. Jokaisella henkilöllä oli tarina, joka näkyi kuvan tapahtumasta ja ilmeistä. Toisin kuin pönötyskuvissa, joissa olevista henkilöistä ei saa oikein mitään selvää”, Puustinen sanoo.

Suuressa osassa digitoituja kuvia tehdään jotain: Lehmiä lypsetään, hiihdetään, rakennetaan, ajetaan potkurilla tai leikitään lumisotaa.

”Harvinaisen paljon oli sellaisia kuvia. Ryhmäkuvatkin olivat aika luontevia: Ollaan virkkaamassa tai kahvilla. Hienostoihmisiä on myös jonkin verran, ja hekin ovat luontevasti päiväteellä tai muun tapahtuman äärellä.”

Useissa kuvissa kuvattavat eivät poseeraa vaan ovat keskellä puuhaansa tai tauolla.

Kuvia oli noin 1 200, joista Puustinen sai pelastettua noin 800. Negatiiveista otettiin kuva digijärjestelmäkameralla pienen omatekoisen valopöydän päällä.

”Joissain emulsio oli niin vahvasti poistunut, että ei voinut tehdä mitään. Osa oli hiekan peitossa, mutta kuvan sai kaivettua Photoshopilla esiin.”

Puustisen ”fotonisieppari”.

Vanhojen lasinegatiivien päätyminen digitoitavaksi oli Puustisen mukaan täysin hänen ”fotonisieppariksi” ristimänsä kookkaan, itsetekoisen kameran ansiota. Toisin kuin tavallisen kameran kanssa, yhden kuvan ottaminen sitoi hänet paikalleen tuntikausiksi.

Valotusaika oli noin kuusi tuntia.

”Valotusaika on pitkä, koska siinä ajassa kuva täytyy saada palamaan paperiin. Se näkyy aavistuksen verran negatiivina, ja kun se skannataan tietokoneelle, yksinkertaisesti kirkkautta ja kontrastia nostamalla kuvan saa näkyviin. Sen enempää en kuville tee.”

Kuvia on otettu myös talvisissa maisemissa.

Puustinen on rakentanut kameran muun muassa kirpputorilta löytämäänsä kaukoputkea hyödyntäen. Tekniikalla syntyvät kuvat muistuttavat vanhanaikaisia valokuvia, mikä tekee lasinegatiivien löydöstä hauskan sattuman.

Puustinen kertoo harrastavansa monipuolisesti elektroniikkaa ja valokuvausta.

”Nämä kulkevat käsi kädessä. Pimiötyöskentelyn kautta on lähtenyt halu kokeilla kaikenlaista.”

Lasinegaativien kuvia on ilmeisesti otettu sekä kaupungissa että maaseudulla.

Kokeilua harrastus tosiaan vaatii: Puustisen ”fotonisieppariksi” nimeämä laite oli kuudes versio kamerasta. Sillä otettuja kuvia on ollut esillä esimerkiksi Kallion kirjastolla ja Annantalolla.

Taiteilijanimeä Markku ”Sika” Puustinen käyttävän moniosaajan kädenjälkeä on nähty ympäri Helsinkiä: Esimerkiksi Torkkelinmäen puhuva ja toisinaan myös Suvivirtta soittanut kaivo on Puustisen tekemä. Usealle on myös voinut tulla vastaan Töölönlahdella kelluva vanhanaikainen voimalaitos, joka on paitsi tuottanut virtaa, myös toistanut ääntä.

”Rakennan, mitä mieleen tulee.”