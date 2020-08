HBO:n sarja yhdistää yliampuvaa genreilottelua taitavaan henkilökuvaukseen ja amerikkalaisen rasismin historiaan

Rasismi elää pelosta.

Se syntyy vierauden ja toiseuden pelosta. Se synnyttää myös lisää pelkoa, kun ihminen joutuu pelkäämään toista ihmistä.

Siksi kauhu, pelon ja toiseuden taide, on erinomainen väline rasismin käsittelemiseen.

Syksyn epäilemättä erikoisin tv-uutuus Lovecraft Country käsittelee amerikkalaisen rasismin julmaa historiaa kauhutarinoiden kautta. Sitä on vaikea verrata mihinkään muuhun, mitä tv:ssä on nähty. On kuitenkin helppo sanoa, että se on nerokas. Sarja on syystä saanut Yhdysvalloissa pääosin ylistäviä arvioita.