Klassinen

Baritoni Tommi Hakalan, tenori Dan Karlströmin, basso Sami Luttisen ja baritoni Tuomas Pursion 50-vuotisjuhlakonsertti Savoy-teatterissa. Pianisti Hans-Otto Ehström.

Tommi Hakala, Dan Karlström, Sami Luttinen ja Tuomas Pursio kutsuivat neljä naislaulajaa seuraukseen juhlakonserttinsa loppuhuipennukseen. He virittivät yhdessä Johann Strauss nuoremman Lepakko-operetin Brüderlein und Schwesterlein -kuorokohtauksen, jossa juhlijat ovat autuaassa samppanjahiprakassa ja tuntevat olevansa veljiä ja sisaria keskenään.

Onnellinen sävelpäihtymys levisi myös harvalukuisen yleisön puolelle. Syntyi tuudittava yhteisöllinen hurmiotila, jossa korona-ajan kiusat unohtuivat ainakin hetkeksi.

Yleisön harvalukuisuus johtui siitä, että Savoy-teatterin 650 paikasta oli myyty vain 200. Viisikymmenvuotispäiviään juhlivien laulajien konsertista olisi riittänyt iloa toki paljon suuremmalle, elävää musiikkia hartaasti kaivanneelle yleisölle.

Savoy-teatteri on akustiikaltaan kuivanpuoleinen. Helpointa olikin varmaan laulaa konsertin loppupuolen viihdenumeroissa, joissa käytettiin mikrofoneja.

Nopeimmin saliin tuntui sopeutuneen Tommi Hakala. Hänellä oli kollegoihinsa nähden se etu, että hän on laulanut jo pari viikkoa Kansallisoopperan Covid fan tutte -oopperaparodian harjoituksissa.

Tietysti jokainen oopperalaulaja on tehnyt kuuden kuukauden tauon aikana päivittäin ääniharjoituksia, kerrannut vanhaa ohjelmistoa ja opetellut uutta. On kuitenkin eri asia laulaa yksikseen kotosalla kuin muiden kanssa harjoituksissa. Laulaja tarvitsee palautetta, toisten laulajien ja pianistin ääniä ja reaktioita, huomioita ja mahdollisia neuvoja ja toiveita.

Hakala oli loistavassa iskussa ja innoissaan. Äänessä kalskahti komeaa, kiinteää metallia ja laulut olivat täynnä romanttista hehkua. Ruotsalaiset kuvaisivat tällaista äänityyppiä kavaljeeribaritoniksi.

Puolitoistatuntisen, väliajattoman konsertin aluksi kuultiin Gustav Adolf Härten Sua tervehdin, yksi uljaimmista serenadeista. Tenoristemman laulaneella kevytäänisellä Dan Karlströmillä oli seuranaan kolme järeää matalaa miesääntä, joita vastaan ei ollut helppo pitää puoliaan.

Serenadin huippusävelessä Karlström uskalsi vain piipahtaa. Ei sillä vielä tehdä valloittavaa vaikutusta.

Puccinin La Bohèmen Rodolfon aariassa Karlström sai tenorinsa linjakkaasti hallintaansa ja kajautti lopuksi kirkkaasti säihkyvän korkean c-sävelen kunnon näytöstyyliin.

Benny Andersson ja Björn Ulvaeus -kaksikon Kristina från Duvemåla -laulussa Karlström osoitti olevansa tyylitajuisesti herkistelevä musikaalilaulaja. Jerome Kernin Smoke Gets in Your Eyes -laulu leijaili heleän utuisesti tenoraalisissa korkeuksissa.

Sami Luttinen aloitti osuutensa Sibeliuksen Illalle-serenadilla. Kuuli, miten tärkeää hänelle oli laulaa suomeksi, omalla tunnekielellään. Samoin suomen kielen kaikki sanat olivat tärkeitä Tuomas Pursiolle, jonka ensimmäinen numero oli Kuulan Tuijotin tulehen kauan.

Konsertin painavin anti oli kaksi pitkää kohtausta Verdin Don Carlos -oopperasta. Pursio syventyi jykevän notkeasti Filip-kuninkaan mustaan murheeseen, minkä jälkeen Pursio ja Luttinen lauloivat Filipin ja Suurinkvisiittorin kohtaamisen. Voimaa oli ja draamaa. Melkein jo kuvitteli istuvansa oopperatalossa. Roolit ovat kuin kiinni molempien ihossa.

Pursio pääsi hurmioon Tango Desiréessä. Luttinen hurmioitui puolestaan Jerome Kernin Show Boat -laulussa Ol’ Man River, jossa hänen bassonsa virtasi lämpimän pyöreästi syvine pohjasävelineen.

Kaikki laulajat olivat myös viihteen parissa kuin kalat vedessä, tarkkaa tyylitajua osoittaen.

Pianisti Hans-Otto Ehström oli myös konsertin tyylitaituri, yhtä kotonaan yksinlauluissa, oopperassa ja viihteessä.