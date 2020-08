Kirjallisuus

”Tiedätkö, on olemassa sellaisia hetkiä, jolloin keski-ikäinen mieskin ymmärtää, miten erilainen maailma on miehille ja naisille”, kirjailija Tommi Kinnunen sanoo ja katsoo vakavana kohti.

Hän ottaa esimerkiksi sodat. Niissä miehillä on aina armeijan hierarkia ja komentoketjut turvanaan – myös sodan päätyttyä. Niinpä Nürnbergin oikeudenkäynnissä vakaviinkin rikoksiin syyllistyneet natsit säästyivät rangaistuksilta, kun he kertoivat vain totelleensa käskyjä.

”Mutta entä naiset? Lotta-järjestö lakkautettiin saman tien rauhanneuvotteluiden yhteydessä, eikä naisten tukena ollut muutenkaan ketään. Miehellä vastuu siirtyy komentoketjun myötä jonnekin korkealle, mutta jokainen nainen vastaa itse itsestään.”

Kinnunen on viime aikoina miettinyt paljon sotaa ja naisia, sillä se on kantava teema kirjailijan tuoreessa romaanissa Ei kertonut katuvansa. Kun turkulainen suosikkikirjailija istuu helsinkiläisen hotellin kabinetissa antamassa haastatteluja toisen maailmansodan päättymishetkiin sijoittuvasta teoksestaan, hänen perheensä viettää päivää Helsingin nähtävyyksiä katsellen. Mukana reissussa on myös nuorin perheenjäsen, koiranpentu, jota ei voi vielä jättää vieraan hoitoon.

”Se on järjettömän innostunut kaikesta ja sille on täysi mysteeri, jos joku kävelee ohi silittämättä”, Kinnunen kertoo.

Ei kertonut katuvansa on Kinnusen neljäs romaani. Hurja tarina alkaa Norjanmeren rannalta Narvikista vuonna 1945. Sota on päättymässä, ja paikalle kerääntyneet naiset katselevat, miten saksalaiset sotilaat nousevat laivaan palatakseen kotimaahansa. Korkealle kalliolle on kiivennyt myös Irene, joka haluaisi nähdä vielä vilauksen Klausista, miehestä, jonka kanssa hänellä on ollut suhde monen kuukauden ajan.

Kukaan ei tiedä, miten käy naisille, jotka ovat työskennelleet Saksan armeijan palveluksessa. Pieni osa heistä – lähinnä saksalaisen sotilaan lasta odottavat – on päässyt mukaan laivoihin kohti Saksaa, mutta muut jäävät asuinparakkeihinsa odottamaan kohtaloaan.

Tuoreella romaanillaan Tommi Kinnunen haluaa oikoa naisiin toistuvasti liitettyjä vääriä mielikuvia.

Kinnunen seuraa romaanissaan viittä naista, jotka palaavat kotiin jalkaisin läpi Lapin. Sattuman yhteen liittämään joukkoon kuuluu keski-ikäisen Irenen lisäksi vanha sairaanhoitaja Aili, rohkea ja itsenäinen Siiri, rahasta itseään myynyt Veera ja nuori Katri. Jokaisella heillä on ollut omat syynsä lähteä saksalaisten avuksi, mutta nyt heitä yhdistää enää epä­tietoisuus ja häpeä.

Tarinan ensimmäinen siemen istutettiin kirjailijan mieleen luultavasti jo lapsuuden Kuusamossa. Kätilönä toimivana Kinnusen isoäidin äidillä oli kodinhoitajana nuori tyttö, jonka huhuttiin lähteneen saksalaisten matkaan ja palanneen Lapista kotiin vaivihkaa, kuin naiset Kinnusen romaanissa.

Kävellen sodasta palanneiden naisten lisäksi liikkui myös hurjempia tarinoita. Pienenä Kinnunen kuuli naisista, jotka oli heitetty saksalaisten aluksilta mereen, mutta tarinoiden toden­peräisyyttä ei ole pystytty varmistamaan.

”Saksalaisten ja siviilien suhdetta Pohjois-Suomessa tutkineen Marianne Junilan mukaan kyse oli mitä luultavimmin varoitustarinoista, joita sepitettiin naisia varten. Toisin sanoen siis: jos nainen on tehnyt väärin vaikkapa rakastumalla ulkomaalai­seen, hän saa rangaistuksen.”

Todellisen sysäyksen Kinnusen tuoreen romaanin tarinalle antoi juuri Oulun yliopistossa työskentelevän Junilan teos, jonka Kinnunen sai käsiinsä pari vuotta sitten. Kun hän innoissaan referoi paikallisten asukkaiden ja saksalaisten sotilaiden yhteiseloa käsittelevää teosta puolisolleen mökin saunan lauteilla, tämä sanoi, että siinähän on hyvä aihe seuraavalle kirjalle!

”Juoksimme lumisateessa saunasta tupaan, ja aloin heti kirjoittaa itselleni ylös äsken puhumaamme. Puolen yön aikaan synopsis oli valmis, ja lähetin sen kustannustoimittajalleni”, Kinnunen kertoo.

Kinnunen on julkaissut kirjoja tasaisesti kahden vuoden välein. Hän kertoo kirjoittamisen olevan helppoa, kunhan tarina on selkeänä mielessä. Tällä kertaa taustamateriaalin kerääminen oli kuitenkin paljon työläämpää kuin edellisten romaanien – Kuusamoon sijoittuvan Neljäntienristeyksen, tätä seuranneen Lopotin tai Nuutajärven lasikylään sijoittuvan Pintin – kohdalla. Kinnunen kertoo, että esimerkiksi hänen historianopettajansa Helena Palosaari oli vuosien ajan yrittänyt haastatella palanneita naisia, mutta he kaikki olivat kieltäytyneet pyynnöstä.

”Oslon ja Hangon vankileirin kautta virallisesti palautetuista löytyy kyllä tietoja. Heitä oli ymmärtääkseni noin 400. Lisäksi Saksaan ehti noin tuhat naista, jotka natsi-Saksan luhistuessa koottiin leireihin ja joita Suomella ei tuntunut olevan mikään kiire hakea pois. Mutta suoraan pohjoisesta tulleista ei kerta kaikkiaan ollut mitään aineistoa. Se oli hämmästyttävää.”

Toki Kinnunen ymmärtää, mistä vaikeneminen johtuu: häpeästä, joka saattoi olla moninkertainen.

”Kun nimenomaan saksalaiset maasta poistuessaan polttivat koko Lapin, naiset saattoivat kokea välillisesti vaikuttaneensa kotikyliensä tuhoon”, Kinnunen sanoo. ”Ja tähän päälle heidät vielä sitten leimattiin saksalaisten huoriksi.”

Kinnusesta olisi kiinnostavaa tietää, miten paljon naiset ovat tienneet natsi-Saksan toimista, tai miten paljon Suomessa ylipäätään niistä tiedettiin. Romaanillaan Kinnunen ­haluaakin oikoa naisiin toistuvasti liitettyjä vääriä mielikuvia. Sodassa naiset esitetään aina samoissa rooleissa; joko lottina tai kotirintamien naisina, jotka pyörittävät elämää, kun miehet ovat sotimassa.

”Tai sitten heitä pidettiin rakastuneina tytönhupakkoina, jotka lähtivät univormun perään. Nykytutkimus on kuitenkin osoittanut, että valtaosa naisista, noin 60 prosenttia, lähti rintamalle töihin, sillä armeija maksoi hyvin. Miksi ihmeessä nuori tyttö ei olisi tarttunut tilaisuuteen, varsinkin kun saksalaisilla oli tarjota esimerkiksi konttoristin- ja muita kiinnostavia töitä, joita pohjoisessa ei muuten ollut.”

”Koen, että suomalaisen, omassa sukupuolessaan viihtyvän heteromiehen näkökulma on kerrottu aika monta kertaa”, sanoo Tommi Kinnunen, jonka uusi romaani kertoo viidestä sodasta palaavasta naisesta.

Kinnunen kertoo miettineensä paljon sitä, miten naisen ruumis yhä edelleen määritellään ulkoa­päin. Samaan aikaan, kun hän kirjoitti romaaniaan, julkisuudessa alettiin puhua Isis-naisista ja heidän mahdollisesta paluustaan al-Holin leiriltä. Sisällis­sodassa punaisten puolella taistelleita naisia taas kutsuttiin jälkeenpäin susinartuiksi ja ryssänmorsiamiksi.

”Tuli mieleen, ovatko palaavat naiset olleet useammankin kerran ongelma suomalaisille. Pidetäänkö naista aina ongelmallisena, jos hän on tehnyt omaa elämäänsä koskevan päätöksen itse?”

”Naiset ovat joko suojeltavia tyttöjä, jotka eivät ymmärrä omaa parastaan tai jollain tapaa laskelmoivia Nefernefernejä”, hän sanoo.

Kinnusen mukaan sodasta ­palaava mies ei ole yhtä iso ongelma. Kun Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva julkaisi vuosi sitten selvityksen vapaaehtoisten suomalaisten mahdollisista rikoksista SS-joukoissa, tietyt tahot kiirehtivät kiistämään väitteet.

”Miehiä puolustetaan vieläkin. Tulkitsen, että se johtuu siitä, että miehet ovat toimineet kollektiivina, mutta jokaisen naisen on otettava henkilökohtaisesti vastuu teoistaan.”

Kaikissa romaaneissaan Kinnunen tuntuu olevan heikkojen ja unohdettujen puolella. Tällä kertaa henkilökavalkadiin ei mahdu ainuttakaan miestä, ja siihen on syynsä.

”Koen, että suomalaisen, omassa sukupuolessaan viihtyvän heteromiehen näkökulma on kerrottu aika monta kertaa.”

Kinnunen paljastaa, että tuoreen romaanin henkilögalle­riaan vaikutti myös eräs lehti­kritiikki. Siinä Kinnusta syytettiin siitä, että kaikki hänen romaaniensa miehet ovat homoseksuaalisia tai steriloituja ja edustavat heikkoutta.

”Sitä lukiessani päätin, että kirjoitan kirjan, jossa on pelkästään naishahmoja.”

Totta kai hän on miettinyt myös kulttuurista omimista ja sitä, ajatteleeko joku, ettei hän miehenä saisi kirjoittaa naisen näkökulmasta. Mutta hän muistuttaa sitten, että suurin osa nuortenkirjoista on naisten kirjoittamia eikä kukaan ole huomauttanut kirjailijan sukupuolesta, vaikka romaanien päähenkilö olisikin nuori poika.

”Olisi kamalaa, jos saisin kirjoittaa vain omasta elämästäni ja keskivartalolihavan keski-ikäisen miehen näkökulmasta.”

Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien tarinat ovat paljolti kertomatta, eikä niitä ole helppo kertoakaan, sillä aina vähemmistöihin kuuluvat eivät halua tai uskalla niitä jakaa, Kinnunen muistuttaa.

Hän ymmärtää hyvin, miksi vähemmistöihin kuuluvat suuttuvat, jos heistä kirjoitetaan julkisuudessa heitä kuulematta, kuten pari viikkoa sitten Helsingin Sanominen transsukupuolisuutta käsittelevässä jutussa.

”Vähemmistöihin kuuluvat ovat joutuneet aina olemaan hiljaa, eivätkä he enää jaksa olla kilttejä.”

Romaani Ei kertonut katuvansa valmistui puolen vuoden virkavapaan aikana viime keväänä. Puolet tarinasta oli tosin jo kirjoitettu, ennen kuin Kinnusen varsinainen kirjoitusvapaa alkoi. Mutta vaikka kirjailijalla olisi koko tyhjä talo käytettävänä päiväsaikaan, ei hän osaa keskittyä, kun tietää, että lapsi on kohta haettava hoidosta.

Niinpä Kinnunen kirjoittaa romaaninsa öisin. ”Kun kerran aamulla istuin aika väsyneenä aamupalalla, puolisoni sanoi muksulle, että isi on taas koko yön kirjoittanut itkua kansien väliin.”

Itse hän ei pidä romaanejaan lainkaan niin surullisina kuin muut, vaan jopa valoisina ja optimistisina.

”Ehkä vastoinkäymisiä pidetään nykyään outoina, mutta joskus ihminen liukastuu ja joskus omainen kuolee ja sellainen kuuluu elämään.”

”Kun kerran aamulla istuin aika väsyneenä aamupalalla, puolisoni sanoi muksulle, että isi on taas koko yön kirjoittanut itkua kansien väliin”, kertoo Tommi Kinnunen, jonka romaanit syntyvät öisin.

Voisi kuvitella, että kriitikoiden arvostama ja lukijoiden rakastama kirjailija, jonka teoksia on käännetty yli 20 kielelle, harkitsisi kirjoittamista päätyökseen. Kinnunen kokee kuitenkin ensisijaisesti olevansa opettaja. Hän saa parhaan tyydytyksen työstään, kun oppilas äidinkielen tunnilla tajuaa jonkin ison asian tai vaikuttuu luettavaksi annetusta novellista niin, ettei halua rikkoa sen jättämää taianomaista tunnelmaa puheella.

”En ajattele itseäni kirjailijana. Se johtuu varmastikin siitä, etten ole tavoitellut kirjailijuutta eikä romaanin julkaiseminen ole ikinä ollut minun unelmani”, hän sanoo. Usein kerrotun tarinan mukaan Kinnusen esikoiskirjan käsikirjoitus päätyi kustantajalle, koska hänen ystävänsä Joni Pyysalo lähetti sen sinne salaa.

”Olin siihen aikaan enemmän kiinnostunut teatterista ja kirjoittanutkin näytelmiä, mutta osallistuin kuitenkin Työväenopiston proosakirjoituskurssille, jolla Neljäntienristeyksen ensimmäinen versio syntyi”, hän kertoo.

Mutta on menestyksestä seurannut kivojakin asioita. Kirjojen tuotot Kinnunen on käyttänyt Turun arvokkaalla puutaloalueella sijaitsevan talon remontoimiseen. Aiemmin itseään epäkätevänä ihmisenä pitänyt mies on hämmästyksekseen osannut koolata ja paneloida. Käsillä tekeminen on hänen mukaansa hyvää vastapainoa kirjoittamiselle, joka on ajatustyötä, ja opettamiselle, joka on puhetyötä.

”Välillä vanhan talon remontoiminen on kyllä tuntunut samalta kuin olisi niitannut satasen seteleitä seiniin”, hän kuvailee rahanmenoa.

Kirjailijoiden kokoontumisissa Kinnusta tuskin edelleenkään usein nähdään. ”Tunnen niissä olevani renkipoika, joka tulee köökin kautta juhliin. Paljon mieluummin menen äidinkielenopettajien talvipäiville.”