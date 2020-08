”Käyttäkää maskia! Itsenne ja muiden vuoksi. Kiitos.” Näin sanoo yhdysvaltalaisnäyttelijä Sharon Stone Instagramissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä julkaisemallaan videolla.

Stone, 62, ilmaisee videolla olevansa vihainen ihmisille, jotka eivät käytä kasvomaskeja. Hän syyttää näitä siskonsa sairastuttamisesta.

Stonen nuorempi sisar Kelly Stone on sairaalahoidossa koronavirustartunnan vuoksi. Sharon Stone jakoi sosiaalisessa mediassa kuvia siskonsa sairaalahuoneesta sekä sairaalan henkilökunnasta suoja-asuissa.

”Sisarellani Kellyllä, joka jo sairastaa lupusta, on nyt myös koronavirus”, kirjoittaa Sharon Stone kuvan tekstikenttään. Systeeminen lupus erythematosus (SLE) tai punahukka on krooninen autoimmuunisairaus. Sairauden vuoksi elimistön puolustusjärjestelmä ei toimi kuten pitäisi vaan hyökkää elimistön omia kudoksia vastaan. Toisin sanoen sairastavan immuunijärjestelmä ei toimi kunnolla.

Stonen mukaan apteekki on ainoa paikka, jossa sisar on käynyt. Yksikin maskia käyttämätön riitti sairastuttamaan sisaren, Stone sanoo.

Stone kertoo videolla, että myös sisaren Kelly Stonen aviomies Bruce Singer ”taistelee elämästään” sairasosastolla. Sisar asuu perheineen Montanassa, missä koronavirustestaus on rajattu vain sellaisille, joilla on oireita. Stonen mukaan esimerkiksi hänen äitinsä, jolla on ollut kaksi sydänkohtausta ja jolla on sydämentahdistin, ei ole päässyt testeihin.

Stone on yrittänyt olla yhteydessä osavaltion kuvernööriin ja terveystoimeen – tuloksetta. Hänen isoäitinsä ja kummitätinsä ovat kuolleet pandemian vuoksi.

Yhdysvalloissa pandemiaan on kuollut jo yli 170 000 ihmistä. Virus on ollut presidentti Donald Trumpille myrkkyä, ja hänen poukkoileva suhtautumisensa sen vakavuuteen on heijastunut kannustukseen.

Videon lopussa Stone kehotti katsojiaan äänestämään ja tukemaan demokraattien presidenttiehdokasta Joe Bidenia sekä tämän nimeämää varapresidenttiehdokasta Kamala Harrisia.

Näyttelijä Sharon Stone tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Basic Instinct – vaiston varassa (1992) ja Casino (1996).