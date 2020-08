Kolmekymmentä vuotta sitten kesällä Suomen albumilistaa hallitsivat Eppu Normaali ja uuden ajan rap-musiikkia edustanut Raptori. Raptori oli julkaissut debyyttialbuminsa, jolla oli yhtyeen jättihitti Oi beibi. Eppu Normaalin levy Historian suurmiehiä sisälsi muun muassa Tahroja paperilla ja Kun olet poissa -klassikot.

Elokuun puolivälissä listalla tapahtui muutos. Ykköspaikalle nousi kanadalainen laulaja Alannah Myles, josta ei ollut Suomessa – tai mainittavasti maailmallakaan – kuultu ennen vuotta 1990.

Hieman päälle 30-vuotiaana debyyttialbuminsa julkaisseesta Mylesista povattiin seuraavaa suurta rock-tähteä, jolla olisi suuri ura edessä. Hänen omaa nimeään kantanut albumi pysyi virallisen listan kärkisijalla aina syyskuun loppuun asti, ja yhteensä levyä myytiin Suomessa lähes 60 000 kappaletta, mikä oikeutti platinalevyyn.

Levyä oleellisempaa oli sen hittikappale, josta tuli yksi koko vuoden suurimmista biiseistä niin Suomessa kuin maailmallakin. Listamusiikkiin erikoistunut toimittaja Timo Pennanen listaa sen single- ja albumimyyntien sekä radiosoittojen perusteella vuoden 1990 toiseksi suurimmaksi hitiksi Suomessa heti Oi beibin jälkeen.

Tuo kappale on Black Velvet.

”Mississippi in the middle of a dry spell”.

Black Velvet -kappaleen tunnistaa heti alkusekunneilta. Kappaletta on soitettu vuosien aikana niin paljon radiossa, baareissa ja kaikenlaisissa tilaisuuksissa, että siltä on ollut vaikeaa – ellei mahdotonta – välttyä.

Countryhenkinen kitaramelodia alkaa soida ja rumpukomppi jyskyttää tasaisesti, minkä jälkeen Myles pääsee ääneen. Rauhallisesti alkavassa kappaleessa aloitetaan revittely kertosäkeessä.

Black velvet and that little boy smile / Black velvet with that slow southern style / A new religion that'll bring you to your knees / Black velvet if you please

Tyylilajiltaan Black Velvet on varsin perinteistä aikuisrockia. Niin Mylesin musiikkia kuvailtiin Helsingin Sanomissa jo elokuussa 1990, jolloin toimittaja Ilkka Mattila oli päässyt haastattelemaan kanadalaistähteä.

”Kanadalainen Alannah Myles on saanut Suomessa kaupaksi yli 35 000 kopiota albumistaan, joka sisältää periamerikkalaista ja varsin yllätyksetöntä aikuisten rockia”, Mattila kirjoitti.

Erityisesti toisen säkeistön varsin suorista viittauksista huolimatta kappaleesta ei välttämättä ensikuulemalla tule kiinnittäneeksi huomiota siihen, että se ei ole suinkaan mikä tahansa voimaantumisballadi, vaan kappale on kunnianosoitus vuonna 1977 kuolleelle rock-tähdelle Elvis Presleylle.

Kappaleen nimi viittaa mustaan samettiin, jollaisella monet Presleystä tehdyistä muotokuvista on maalattu. Kappaleen sanat koostuvat lähinnä Presleyn kyvykkyyden ylistyksestä.

Mama's baby's in the heart of ev'ry school girl / "Love Me Tender" leaves 'em cryin' in the aisle / The way he moved, it was a sin, so sweet and true / Always wanting more, he'd leave you longing for

Kappaleen on sanoittanut Christopher Ward yhdessä tuottaja David Tysonin kanssa. Ward oli saanut idean kappaleeseen nähtyään vuonna 1987 bussin täynnä Elviksen faneja matkalla kokoontumaan laulajan kuoleman 10-vuotismuistotilaisuuteen.

Wardin ja Tysonin kirjoittama kappale oli yksi kolmesta, jotka Myles äänitti vuonna 1987 demolevylle. Sen avulla hän sai pitkän yrityksen päätteeksi ensimmäisen levytyssopimuksensa.

Torontossa vuonna 1958 syntynyt Myles (syntymänimeltään Alannah Byles) oli nimittäin tähdännyt muusikon uralle suuren osan elämästään. Myles oli kirjoittanut lauluja jo nuorena ja alkanut keikkailla alle 20-vuotiaana. Mainittavaa menestystä ei kuitenkaan tullut vuosiin, eivätkä levy-yhtiöt olleet kiinnostuneet Mylesista.

Vuonna 1987 Atlantic Recordin kanssa solmitun levytyssopimuksen jälkeen esikoislevy julkaistiin jo maaliskuussa 1989. Kansainvälinen jättimenestys albumista tuli vasta vuosien 1989 ja 1990 taitteessa, jolloin Black Velvet julkaistiin singlenä Yhdysvalloissa, jossa se pomppasi listaykköseksi.

Euroopan markkinoille single tuli keväällä ja kesällä 1990, ja siksi esikoislevy nousi Suomen albumilistan kärkipaikalle vasta puolitoista vuotta julkaisunsa jälkeen.

Hämmentävää kyllä, Atlantic Record antoi Wardin ja Tysonin kirjoittaman kappaleen myös toiselle naisartistilleen levytettäväksi lähes samaan aikaan. Puhtaampaa countrya tehnyt Robin Lee julkaisi oman versionsa Black Velvetistä vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Mylesin kappale oli julkaistu singlenä Yhdysvalloissa.

Alannah Myles nautti suosiosta 1990-luvun alussa.

Black Velvet ei nouse yleensä esille, kun listataan rock-historian hienoimpia ja taidokkaimpia kappaleita. Sen 30 vuoden takaisen jättimäisen suosion salaisuus onkin nerokkaan sävellyksen tai sanoituksen sijaan helppous.

Black Velvet on kuin tehty kaikille ”aikuista kohderyhmää” tavoitteleville ”koko kansan” radiokanaville. Äänimaailma on kappaleessa tarpeeksi raskasta, että kappaleen tunnistaa heti rockiksi, mutta se sopii taustamusiikiksi heillekin, jotka eivät lähtökohtaisesti kuuntele rockia.

Parasta kappaleessa on ehdottomasti Mylesin ääni. Se on ensimmäisessä säkeistössä pehmeä ja luo kappaleelle jopa unenomaisen tunnelman. Kertosäkeistön revittelyssä laulussakin päästään perinteiseen rock-tyyliin käyttämään laulussa volyymia.

Voisi väittää, että Black Velvet on hyvin laskelmoivasti tehty rock-kappale, jonka on ollut tarkoitus nostaa esittäjänsä menestykseen.

”On myönnettävä, että tähtäsin tällaiseen menestykseen”, Myles sanoi HS:n haastattelussa kesällä 1990.

Menestys vei Mylesin yli vuoden kestävälle maailmankiertueelle, joka toi hänet esiintymään myös Suomeen Helsingin jäähalliin samaan aikaan, kun levy komeili albumilistan kärkipaikalla.

Kun Myles voitti Black Velvetillä vuoden 1991 Grammy-gaalassa palkinnon parhaasta naisartistin rock-esityksestä, näytti siltä, että Mylesillä olisi edessään pitkä ja toivotun menestyksen täyttämä ura. ”Alannah Myles on täydellinen 1990-luvun rock-tähti”, HS:ssa kirjoitettiin.

Kiinnostavinta Mylesin ja Black Velvetin tarinassa on se, mitä hittisinglen jälkeen tapahtui. Siitä ei ole paljoa kirjoitettu lehdissä, eikä ihme. Mylesin suosio hiipui lopulta hyvin nopeasti esikoisalbumin jälkeen, eikä uusia kansainvälisiä menestyskappaleita syntynyt.

”Täydellinen 1990-luvun rock-tähti” sammui ennen kuin oli päässyt täyteen loistoonsa. Sen sijaan Mylesista tuli yksi lisä ”yhden hitin ihmeiden” listalle.

Yrityksen puutteeseen Mylesin menestys ei kaatunut. Vuoden 1992 lopussa julkaistiin Mylesin toinen albumi Rockinghorse, joka oli vielä myyntimenestys Kanadassa, mutta laulajan kotimaan ulkopuolella sen vastaanotto jäi vaisuksi. Myles oli ehdolla albumillaan Grammy-gaalassa, mutta palkinnot jäivät saamatta.

Seuraava albumi oli vuonna 1995 julkaistu A-lan-nah, jolloin vuosikymmenen vaihteen suosio oli enää muisto vain. Levy floppasi kotimaassaan eikä noussut esille muualla maailmassa. Pian levyn julkaisun jälkeen Myles jätti Atlantic Record -levy-yhtiön ja vaihtoi Ark 21 -levy-yhtiölle.

Sittemmin Myles jätti myös Ark 21 -levy-yhtiön. 1990-luvun loppuun mennessä hän oli kadonnut julkisuudesta lähes kokonaan, ja vaikka laulaja jatkoikin edelleen keikkailua, konserttien mittaluokat eivät olleet merkittäviä.

Myles vuonna 2011 keikalla Saksassa.

Voisi luulla, että 2000-luvulla tultaessa Myles olisi jättänyt musiikin kokonaan, mutta näin ei ole käynyt. Yllättävän tempauksen hän teki vuonna 2005 osallistuessaan Ruotsin Melodifestivaleniin, eli euroviisukarsintoihin, yhdessä Europe-yhtyeen entisen kitaristin Kee Marcellon kanssa.

15 vuoden takaisen kanadalaisen hittiartistin ilmestyminen karsintaan nosti Mylesin Ruotsissa hetkeksi taas suuren julkisuuden keskiöön, mutta menestystä ei tullut. We Got It All -kappale on huomattavasti menevämpää musiikkia kuin Black Velvet, mutta biisinä se on yhdentekevä.

Vuonna 2008 Mylesin urassa ainakin eräänlainen ympyrä sulkeutui, kun hän julkaisi Black Velvet -nimisen levyn, joka sisälsi uuden version vuoden 1990 hittikappaleesta. Merkittävää eroa on uudessa versiossa vaikea kuulla.

Nykyisin 61-vuotias laulaja on jatkanut keikkailua yhä 2010-luvullakin, mutta 30 vuotta sitten saavutettua menestystä hän tuskin enää tavoittelee. Luultavasti Black Velvet tuo hänelle edelleen niin tasaista tulovirtaa, että ainakaan taloudellista hätää ei ole.