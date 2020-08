Arvoitus ratkesi eilen sunnuntaina: The Crown -sarjan viimeisillä kausilla prinsessa Dianaa esittää Elizabeth Debicki. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Australialaisnäyttelijä tunnetaan rooleistaan muun muassa elokuvista The Great Gatsby – Kultahattu (2013), Koodinimi U.N.C.L.E. (2015) ja Guardian of the Galaxy Vol. 2 (2017), sekä draamasarjasta Yövahti (2016–). Lisäksi Debicki näyttelee syksyllä ensi-iltansa saavassa elokuvassa Tenet.

Peter Morganin luoma, suoratoistopalvelu Netflixissä esitetty The Crown alkoi vuonna 2016. Se kertoo Britannian kuningatar Elisabetistä ja hänen perheensä elämästään. Sarja on ollut valtava menestys, ja se on saanut useita palkintoja ja ehdokkuuksia.

Tämän vuoden helmikuussa Peter Morgan sanoi, että sarja päättyy viidenteen tuotantokauteen. Heinäkuussa kuitenkin kerrottiin, että sarjaa jatketaan vielä yhdellä kaudella.

Viidennen ja kuudennen kauden odotetaan sijoittuvan 1990-lukuun ja 2000-luvun alkuun. Ajanjaksoa on pidetty yhtenä Windsorin suvun myrskyisimmistä vaiheista. Tuolloin prinsessa Dianan ja Walesin prinssi Charlesin avioliitto luhistui, ja vuonna 1997 Diana kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa.

Tuotantokausien tarkasta juonesta ja jaksojen määrästä ei ole vielä tietoa.

Ennen Debickiaäprinsessa Dianaa esittää Emma Corrin, joka nähdään roolissa tulevalla neljännellä kaudella. Netflix on aiemmin kertonut, että viimeisillä kausilla prinssi Philipiä näyttelee muun muassa Game of Thronesista tunnettu Jonathan Pryce, ja kuningatar Elisabetia esittää Imelda Staunton.

Sarjan tuottajat ovat päättäneet käyttää kronologisesti etenevässä sarjassa eri näyttelijöitä sen sijaan, että olisi hyödynnetty näyttelijöiden digitaalista vanhentamista.

Sarjan luoja Peter Morgan on kertonut The Crownin perustuvan tunnettuihin faktoihin ja kuviteltuihin dialogeihin. Sarjaa on kritisoitu historiallisten faktojen vääristelystä. Esimerkiksi brittiläinen intohimoinen monarkisti ja historioitsija Hugo Vickers on kirjoittanut kirjan The Crown: Truth & Fiction, koska hän halusi paljastaa sarjan sisältävän naurettavia tapahtumia, harhaanjohtavia hahmoja ja joitakin ”idioottimaisia kohtauksia”.