Yhdysvalloissa kahta miestä syytetään rap-artisti Jam Master Jayn eli oikealta nimeltään Jason Mizellin murhasta, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja uutiskanava CNN.

Run DMC -yhtyeeseen kuulunut Mizell, 37, murhattiin New Yorkissa lokakuussa vuonna 2002, kun hän oli Queensin kaupunginosassa sijaitsevalla studiollaan. Paikalle saapui kaksi miestä, ja muusikkoa ammuttiin kuolettavasti päähän. Lisäksi studiolla ollutta toista miestä ammuttiin jalkaan.

New Yorkin piirisyyttäjä ilmoitti maanantaina, että kahta tapaukseen liittyvää miestä tullaan syyttämään Mizellin murhasta. 36-vuotias mies sai syytteensä jo maanantaina videon välityksellä ja 56-vuotiaan miehen on määrä saada ne myöhemmin tällä viikolla.

Nuorempi mies sai maanantaina lisäksi syytteet kahdeksasta huumerikoksesta. Hän kiisti syyllisyytensä sekä murhaan että huumerikoksiin. Jos miehet todetaan syyllisiksi, heitä odottaa vähintään 20 vuoden tuomio tai jopa elinkautinen vankeusrangaistus.

”Tässä on kyse murhasta, jonka ratkaisu on jäänyt saamatta lähes kahden vuosikymmenen ajan. Tänään alamme selvittää vastausta siihen, kuka tappoi Jason Mizellin ja miksi”, sanoi virkaa tekevä piirisyyttäjä Seth DuCharme Reutersin mukaan maanantaina.

Syytekirjelmän mukaan murhaa edelsi kiista laittomasta huumekaupasta ja Mizellin hallussa oli tiedettävästi ollut 10 kiloa myytäväksi tarkoitettua kokaiinia.

Vanhempi syytteeseen joutuvista miehistä suorittaa parhaillaan liittovaltion vankilassa lukuisista ryöstöistä saamaansa tuomiota. AP:n mukaan Mizellin sohvalla ennen tämän kuolemaa asunut mies oli tehnyt ryöstöt artistin kuolemaa seuranneiden päivien aikaisella pakomatkallaan.

Mies oli syyttäjien mukaan tullut studioon 30. lokakuuta vuonna 2002 ja pakottanut ihmiset käsiaseella uhaten lattialle makaamaan samalla, kun nuorempi, naamioitunut mies ampui Mizelliä.

”He kävelivät sisään ja murhasivat tämän kylmäverisesti”, DuCharme sanoi lehdistötilaisuudessa.

Poliisi pystyi alun perin tunnistamaan studiossa olleet henkilöt. Todistajien kieltäytyessä puhumasta tapaus kuitenkin kuihtui kasaan, kunnes toinen artistin kuolemaan yhdistetty mies pidätettiin sunnuntaina.

Jam Master Jayn tapaus on ollut yksi New Yorkin kuuluisimmista ratkaisemattomista murhamysteereistä, ja sitä käsitellään esimerkiksi suoratoistopalvelu Netflixin Remastered-dokumenttisarjan jaksossa. Mizelliä jäivät kaipaamaan muun muassa hänen vaimonsa ja kolme lasta.

Run DMC oli yksi hip hop -musiikin vahvimmista vaikuttajista. Vuonna 1981 perustettu yhtye on tunnettu muun muassa Aerosmithin kanssa tekemästään hitistä Walk This Way.

Yhtye lakkautettiin Mizellin kuoleman jälkeen. Se ehti toimia yli kaksikymmentä vuotta ja oli yksi rapin edelläkävijöistä ja ensimmäisistä listamenestyjistä.

Vuonna 2009 Run DMC lisättiin Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan.