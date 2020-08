Auts. Täytyy myöntää, että järkytyin.

Olin juuri katsonut vaikuttuneena Mrs. America -sarjan loppuun, kun sain silmiini Los Angeles Timesissa julkaistun jutun otsikon: ”Steinem ja Smeal: Miksi Mrs. America on pahasta Amerikan naisille”.

Voi ei voi ei voi ei! Eikö Yhdysvaltain 1970-luvun ERA- eli Equal Rights Amendment -taistelusta kertova HBO:n sarja ollutkaan kuranttia tavaraa?

ERA eli ”tasa-arvoisten oikeuksien lisäys” on Yhdysvaltain perustuslakiin ensimmäistä kertaa jo 1920-luvulla ehdotettu lisäys yhdenvertaisista oikeuksista sukupuoleen katsomatta. Sen tarkoitus olisi lopettaa miesten ja naisten eriarvoinen kohtelu esimerkiksi avioliitto-, palkkaus- ja omaisuuskysymyksissä.

Ja minä kun olin Mrs. American yhdeksää jaksoa katsoessani tuntenut sekä sivistyväni että saavani (kovin murheellisen) muistutuksen siitä, miten lähellä on aika, jolloin naisten väheksyminen ja sortaminen oli avointa.

Mutta nyt oikea Gloria Steinem, ”maailman kuuluisin feministi”, sanookin, että tämä sarja on pahasta amerikkalaisille naisille.

Eli varmasti myös suomalaisille. Apua.

On kuitenkin niin, että ilman Mrs. Americaa en tietäisi ERA:sta. Ikävä tunnustaa, mutta näin on.

Juuri tässähän hyvin tehdyt historiaan pohjaavat sarjat ovat ylivetoja. Ne houkuttelevat pariinsa huippudraamallaja tuovat muassaan aivan uutta tietämystä.

Toki vastuu on katsojalla. Esimerkiksi The Crownia on arvosteltu historian muuntelusta.

Steinemin kritiikki on lyhyesti seuraava: Mrs. Americassa esitetään virheellisesti, että Cate Blanchettin esittämä Phyllis Schlafly (1924–2016) ja tämän organisoima kotiäitijoukko olisi ollut merkittävä ERA:n vastustamisessa. Todellisuudessa, Steinem kirjoittaa, ERA:a vastassa oli iso raha: vakuutusyhtiöt, kauppajärjestöt, suuryhtiöiden lobbarit.

Olen taipuvainen uskomaan Steinemia.

Mrs. America kannattaa kuitenkin katsoa. Vaikka sarjan painotuksissa olisi vikaa, on se kuitenkin huolellisesti tehty.

Viimeisessä jaksossaan se myös muistuttaa historian ikuisesta siksakista. Kun Ronald Reagan 1981 nousee presidentiksi, joutuvat feministit syrjään pitkäksi aikaa.

Vuonna 2009 presidentiksi tullut Barack Obama terveydenhuolto- ja avioliittouudistuksineen puolestaan pani ainakin minut ajattelemaan, että no nyt, kohti parempia aikoja, kohti tasa-arvoa.

Vaan missä olemmekaan tällä hetkellä?

Oppimassa Mrs. American lopusta, että Phyllis Schlafly julkaisi ennen kuolemaansa Donald Trumpin valintaa tukevan kirjan.