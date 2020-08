HBO:lla nähtävä uusi brittiläis-australialainen draamakomedia Frayed (2019) näyttää Austra­liasta sen tv-sarjoissa vähemmän nähdyn rähjäisen puolen.

Kun Lontoossa asuvan, australialaissyntyisen seurapiirirouvan Simone Burbeckin mies kuolee kyseenalaisissa olosuhteissa, veressään muun muassa marihuanaa, amfetamiinia, alkoholia ja bensaa, vierellään maksettu seuralainen ja ruumiinaukossaan nmt-puhelin, joutuu Simone kohtaamaan totuuden elämästään.

Nmt-puhelin on matkapuhelimia 1980-luvulla edeltänyt niin sanottu autopuhelin, kookas kapula. Sarja sijoittuu siis maailmaan runsaat kolmekymmentä vuotta sitten, jossa isompia olivat myös olkatoppaukset, hiukset sekä naisten ja miesten välinen epätasa-arvo.

Miehen menehdyttyä perhe on maksukyvytön ja luksusautot, jahdit ja koti on myytävä miehen kierojen bisnesten takia ja lapset otettava pois lontoolaisesta eliittikoulusta.

Taloudellisen etulyöntiaseman menettäminen onkin Simonelle suurempi isku kuin etäiseksi jääneen miehen poismeno.

Luksuselämän takaa paljastuvat valheet pakottavat myös Simonen omien elämänvalheidensa äärelle. Sarja rikkoo loisteliaan kotiinpaluun dramaturgiaa, kun Simone joutuu lähtemään 20 vuoden jälkeen takaisin kotiin Australiaan varattomana ja kahden lapsensa kanssa. Lapsuudenkoti ei ihan ole se valtaisa maatila Sydneyn lähellä, josta hän on jälkikasvulleen tarinoinut. Simone on itse asiassa Samantha rähjäisestä Newcastlesta. Äiti on ex-alkoholisti ja hänellä on myös aikamiespoikaveli Jim (muun muassa Home and Away -sarjasta tuttu Ben Mingay), joka asuu äitinsä kanssa.

Koomikko Sarah Kendallin käsikirjoittama kuusiosainen sarja on erikoinen sekoitus draamaa ja ronskia komediaa. Kendall esittää myös sarjan pääroolia.

Ajankuvaa luodaan muun muassa Thompson Twinsin ja A-han musiikilla sekä populaarikulttuuriviittauksilla Dynastiaan.

Loppua kohden draaman määrä lisääntyy, ja yllättävät sivuhenkilöt nousevat päähenkilöä tärkeämmiksi. Sarjan loppu on niin yllättävä cliffhanger, että kakkoskauden luulisi toteutuvan, vaikka siitä ei ole mitään virallista vielä päätetty.

Frayed, HBO Nordic