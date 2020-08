Festivaalit

Perinteisesti Hollywoodin hallitsemat lajityypit, kuten toiminta-, kauhu- ja tieteiselokuva ovat alkaneet nousta viime aikoina Pohjoismaissakin. Se vahvistaa erikoisfestivaalien asemaa. Niistä isoin Suomessa – ja Pohjoismassa – on Night Visions.

Keskiviikkona alkavalla festivaalilla esitetään muun muassa Mortal (Torden, Norja 2020). Sen ohjaaja André Øvredal on ohjannut Amerikassa kaksi kauhuelokuvaa, The Autopsy of Jane Doe (2016) ja Scary Stories to Tell in the Dark (2019).

André Øvredal

”Trollhunter oli käyntikortti, jolla sain agentin. Kesti aikansa oppia, miten systeemi siellä toimii, mutta lopulta Jane Doen käsikirjoitus tuli minulle. Siitä oli kilpailua, mutta tuottajat tykkäsivät Trollhunterista, joten sain homman”, Øvredal kertoo.

Trollhunter (2010) on mukadokumentti, joka kertoo peikkojen metsästäjästä. Se pääsi jakeluun Yhdysvalloissakin ja sai suopean vastaanoton. Vei viisi vuotta ennen kuin Øvredalin seuraava elokuva tuli ensi-iltaan.

Øvredalin viimeisimmän amerikkalaisen elokuvan Scary Storiesin tuotti Guillermo del Toro, joka on ohjannut merkkiteokset Pan’s Labyrinth (2006) ja Shape of Water (2017).

”Yksi asia johti toiseen. Del Toron piti ohjata Scary Stories itse, mutta hän ehdotti hommaan minua, koska oli tykännyt Jane Doesta.”

Seuraavaksi Øvredal palasi Norjaan ja teki Mortalin. Suomalainen Renny Harlin lähti Hollywoodiin 1980-luvulla. Nyt hän ohjaa Luokkakokous 3:sta, ensimmäistä kertaa Suomessa yli 30 vuoteen.

Mikä sai Øvredalin palaamaan juuri, kun oli päässyt töihin del Toron kanssa?

”No minähän asun yhä Oslossa enkä Hollywoodissa. Haluan tehdä elokuvia norjalaisesta kulttuurista. Se on ylellisyyttä”, Øvredal sanoo. Hän vastaa puhelimeen kotoaan.

Mortal on tehty enimmäkseen englanniksi ja pääosaa näyttelee amerikkalainen Nat Wolff, jolla oli kolmosrooli romanttisessa draamassa Tähtiin kirjoitettu virhe (2014). Hän esittää Ericiä, joka on tullut Norjaan etsimään juuriaan ja törmännyt yliluonnollisiin voimiin.

Jutussa Stephen Kingin tyylinen kauhu sekoittuu pohjoismaiseen mytologiaan, etenkin Thor-jumalaan. Soppa paisuu lopussa reippaasti yli äyräiden poskettomaksi campiksi.

”Trollhunterin tein kyllä ehdottomasti kieli poskessa, mutta tätä en! Yritin tehdä ennen kaikkea intiimiä draamaa siitä, mitä tapahtuu ihmiselle, joka voisi olla jumala. Jos vertaa Marvelin Thor-leffoihin, Mortal on hyvin todellinen, psykologinen”, Øvredal puolustaa. Seuraavaksi Øvredalin on tarkoitus työskennellä taas Amerikassa. Hänet on kiinnitetty ohjaamaan The Long Walk, joka perustuu Stephen Kingin pienoisromaaniin Pitkä marssi. King kirjoitti sen 1970-luvulla salanimellä Richard Bachman.

”Se piti tehdä jo keväällä, mutta korona tuli tielle. Hurjassa psykologisessa draamassa ei ole yliluonnollisia aineksia. Sata nuorta marssii, kunnes vain yksi jää jalkeille. Hitaat ammutaan. Se sijoittuu totalitaariseen Amerikkaan, joka muistuttaa pelottavasti nykyistä.”

Nuorena Øvredal (s. 1973) katsoi kaikki kauhuleffat, jotka sai käsiinsä, niin hyvät kuin huonot. Erityisesti hän vaikuttui Richard Donnerin Ennustuksesta (1976) ja Tobe Hooperin Poltergeistista (1982).

Pohjoismaisen lajityyppielokuvan noususta vastaavat enimmäkseen 1970-luvulla syntyneet miehet, Norjassa Øvredalin ohella muun muassa Tommy Wirkola, joka teki kotona kaksi Dead Snow -elokuvaa (2009 ja 2014) ja Hollywoodissa Hannu ja Kerttu: Noitajahdin (2013).

Suomessa 1970-luvulla syntyneitä ovat ainakin Jalmari Helander (Rare Exports 2010 ja kansainvälinen Big Game (2014) ja Timo Vuorensola (kaksi Iron Sky -elokuvaa 2012 ja 2019).

Mutta miksi lajityyppielokuva on alkanut vallata tilaa Pohjoismaissa vasta viimeisten 10–15 vuoden aikana? Onhan niitä katsottu vuosikymmeniä.

”Teknologia kehittyi. Meidän sukupolvemme pääsi kokeilemaan jo lapsina elokuvan tekemistä halvoilla videokameroilla”, Øvredal toteaa ensimmäiseksi.

”Ja ainakin Norjassa elokuvantekijöistä on tullut ammattitaitoisempia. Meillä ei ollut edes elokuvakoulua ennen 90-luvun puoliväliä. Osaaminen on tärkeää varsinkin komediassa ja kauhussa, koska niissä manipuloidaan yleisöä ja se vaatii tarkkuutta.”

Mortal esittelee upeita kuvia Norjan luontomaisemista. Mutta Øvredalin mielestä Pohjoismailla on muutakin tarjottavaa kansainväliselle kauhulle.

”Meidän maanläheinen realismimme on hyvä lähtökohta kauhulle ja jännäreille. Kun siihen lisää murhan, saa nordic noiria, joka on menestys. Ja kun nordic noiriin lisää fantasiaa, tulee kauhua.”

Night Visions 19.–22.8. Mortal to klo 15.45 Orionissa ja la klo 15.30 Bio Rexissä.