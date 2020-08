Eläkepäivien paratiisia etsimässä

Mikä maa on paras paikka viettää vanhuuden päiviä: Kiina, Kuuba, Islanti vai Thaimaa?

Vaihtoehtojaan punnitsevat Määränpäänä Intia -sarjasta tutut brittiläiset seniorijulkkikset sarjan spin offissa Lähde vielä kun voit.

The Best Exotic Marigold Hotel -elokuvasta (2012) ideansa saanut matkailusarja on ollut kotimaassaan Britanniassa hyvin suosittu ja nyt sarjan idea on siis laajennettu Intiasta.

Mukana uusia maita ja kulttuureja sovittamassa ovat muun muassa näyttelijä Miriam Margoyles, tanssija Wayne Sleep, tv-juontaja Jan Leeming ja kokki Rosemary Shrager.

Heidän keskinäinen letkeytensä ja huumorinsa tekee sarjasta nautittavaa katsottavaa.

Spin off tarkentaa katsettaan juuri eläkeläisille sopivista kohteista tarkastelemalla kussakin maassa muun muassa vanhuksille tarjolla olevia palveluja. Kiinan kasvava senioriväestö aiheuttaa valtiolle päänvaivaa, mutta heille on tarjolla paljon virikkeitä, kuten 50 000 laitoksen eläkeläisopistoverkosto.Laura KytöläLähde vielä kun voit, Teema klo 21.00 ja Yle Areena