Albumi, pop

The Killers: Imploding the Mirage Virgin EMI,

★★★

Perjantaina ilmestyvän kuudennen The Killers -albumin aattona on helppo muistaa, miten 2000-luvun vetoavimman valtavirran poprock­yhtyeen levytysura on rakentunut brittiläisten ja amerikkalaisten pop-sävyjen rinnastamiselle.

Las Vegasissa perustetun yh­tyeen klassinen debyyttialbumi Hot Fuss (2004) loi anglofiiliksi mielletylle ryhmälle aseman, jonka turvin se myy yhä minuuteissa loppuun brittiläisiä jalkapallosta­dioneita – kesän kiertue tosin siirtyi vuodella tunnetusta syystä.

Yli seitsemän miljoonaa kappaletta myyneellä esikoisalbumilla laulaja Brandon Flowers manifestoi yhtyeen menestysreseptin ”glamoröösistä indie-rock’n’rollista”, jonka tummasävyisissä lauluissa nuori uho yhdistyi häpeämättömään amerikkalaiseen viihde­show’hun sekä kasari- ja indierockin terävyyteen.

Vuosiksi Britannian singlelistalle ja rokkidiskojen ikivihreäksi liimautuneen Mr. Brightsiden sekä Somebody Told Men kaltaisten kiihkeästi tanssittaneiden laulujen myötä yhtye saavutti juuri niin laajan yleisön kuin festarikenttien täyttämiseen tarvittiin.

Sam’s Town -albumilla (2006) yhtye veti tähtilipun salkoon ja lauloi villeinä juoksevista virroista kuin pop-herätyksen kokenut Bruce Springsteen.

Synapophenkisen Day & Agen (2008) jälkeen rotevampi Battle Born (2012) maistui yhtyeen viimeiseltä onnistumiselta.

Eräänlaisen kruunauksen Killersin brittiläis-amerikkalainen liitto sai reilu vuosi sitten Glastonburyn megafestivaaleilla. Pääesiintyjä ­duetoi encoressa ensin Always on my Mindin Pet Shop Boysin kanssa, minkä perään Flowers pääsi idolinsa Morrisseyn saappaisiin esittämään Johnny Marrin rinnalle The Smithsin This Charming Manin.

Kovin yhdentekevän Wonderful Wonderful -albumin (2017) perään luontevasti asettuva Imploding the Mirage suorastaan väistelee tuoreita avauksia, mikä on harmillista, mutta kuvannee trioksi ydinryhmän osalta typistyneen yhtyeen nykytilaa.

Tuloksena on etäisen viihdyttävää tribuutinomaista sointia, paikoin vaivaannuttavan tyhjää lähinostalgista aikuisrockia. Hengettömän tyylikkäästi soiva uutuus kuulostaa kuitenkin aavistuksen paremmalta kuin pelkältä oikeutukselta uudelle kiertueelle.

Albumin avaava My Own Soul’s Warning perustuu tutun hyöky­aaltosoinnin läpi nousevaan riffiin, joka kellopelin helkkyessä soi silkkaa Springsteeniä. Huomiobiisiksi nouseva Dying Breed toistaa saman, mutta kertaa vielä ahnaammin yhtyeen maneereita Flowersin puoliuhmakkaan leperteleviä sanoituksia ja räjähtävää kertosäettä myöten.

”When everyone’s compromising / I'll be your die-hard / I'll be there when water’s rising / I'll be your lifeguard”, Flowers lupaa ”babylleen”, jonka kanssa laulaja tuumaa olevansa ”kuolevaa lajia”.

Disco-kudelmaan ja naukuvaan slide-sointiin nojaava Blowback osuu maukkaimmin aikuisrock-hermoon, kun taas Fire in Bonen typerästi läpsyttelevä a-osa edustaa jotain, mitä maailmanluokan yhtyeen albumille ei saisi päästää. Fleetwood Mac -muistumia herättävä Running Towards a Place rakentuu sekin riittävää sävellystä enemmän sävyille, jotka valuvat eteen kuin alasajoa odottavan poptehtaan liukuhihnalta.

Killersin kohdalla valitettavin muutos on liittynyt vaaran ja koskettavuuden katoamiseen. Jos Flowers kuulosti debyyttialbumilla ­aidosti uhmakkaan kärsivältä ja nälkäiseltä kuin nuorimies, joka pakkasyössä odottaa sormet kohmeessa tyttöystävää tai pikaruoka-annosta, vaikutelma sijaiskärsijähahmosta on vaihtunut ulkokohtaiseen roolin kantamiseen.

”If I don’t get out, out of this town / I just might be the one who finally burns it down”, Flowers yrittää kelvollisella Caution-singlellä, mutta kuulostaa siltä kuin mielessä olisivat popin klassisen karkausoperaation sijaan päiväunet yhdessä miljonäärikartanon makuuhuoneista.

Imploding the Mirage soi taustamusiikiksi riittävän sävykkäästi, mutta yhtyeen saavutuksista intoilleelle käsillä on helposti pelkkä haalea kertaus ja karu osoitus sankarin väsähtämisestä. Jos New Orderin musiikkivideon bassorummusta lainattu mahtipontinen Killers-nimi kuvasi täydellisesti debyyttilevyn tiukan särmikästä piiskausta, täyteraitoihin viittaavan pilkallinen ”fillers” alkaa hiipiä ikävästi kuvaan.

Kriitikon valinnat: Sir Liselot ja Litku Klemetti lumoavat elektronisina

Albumi, pop

Sir Liselot: Maniduros

Omakustanne. ★★★

Ghost World -yhtyeen Liisa Tani on noussut nopeasti kiinnosta­vimpien kotimaisten pop-auteurien joukkoon. Toisen soololevyn psykedeelinen elektroninen läppärihäröily kuulostaa murskaavan lasia ja digiä, leikkelevän huuruisia häiriöääniä sekä uittavan kuulijaa unenomaisissa suvannoissa. Lauluääni on käsitelty liki tunnistamattomaksi. Punk-henkisessä Cool Aid -kappaleessa tanssitaan ”lopunajat käsillä”, Kotkan Kardashianissa räppää Tanin puoliso Frans Nybacka. Komean väkevä toteutus tuo mieleen varhaisen Maria Minervan ja Grimesin kaltaiset konesamoilijat sekä päivityksen Fonal-yhtiön Suomi-outoilusta.

Single, pop

Sufjan Stevens: Video Game

Asthmatic Kitty. ★★★★

”I don’t wanna be your personal Jesus”, vuosi­tuhannen toden­näköisesti huomattavin laulaja-lauluntekijä Sufjan Stevens avautuu syyskuun lopulla ilmestyvän ja kohtuuttomia odotuksia herättävän paluulevynsä toisella singlellä. Jos Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivän aattona ilmestynyt protestilaulu America hemaisi ja kuristi kuin havahtuminen kaunounilta todellisuuteen, kuulaan synteettisesti sykkivä Video Game on popeinta Stevensiä kymmeneen vuoteen, ehkä koskaan. Näytteiden perusteella tuleva albumi voisi osua Stevensin viime vuosikymmenen teosten välimaastoon, mikä olisi jälkijättöisyydessään yllättävää.

Single, pop

Litku Klemetti: Mona

Luova Records. ★★★★

Menneiden vuosi­kymmenten Suomi-iskelmän, -popin ja -rockin sävyjä musiikissaan taiten ja luontevasti hyödyntäneen Sanna Klemetin ihailun kohde on ensi keväänä ilmestyvän albumin ensimmäiseksi ”varmaksi” uutuuskappaleeksi kerrotulla käännösdiskotähti Mona Carita. Hänen kanssaan Klemetti laulaa haluavansa höpötellä, kikatella ja sekoilla peiton alla. Valovoimainen synteettinen balladi hehkuu vetoavaa iloa ja unelmaa, eikä uusi elektronisempi suunta voisi olla hienojen rocklevyjen jälkeen tervetulleempi. Litku-laatu pitää, vaikka uuden meiningin myötä kiikarissa siintävät tuoreet ulottuvuudet.

Albumi, pop

Cut Copy: Freeze, Melt

Cutters. ★★★

Miten hellyttävän hölmöltä ja ajassa eksyneeltä 2000-luvun ensi­kymmenen suosikki­yhtye, Flow’n pääesiintyjänä uransa huipulla vieraillut australialainen Cut Copy kuulostaa perjantaina ilmestyvällä kuudennella albumillaan. Naiivisti kuplaansa jumittuneelta vaikuttava yhtye ei kuulosta osanneen koskaan päättää, esittääkö vähän kömpelöä klubimusiikkia, retrodiscopoppia ja Daft Punkia naittavaa kotistudiokutoisuutta vai radiotoiveikasta huomista. Klubikaahausta tai hittejä enemmän Freeze, Melt soi miellyttävän keskitempoista ja loppukesäisen baleaarista taustamusiikkia. Dan Whitfordin laulu personoi ja latistaa vaikutelmaa yhtäläisesti.