Helsingin Sörnäisten kaupunginosassa sijaitsevasta Hanasaaren voimalaitoksesta halutaan rakentaa kulttuurin, teknologian ja kestävän kehityksen keskus. Kulttuurin toimijoista koostunut työryhmä julkaisi taide- ja kulttuurivisionsa tiistaina.

Visiossa on määritelty useita erilaisia keinoja, joilla kulttuuri saadaan jokaisen helsinkiläisen ulottuville.

Konkreettisimpia esityksiä on ehdotus Hanasaaren voimalan uusiokäytöstä. Esityksen mukaan ”liike-elämän, oppilaitosten ja kulttuuritoimijoiden yhteistyönä toteutettava keskus tuo yhteen elävän kaupunkikulttuurin, taiteellisen esitys- ja museotoiminnan, kestävän kehityksen sekä teknologisen osaamisen ja tutkimuksen”.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö asetti itsenäisen taide- ja kulttuurivisiotyöryhmän viime vuoden helmikuussa. Ryhmän tehtävänä oli laatia Helsingille taide- ja kulttuurivisio vuosille 2020–2030. Kyse on toimenpide-ehdotuksista kaupungille. Ryhmässä on jäseninä joukko kulttuurilaitosten, oppilaitosten, säätiöiden ja liike-elämän edustajia.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg.

”Työryhmässä me nähtiin, että teknologia, kestävä kehitys ja kulttuuri on ihan keskeisiä tulevaisuuden muutosvoimia, joiden varaan Helsinki voi rakentaa”, Malmberg sanoo. ”Jos ne tuodaan yhteen, niin siellä voidaan tehdään jotain kansainvälisestikin ainutlaatuista.”

Hanasaaren B-voimalaitos aloitti toimintansa 1970-luvun puolivälissä.

Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoteen 2024 mennessä, ja sen tulevaisuutta on pohdittu vuosien ajan. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori asetti vuonna 2018 työryhmän selvittämään Helsingin kaupungin taidemuseon Hamin tulevaisuutta, ja samalla selvitettiin voimalan mahdollisuuksia.

Tällä hetkellä ohjausryhmä selvittää Hamin vaihtoehtoisista sijaintipaikoista ensisijaisena sijoittumista Suvilahden kaasukelloihin.

Hamin mahdollinen siirtyminen voimalaan oli mukana myös tiistaina työnsä jättäneen visiotyöryhmän keskusteluissa. Ryhmä ei määritellyt tarkemmin, mitä toimijoita entisessä voimalassa voisi toimia, vaan se jäisi jälkiselvittelyjen varaan. Kiinnostusta on kuitenkin monissa eri toimijoissa.

Euroopassa on jo vuosia rakennettu uutta toimintaa vanhoihin teollisuusrakennuksiin. Hanasaaressa haastetta tuottaa se, että voimalan maaperässä on myös havaittu syanidipitoisuuksia, joten ympäristö vaatinee maaperän puhdistamista.

”Tällä hetkellä kyse on visiosta ja unelmasta, käytännön reunaehdot on tietysti selvitettävä. Seuraavalla vuosikymmenellä me ollaan tosi suurten asioiden edessä ja yhä monimutkaisempien ongelmien edessä. Siksi on tärkeää, että pystytään laaja-alaisesti tuomaan erilaiset toimijat yhteen.”

Voimalajätin on suunnitellut arkkitehti Timo Penttilä, joka tunnetaan muun muassa Helsingin kaupunginteatterin ja Tampereen työväenopisto Sampolan arkkitehtina. Rakennusta pidetään hienona esimerkkinä teollisuusrakentamisen modernismista.

Yleisöä Flow-festivaalilla vuonna 2019. Flow on yksi Suvilahdessa järjestettävistä festivaaleista.

Työryhmä otti myös kantaa viereiseen Suvilahden alueeseen, josta Helsinki kaavailee ympärivuotista tapahtuma-aluetta. Työryhmä pitää ajatusta kannatettavana, ja toivoo sitä vietävän täysillä eteenpäin. Alueella tulee jatkossakin mahdollistaa suurtapahtumat aina kolmeenkymmeneen tuhanteen kävijään saakka.

Malmberg pitää Suvilahden ja Hanasaaren aluetta helsinkiläisittäin ainutlaatuisena. Alueella urbaani, jälkiteollinen historia yhdistyy loistaviin kulkuyhteyksiin ja voimakkaasti kehittyvään ympäristöön.

”Kulttuuritapahtumien tilat eivät ole mitenkään parhaat mahdolliset Helsingissä tällä hetkellä”, Malmberg sanoo. ”Nyt Suvisaari–Hanasaari -akselista voitaisiin tehdä jotain enemmän kuin osiensa summa.”

Helsingin kaupungilla työryhmän selvityksen ottaa jatkokäsittelyyn kulttuurijohtaja Mari Männistö. Männistö pitää erityisen positiivisena, että työryhmä halusi tuoda yhteen laajasti erilaisia toimijoita, ja että kulttuuri ja taide nähtiin vahvasti osana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua.

Hanasaaren voimalaan liittyvää toimenpide-ehdotusta hän pitää tervetulleena avauksena ja toivoo keskustelua niin kaupunkilaisten kuin poliitikkojenkin keskuudessa.

”Se voimalaitos on kaupungillekin tietynlainen yhteinen unelma. Sillä on suuri symboliarvo Helsingille liittyen jälkifossiiliseen maailmaan ja työn murrokseen. Nyt kulttuuria ja taidetta voisi ajatella uutena positiivisena voimana, joka kaupunkia tulevaisuudessa kehittää”, hän sanoo.

Työryhmän muita ehdotuksia:

■ Helpotetaan kulttuuritapahtumiin osallistumista esimerkiksi siten, että pääsylipulla taidetapahtumaan saa tunnin ilmaista matkustusaikaa Helsingin seudun julkisessa liikenteessä ennen ja jälkeen tapahtuman.

■ Vastasyntyneet vauvat saavat lastenneuvolassa kutsun Kulttuurin kummilapset -ohjelmaan, joka takaa kouluikään asti jokaiselle vähintään kaksi maksutonta kulttuuritapahtumaa vuosittain.

■ Helsinki lisää taideaineiden tuntimäärää kouluissaan.

■ Helsinki ottaa taiteen osaksi hoitotyötä ja sosiaali- ja terveydenhuollon hoitosuunnitelmia WHO:n vuonna 2019 antamien suositusten pohjalta.

■ Helsinki kehittää mallin virtuaalisille kulttuuripalveluille.

■ Kannustetaan taidelaitoksia jalkautumaan tietyille kaupungin alueille tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa.

■ Edistetään tyhjillään olevien kaupungin tilojen kulttuurikäyttöä, esimerkiksi tarjoamalla niitä alennetulla hinnalla työskentelyyn ja esittämiseen.

■ Ikäihmisille tarjottavia palveluja ja kulttuurisen vanhustyön resursseja lisätään vastaamaan kasvavaa ikääntyneiden määrää.

■ Työryhmään kuuluivat Aleksi Malmberg (pj), Leif Jakobsson, Gita Kadambi, Elina Knihtilä, Emmi Komlosi, Sonya Lindfors, Teemu Mäki, Eeka Mäkynen, Sara Norberg, Veli-Markus Tapio ja Ulla Laurio.