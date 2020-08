Merja Aakko on käymässä Helsingissä miesystävänsä luona, ja juna takaisin Ouluun lähtee parin tunnin päästä. Kuten kaikilla muillakin, koronavuosi on rajoittanut liikkumista ja ihmisten tapaamisia. Syntymäpäiväjuhlatkin pitää lykätä jonnekin hamaan tulevaisuuteen.

Aakko ei kuitenkaan valita. Hän kuuluu niihin onnellisiin, joiden työt ovat jatkuneet melkein entiseen tapaan. Kun kirjoittaa elääkseen, ei tarvitse välttämättä lähteä kotoa minnekään.

Aakko on yksi harvoista päätoimisista tv-käsikirjoittajista. Ammattikunta on meillä pieni mutta toivon mukaan kasvamaan päin, sillä suomalainen tv-draama on vihdoin pääsemässä muiden maiden seuraan kansainvälisessä sarjabuumissa. ­Aakon ja Mika Ronkaisen kirjoittama Kaikki synnit -sarja on yksi tiennäyttäjistä, ja sitä on jo myyty mukavasti ulkomaille.

Elisa Viihteen tilaamalle sarjalle on tulossa jatkoa syksyllä, ja samaan aikaan sen ykköskausi nähdään Ylellä.

Aakolle käsikirjoittaminen on aika uusi juttu, vaikka kirjoittaminen sinänsä on vetänyt häntä puoleensa jo lapsesta saakka. Hän ehti tehdä uran toimittajana, viimeksi Meidän Perhe -lehdessä, kunnes lopulta antoi periksi vahvalle tunteelle. Fakta vaihtui fiktioon.

Aakko sanoutui irti, jäi freelanceriksi ja muutti perheineen takaisin kotiseudulle Pohjois-Pohjanmaalle. Ensin pieneen Lumijoen kuntaan, sittemmin Ouluun.

”Kaamosaikaan herään usein aikaisin, ja niin aloin kirjoittaa proosaa, aamuöisin, kun perhe nukkui. Kannustimena kirjoittaja-ohjaaja Taija Tuomisen rohkaisevat sanat ja ajatus siitä, että jos en nyt ala raivata tälle tilaa niin en koskaan.”

”Näytin tekstiä vanhalle ystävälleni, dokumenttiohjaaja Mika Ronkaiselle. Mikakin oli samoihin aikoihin alkanut miettiä, että haluaisi kokeilla fiktiota.”

Proosasta ei tullut romaania vaan elokuvakäsikirjoitus, joka ei koskaan päätynyt tuotantoon, mutta Aakko tunsi tulleensa kotiin. Hän halusi kirjoittaa draamaa ja kehittyä siinä.

”Piti oppia katsomaan kuvien ja tapahtumien kautta ja henkilöitä heidän tekojensa kautta.”

Niin sai alkunsa Kaikki synnit -sarja, jonka tapahtumat sijoittuvat fiktiiviseen Varjakan kuntaan. Taustalla vaikuttavat lestadiolaisyhteisön jännitteet.

”Mika kysyi, että mitä jos tehtäisiin rikosdraama, joka sijoittuu tänne meidän lakeuksille, ja se ajatus kolahti heti. Me keksimme kaiken itse, tositapahtumien inspiroimina. Kun tuntee jotain tarpeeksi hyvin ja käyttää omia tunteitaan, siitä tulee totta.”

Ronkaisesta ja Aakosta tuli tiivis työpari. Ronkainen on myös sarjan ohjaaja, ja Aakko kävi usein seuraamassa kuvauksia.

”Olen aina ollut ryhmässä tekijä, ja uskon, että juuri draaman kirjoittamisessa se onkin hedelmällisintä. Se on nopeinta ja se on hauskempaa. Meille on kehittynyt yhteinen ääni. Hyvä käsikirjoittaja on sellainen analyyttinen hönö, ja jos on kahdet aivot, se on aina parempi.”

Aakko on pohtinut paljon totuudellisuutta: tavoitetaanko totuus parhaiten faktajournalismilla vai sittenkin syvää luotaavilla tarinoilla? Aakko uskoo molempien voimaan.

”Tarina voi valehdella, mutta niin voi uutinenkin. Tarinan hienous on siinä, että se voi viedä syvälle, valottaa ilmiötä eri näkökulmista ja kuvata tarkasti. Tietysti tarina on myös vallankäytön väline, sehän menee tunteisiin. Siksi kaikki alistavat ja sortavat tarinat pitää kirjoittaa toisin, uudestaan ja uusista näkökulmista. Tarina ei välttämättä kahlitse, se voi myös vapauttaa.”

Faktan tarinallistaminen on sen sijaan Aakon mielestä ongelmallista.

”Olen välillä ajatellut, miksi pitää väkisin vängätä tarinaa kaikkeen. Nyt jos koskaan tarvitaan punnittua ja totuuden­mukaista journalismia.”

Kaikki synnit -sarjan jatkosta Aakko ei halua paljastaa liikaa. Toisella kaudella siirrytään ajassa taaksepäin, vuoteen 1999, mutta hän ei voi kertoa, miksi juuri siihen aikaan. Parhaillaan Aakko ja Ronkainen kirjoittavat kolmatta kautta, jossa ollaan jälleen nykyajassa.

Aakko toivoo hyvää tulevaisuutta suomalaiselle tv-draamalle.

”Sarjadraamalla on nyt hyvää nostetta. Yleisö on entistä asiantuntevampaa, ja se koskee kaikkia ryhmiä, ei pelkästään kulttuurieliittiä. Laadun taju on kehittynyt, ja rima on korkealla.”