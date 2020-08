Helsingin Sanomien tuoteperhe kasvaa, kun painettu viikkolehti HS Lasten uutiset ilmestyy tänään keskiviikkona ensimmäistä kertaa. Erikseen tilattava, jatkossa kerran viikossa ilmestyvä 24-sivuinen sanomalehti on suunnattu alakouluikäisille lapsille.

Tabloidikokoisen, Suomen ensimmäisen lasten sanomalehden rakenne on pitkälti sama kuin Helsingin Sanomissa: kotimaan uutisia ja maailman tapahtumia, urheilua, kulttuuria, tiedettä, sarjakuvia sekä erilaisia tehtäviä.

Myös aiheet voivat olla samat, koska myös lasten lehti rakentuu ajankohtaisaiheista. Uutiset ja aiheiden käsittely on kuitenkin räätälöity sopimaan lapsilukijoille. Lisäksi tavoite on saada lapset mahdollisimman tiiviisti mukaan lehden tekoon. Heitä haastatellaan asiantuntijoina ja lisäksi lapset itse esittävät kysymyksiä ja haastattelevat.

Kokemusta uutisten tekemisestä nuoremmille lukijoille on jo neljän ja puolen vuoden ajalta. Maaliskuusta 2016 lähtien Lasten uutisia on tehty perjantaisin ilmestyvien sanomalehtijuttujen ja viikoittaisten uutislähetysten muodossa. Ne tulevat säilymään jatkossakin.

Erikseen tilattava HS Lasten uutiset on samalla tavalla tuotettu, mutta sisältöä on paljon enemmän. Lisäksi lehti eroaa siten, että se on lasten oma juttu eikä vain osio Helsingin Sanomien välissä.

Sanomalehden perustamisen taustalla on halu edistää lasten lukemista ja lukutaitoa sekä vastata heidän tiedonjanoonsa uutisilla ja faktapohjaisella tiedolla.

Myös monissa naapurimaissa, kuten Norjassa, Ruotsissa ja Virossa, lapsille omaa viikoittaista sanomalehteä on tehty usean vuoden ajan menestyksekkäästi.

HS Lasten uutisten ensimmäisen numeron kansijuttuna on presidentti Sauli Niinistön haastattelu, jonka teossa oli mukana yhdeksänvuotias Sella Kaitala. Lisäksi selvitetään, miksi Donald Trump yrittää kieltää nuorten suosiman Tiktok-sovelluksen. Muita aiheita ovat esimerkiksi olympialaisten siirtyminen ja keihäänheittäjä Oliver Helanderin haastattelu, lasten arviot Kansallismuseon uudesta muumiaiheisesta näyttelystä ja tuoreen Lego Super Mario -pelin testaaminen. Viikoittain ilmestyvässä lehdessä on mukana (myös aikuisten suosimat) Lasten tiedekysymykset.

Alkavana syksynä Lasten uutiset pureutuu viikon uutisaiheiden lisäksi myös erilaisiin teemoihin. Toisessa numerossa teemana on Itämeri ja sen tila, ensi viikolla vietettävän Itämeripäivän kunniaksi. Read hour -kampanjaviikolla puolestaan pohditaan lukemisen tärkeyttä ja lasten kirjallisuutta.

Mutta miksi painettu lehti? Se on relevantti kysymys 2020-luvulla, vastaa tuottaja Fanny Fröman.

Lasten uutisten tuottaja Fanny Fröman.

”Meillä on jo digitaalisia kanavia. Emme halua kieltää digiä tai viestiä, että se olisi pahasta.”

Hän kertoo, että eri lukijatutkimusten sekä palautteen perusteella lapset innostuvat konkreettisesta sanomalehdestä, joka on tehty nimenomaan heille. Lisäksi printissä on etu: se on vastapainoa ruutuajalle.

Fröman toivoo, että lapset ottavat lehden hyvin vastaan ja toivoo, että he antavat siitä palautetta. Hän ei halua, että vanhemmat ”tuputtavat” lehteä lapsille. Pikemminkin tavoite on tehdä lehteä, jota lapset itse haluavat lukea.

Lisää tietoa HS Lasten uutiset -sanomalehdestä osoitteessa hs.fi/lapset.