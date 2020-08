Valokuvataiteen museon uusi näyttelytila Kämp Gallerian kellarissa esittelee veteraanikuvaaja Douglas Kirklandin kuvasarjat 1960-luvun alusta.

Yksi näistä kuvasarjoista on monelle suomalaisellekin tuttu: elokuvatähti Marilyn Monroe hymyilee kameralle sängyllä, valkoisiin lakanoihin kääriytyneenä. Kuva on yksi tunnetuimpia Marilyn-kuvia – toki sen kuvan ohella, jossa tuuli hulmauttaa valkoisen mekon helmoja.

Toinen sarja on vähemmän tunnettu ja luonteeltaan journalistisempi: sen keskiössä on muodin grande dame Gabrielle ”Coco” Chanel, jo 79-vuotias, mutta edelleen töissä joka päivä. Kuvissa hän kävelee kotoaan Pariisin Ritz-hotellista töihin rue Cambonille, sovittamassa vaatteita mallien ylle. Tupakka sauhuaa, kaulassa on helmet ja päässä elegantti hattu.

Coco Chanel rue Cambonilla Pariisissa, 1962.

Kanadalaissyntyinen Douglas Kirkland kuvasi molemmat naiset 1960-luvun alussa. Kuvatessaan Monroen vuonna 1961 Kirkland oli vasta 24-vuotias Look-kuvalehden juniorikuvaaja, jonka tiedettiin jollain konstilla osaavan ottaa filmitähdistä seksikkäitä kuvia. Seuraavana vuonna Look lähetti hänet vähän erilaiselle keikalle – Pariisiin Coco Chanelin luokse.

Monroe- ja Chanel-kuvasarjat ovat Kirklandin tunnetuimpia. Ne näyttävät keskenään kovin erilaisilta, mikä on ymmärrettävää. Kuvaustilanteet olivat kuin yö ja päivä: elokuvatähti studioon rakennetulla sängyllä, pitkän uran tehnyt muodinluoja omassa valtakunnassaan.

Coco Chanel työstää uuteen mallistoon kuuluvan puvun hihaa elokuussa 1962.

Onko kuvasarjoilla Kirklandin itsensä mielestä mitään yhteistä?

”En keksi yhtäkään yhtäläisyyttä”, Kirkland kirjoittaa Los Angelesista. Kirkland on 86-vuotias, ja haastattelu onnistuu enää sähköpostitse, vaimon avustuksella.

Marilyn Monroe lakanoissa.

Ulkopuolinen keksii kuvista muutamia yhteneväisyyksiä: Miehinen katse, käsityksemme kauneudesta. Se kuvakulttuuri, joka oli 1960-luvulla vielä alkutekijöissään, ja joka kuvalehtien ja mainosten kautta opetti meille, miten mielikuvia luodaan.

Marilyn Monroe muokkasi itse imagoaan sillä, miten hän kuvissa esiintyi. Kirkland muistelee Monroen vaatineen etukäteen nimenomaan silkkilakanoita, ohjanneen studiolla hermostunutta nuorta kuvaajaa ja valikoineen sitten kehitetyistä kuvista omat suosikkinsa. ”Tämä nainen on sellainen, jonka kanssa jokainen mies haluaisi olla tässä sängyssä!” Marilyn sanoi.

Marilyn Monroe ja Douglas Kirkland, Hollywood, 1961.

Coco Chanel oli puolestaan tehnyt oman uransa muokkaamalla asuillaan muita naisia. Hän tiesi täsmälleen, millainen leikkaus imartelee kenenkin vartaloa ja millainen asu tekee pikkukaupungin tytöstäkin tyylikkään maailmannaisen.

Coco Chanelin kanssa Kirkland vietti kolme viikkoa Pariisissa. Lehti oli lähettänyt hänet dokumentoimaan Chanelin elämää ja uuden malliston valmistumista. Kyseessä oli pikkukaupungin pojan toinen ulkomaanmatka.

Muodista Kirkland ei tajunnut oikein mitään, eikä ehkä tajua vieläkään, hän sanoo. Parikymppinen kuvaaja oli kiinnostunut viehättävistä pariisilaismalleista enemmän kuin muotivaatteista. Mallit olivatkin Kirklandille helpompia kuvattavia kuin omanarvontuntoinen muodinluoja.

Ensin Chanel jätti amerikkalaispojan täysin huomioimatta. Sitten Chanel testasi Kirklandia päiväkaupalla laittamalla tämän kuvaamaan uuden kokoelmansa vaatteita.

Lopulta Chanel heltyi ja otti hänet siipensä alle. Chanel opetti, että vaatteissa laatu on uusimpia kotkotuksia tärkeämpää, ja käski opiskelemaan ranskaa radiosta ja lehdistä. (Se kannatti: Kirkland löysi myöhemmin ranskalaisen vaimon.). Yhteiskuvassa Kirkland ja Chanel näyttävät majakalta ja perävaunulta.

”Ei merkityksellisiä kuvia voi ottaa ilman keskinäistä luottamusta”, Kirkland sanoo.

Yhteiskuvassa 190-senttinen Kirkland ja Chanel näyttävät majakalta ja perävaunulta.

Ei Kirkland olisi aikoinaan arvannut, että Chanelin kuvista tehdään kirjoja ja näyttelyitä, tai että hänen Chanel-kuvistaan tulee keräilyn kohteita.

”Nyt jälkikäteen ymmärrän, että onnistuin tallentamaan pienen siivun muodin historiaa”, hän sanoo.

Lopuksi on pakko uteliaisuudesta kysyä erästä yksityiskohtaa: Kirkland on kertonut, ettei hän koskaan nähnyt Chanelia ilman hattua. Mikä mahtaa olla Kirklandin teoria sen suhteen?

Kirkland kuulostaa vähän tuohtuneelta sähköpostin välitykselläkin. ”Mielestäni ei olisi kovin herrasmiesmäistä spekuloida”, hän vastaa.

”Se oli hänen tyylinsä, hänen univormunsa, ja hän kantoi itsensä suurella arvokkuudella. Hän oli pienikokoinen, mutta hänen läsnäolonsa oli suurta.”

Douglas Kirkland ja Liisa Vääriskoski 20.8.–20.12.2020 Valokuvataiteen museo K1:ssä, Pohjoisesplanadi 33 ma-su klo 11–20.

Coco Chanel työhuoneellaan.