Suomen peliala on palkinnut vuoden 2019 parhaita pelejä The Finnish Game Awards -peligaalassa. Pääpalkinnon eli vuoden kotimaisen pelin palkinnon sai Remedy Entertainmentin Control. Peli on voittanut vuoden aikana lukuisia palkintoja myös maailmalla.

Control valittiin gaalassa myös vuoden tietokone -ja konsolipeliksi. Vuoden mobiilipelin palkinnon sai Zelda-pelisarjasta vaikutteita saanut Oceanhorn 2.

Parhaana hyötypelinä palkittiin Pikku Kakkosen Eskari -pelisovellus. Sovellus johdattaa lapset leikin ja pelien avulla esiopetuksessakin käsiteltävien aiheiden pariin. Sovellus on suunniteltu yhteistyössä eri alojen ammattilaisten sekä oppimisen asiantuntijoiden kanssa.

The Finnish Game Awards on Suomen pelinkehittäjien ja Neogames Finland -nimisen pelialan yhdistyksen järjestämä vuotuinen palkintogaala, jossa palkitaan vuoden parhaita kotimaisia pelejä. Kaikkiaan palkintoja ja tunnustuksia jaettiin yhdeksän.

Palkinnot jaettiin virtuaaligaalassa tiistaina 18. elokuuta.