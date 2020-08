Teenage Bounty Hunters (2020) sohii moneen suuntaan, mutta ihan ensin Netflix-uutuudessa kurotetaan kohti nivusia.

Amerikkalaisten teiniseksi­komedioiden perinne elää vahvana alkukohtauksessa, jossa kaksossiskot Sterling (Maddie Phillips) ja Blair (Anjelica Bette Fellini) ovat kumpikin päätyneet pojan kanssa autoon. Tilanteissa on outo, koominen lataus, mutta se ei johdu hyrräävistä hormoneista. Muhinoinnin lomassa päädytään pohtimaan syntiinlankeemusta ja neitsyyden säästämistä avioliittoon, ja aktiin antautuessa siteerataan Raamatun sanaa.

Tästä päästään pihviin. Kathleen Jordanin kirjoittaman sarjan tähtäin on konservatiivien tekopyhyydelle piruilu ja sukupuolirooleja keikauttava sanavalmis kohellus.

Tekijäryhmässä on mukana myös muun muassa naisvangeista kertoneen Orange Is the New Black -sarjan Jenji Kohan. Paljon on samaa, mutta ote on tarkoituksella naivistisempi ja ääripäitä korostava.

Siskokset ovat oppilaita kristillisessä eliittilukiossa, jossa suosikkioppilaat ovat olevinaan yhteisöään inspiroivia siveyden sipuleita, mutta todellisuudessa pinnan alla kuplii itsekkyyttä.

Vähän samanlaista kaksoiselämää elävät myös siskokset, ja kaksosina heillä on tietysti vastakohtaiset persoonat. Sterling on hyväkäytöksinen isintyttö, Blair jonkinlainen musta lammas, ”hutsukaksonen”, niin kuin tytöt itse asian ilmaisevat.

Vapaalla he ottavat vallan – ja väkivallan – käsiinsä. Ja tätä alleviivataan isolla kynällä.

Pian autonpenkillä kerrytettyjen seksikokemusten jälkeen tytöt törmäävät asiaan, joka osoittautuu vielä suuremmaksi intohimoksi. Sattuman oikusta heistä kuoriutuu palkkionmetsästäjiä. Eikä vain pelkkiä metsästäjiä, vaan huulta heittäviä koviksia, jotka panevat kampoihin sovinistiköriläille.

Se, että asetelma tuntuu ihan virkistävältä, kertoo, miten vähän vastaavia roolihenkilöitä yhä näkee. Toisaalta sarja tulee lyöneeksi tiskiin asetelman, jossa katsoja odottaa sarjalta jotain syvempää ja ravistelevampaa viestiä.

Sanomaa en kuitenkaan kunnolla erota. Teenage Bounty Huntersin voi halutessaan lukea feministiseksi sarjaksi päähenkilöidensä erityisominaisuuksien vuoksi, mutta siinäpä se.

Lopulta juuri eri tyylien sekoittelu ja yleisöjen kalastelu käy uuvuttavaksi. Kymmenosaisessa ykköskaudessa on kuitenkin mukavasti kaasu pohjassa, kaksosten dynamiikka pelaa.

Teenage Bounty Hunters, Netflix