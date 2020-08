Brittiläinen näyttelijä Ben Cross on kuollut 72-vuotiaana, kertoo uutistoimisto AFP.

Cross tunnetaan parhaiten roolistaan vuonna 1981 julkaistussa Tulivaunut-elokuvassa.

Tositarinan vuoden 1924 kesäolympialaisiin valmistautuneista brittiläisistä urheilijoista kertonut elokuva voitti kaikkiaan neljä Oscaria, muun muassa parhaasta elokuvasta.

Elokuvan on katsottu kuuluvan Britannian parhaimpiin. Cross näytteli siinä pääosaa, antisemitismiä vastaan taistellutta juutalaista juoksijaa Harold Abrahamsia (1899–1978).

Nuoremmille katsojille Cross on tullut tutuksi Spockin isänä Sarekina Star Trek -elokuvassa vuodelta 2009.

Vuonna 2004 hän oli mukana Renny Harlinin ohjaamassa kauhuelokuvassa Manaaja: Alku.

Crossin agentin mukaan näyttelijä kuoli tiistaina 18. elokuuta lyhyen sairauden jälkeen. Hän asui kuolemansa aikaan Wienissä Itävallassa.

Cross oli syntynyt Lontoossa vuonna 1947. Ensimmäisen suuren elokuvadebyyttinsä hän teki Sean Conneryn ja Michael Cainen rinnalla vuonna 1977 julkaistussa sotaelokuvassa Yksi silta liikaa.

Cross työskenteli elämänsä loppuun asti teatterissa, elokuvissa ja televisiossa. Hän oli lopettanut äskettäin The Devil’s Light -nimisen kauhuelokuvan kuvaukset. Myöhemmin tänä vuonna hänet nähdään Netflixin romanttisessa draamaelokuvassa Last Letter From Your Lover, joka perustuu Jojo Moyesin menestyskirjaan.